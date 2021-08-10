Выступления на негосударственном языке в театрах необходимо дублировать, - Креминь
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Публичный показ театрального представления не на государственном языке в театре должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
"Вскоре большинство украинских театров откроют новые театральные сезоны. Учитывая это, хотел бы напомнить, что с 16 июля 2021 начала действовать 23 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует применение государственного языка в сфере культуры. Следовательно, языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины", - говорится в сообщении.
По словам языкового омбудсмена, публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления не на государственном языке в государственном или коммунальном театре сопровождаются переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.
Пожалуйста, подождите...
Опера повинна виконуватися на мові оригіналу !!!
«Мій дядько чесний без догани,
Коли не жартом занеміг,
Небожа змусив до пошани
І краще вигадать не міг.
Воно й для інших приклад гожий;
Але яка нудота, боже,
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике -
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять.
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
«Коли ж візьмуть тебе чорти!»
Правильно, разумеется, будет сказать "А они другими методами действовать не умеют", например.
А рідна у нього россссійська.
Дарма було чекати що стрічки Мосфільма будуть дублювати на українську.
Проте кіностудія ім. Довженка випускала стрічки двома мовами. Але в россссійськомовних регіонах крутили на россійській.
Газети були українською, багато книг.
Новини також, багато передач.
В Донецькій області обласне тб місцеві новини через день.
Книгарні були забиті укр.худ літературою. Там же виходили газети Українська правда, Радянська Донеччина. Мій товариш дітям виписував Барвінок. І це на Донбасі. У інших регіонах становище мабуть було краще.
А тепер - "удар по крішке гроба" - знаєш як називають в Росії "барвінок"? "Могильница"!!! "Могильная трава"! (Взагалі-то у нас і вислів дома є "Підеш під барвінок!" - старі поховання барвінком заростають) От ми їх і поховаємо - "могильником"!!!
Але беручі до уваги чуйки про Петра Ілліча я би запропонував щоб їх танцювали балерони у стрінгах.
Что еще?
Комерційні нехай працюють будь-якою
https://ua24ua.net/prodagnie-b-i-v-yarie-ukrainizatori-kremin-prishel-iz-protivopolognogo-politicheskogo-lagerya/
Мої однокласники з російськими прізвищами знають російську мову набагато гірше ніж я - однак для них "какая разница" просто "слово" а для мене - "чітке поняття"!!!