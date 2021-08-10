РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12710 посетителей онлайн
Новости Общество
7 372 99
театр (215) украинский язык (1165) Креминь Тарас (120)

Выступления на негосударственном языке в театрах необходимо дублировать, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Выступления на негосударственном языке в театрах необходимо дублировать, - Креминь

Публичный показ театрального представления не на государственном языке в театре должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Вскоре большинство украинских театров откроют новые театральные сезоны. Учитывая это, хотел бы напомнить, что с 16 июля 2021 начала действовать 23 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует применение государственного языка в сфере культуры. Следовательно, языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины", - говорится в сообщении.

По словам языкового омбудсмена, публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления не на государственном языке в государственном или коммунальном театре сопровождаются переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
так, звичайно, мова окупанта нам не потрібна. це сміття для кацапів.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:45
+8
Вважаєш, що державну мову Російської Федерації слід просто заборонити?
показать весь комментарий
10.08.2021 17:26
+8
300 років російськомовні гниди знищували українську мову разом з українською нацією. І тепер ми ще маємо прислухатися до їхньої думки. Це вже занадто.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он совсем мозгами поехал...
показать весь комментарий
10.08.2021 17:20 Ответить
Вважаєш, що державну мову Російської Федерації слід просто заборонити?
показать весь комментарий
10.08.2021 17:26 Ответить
так, звичайно, мова окупанта нам не потрібна. це сміття для кацапів.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:45 Ответить
А можно без фанатизьмы? Оперу "Паяццы" я хочу слушать на Итальянском, оперу "Запорожец за Дунаем" - Мовою. Иначе просто не звучит!
показать весь комментарий
10.08.2021 17:26 Ответить
переводом на государственный язык с помощью субтитровИсточник: https://censor.net/ru/n3281954
показать весь комментарий
10.08.2021 17:27 Ответить
Млин, есть же программки, выдаются к каждому представлению.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:28 Ответить
Хотя и было бы интересно послушать "Паяццы" Мовою, не менее мелодичной,чем Итальянский.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:27 Ответить
Пропоную співати один день італійською, один день рідною Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6221
показать весь комментарий
10.08.2021 17:30 Ответить
тільки без кацапщини. італійська не загрожує нашому менталітету.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:56 Ответить
Досить давно одесські студенти "конси" на "капустнику" на подібний "висер" (перепрошую!!!) відповіли так - " Паду ли я, стрелой пронзённый , иль мимо пролетит она?" = " Чи гепнусь я дрючком пропертий,чи мимо прошпандьорить він ?" ( Опера " Євген Онєгін " )
Опера повинна виконуватися на мові оригіналу !!!
показать весь комментарий
10.08.2021 18:18 Ответить
Не розповсюджуй антиукраїнські жарти у стилі 95 кварталу.
«Мій дядько чесний без догани,
Коли не жартом занеміг,
Небожа змусив до пошани
І краще вигадать не міг.
Воно й для інших приклад гожий;
Але яка нудота, боже,
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике -
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять.
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
«Коли ж візьмуть тебе чорти!»
показать весь комментарий
10.08.2021 19:01 Ответить
Там с субтитрами периодически пробегать кто-нибудь будет. А справа сбоку еще и сурдопереводчик стоять будет.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:29 Ответить
Как раз оперу можно и на украинском ,но если интерпретация будет талантливой .
показать весь комментарий
10.08.2021 17:36 Ответить
Конечно, можно. Мова звучит ничуть не хуже, чем Итальянский. Но это уже отдельно.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:38 Ответить
Мовне питання ,це один з найважливіших елементів гібридної війни Росіі за Україну !!!))))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:26 Ответить
Что за бред. Надо вообще запретить негосударственные языки в театрах.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:27 Ответить
Риголетто державною мовою тілько!
показать весь комментарий
10.08.2021 17:27 Ответить
Ну якщо "риголєтто" то там мова скрізь однакова. Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4323
показать весь комментарий
10.08.2021 17:30 Ответить
Так. Ригалетто приходять слухати виключно ті хто знає італійську мову.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:38 Ответить
Правильно. Для того й давали безвіз, щоб слухати іноземні пісні в оригіналі. А хто українською хоче чути, то хай їде до нас. І туризм таким чином розвиватиметься.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:35 Ответить
Це Плюс + !
показать весь комментарий
10.08.2021 17:27 Ответить
Прикольный балаган. Искусцтва внепалитики.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:28 Ответить
А укрТБканали болт поклали на закони України і транслюють укрсеріали російськомовною озвучкою ,накладним російськомовним аудіодубляжем !!!!))))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:29 Ответить
Ну перебарщивать -то не надо. Зрителям пьесы, в театре русской драмы, перевод абсолютно не нужен и вызовет обратную реакцию. Такими методами полюбить Украину никак не получиться!
показать весь комментарий
10.08.2021 17:31 Ответить
А они в другие не умеют. А жаль.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:34 Ответить
В другие,це як чи куди ???))))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:37 Ответить
))) Уточняю: в другие методы.)))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:38 Ответить
Знов не зрозуміло !! Можливо -"А они по другому не умеют"" !!!))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:42 Ответить
Можно и так. Я сознательно построил фразу именно так, как построил, для, скажем так, лучшей понятности современному читателю.
Правильно, разумеется, будет сказать "А они другими методами действовать не умеют", например.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:49 Ответить
Можливо я тупий ,але сенс ніяк не второпаю !!!))))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:55 Ответить
І до того було б доречно додати: "Я так думаю."
показать весь комментарий
10.08.2021 20:04 Ответить
Тобто дубляж російською ,це нормально ,а дубляж українською ,це занадто !!!)))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:36 Ответить
"полюбить Украину никак не получиться" - а зачєм всякім русскім любіть Украіну??
показать весь комментарий
10.08.2021 17:44 Ответить
Если в мой огород , то ошибочка ...Я и украинец и мовой владею получше тебя. А любить Украину надо бы всем...и русским и африканцам и пингвинам.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:56 Ответить
Ти голосував за Армію, Мову, Віру?
показать весь комментарий
10.08.2021 18:35 Ответить
300 років російськомовні гниди знищували українську мову разом з українською нацією. І тепер ми ще маємо прислухатися до їхньої думки. Це вже занадто.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:33 Ответить
Ось і будка суфлера згодилась.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:34 Ответить
І так вже хочеться бидлу, щоб Україна йшла білоруським шляхом...
показать весь комментарий
10.08.2021 17:38 Ответить
От тільки не треба драматизувати, - бацька вчора вісім годин вів промову своєю рідною мовою Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1113
показать весь комментарий
10.08.2021 18:01 Ответить
Ти це серйозно?...дай посилання.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:31 Ответить
Я вірно написав - його рідною мовою.
А рідна у нього россссійська.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:34 Ответить
Які субтитри, пане Кремінь? Хто їх читає? Субтитри, це офіційний спосіб обійти мовний закон, яким користуються всі прокремлівські медіа. Замах на гривню, удар копійчаний - ваш закон і його омбудсмен-наглядач.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:45 Ответить
Так. Українська мова має звучати. І не у вигляді тих кривлянь, які ми чуємо зараз.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:29 Ответить
Для україномовних громадян України мовного питання не існує !!! Мовне питання це параноїдальна маячня москалів !!!)))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:45 Ответить
Мене примушували володіти російською ,а Ви закликаєте мене до толерантності ???)))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:52 Ответить
"Назови мне Ф.И.О. сотрудника КГБ"?... - Oleg Bakhtin, російський пропагандист, що займається антиукраїнською діяльністю.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:06 Ответить
Вчити примушували в школі ,а розмовляти в арміі(СА)!! Створюавали умови що людина мусила володіти російською мовою -кіно,преса,можливість навчатись ,а за армію і згадувати не варто !!!)))
показать весь комментарий
10.08.2021 18:08 Ответить
Багато з чим не згоден.
Дарма було чекати що стрічки Мосфільма будуть дублювати на українську.
Проте кіностудія ім. Довженка випускала стрічки двома мовами. Але в россссійськомовних регіонах крутили на россійській.
Газети були українською, багато книг.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:23 Ответить
...але у містах всі чогось говорили російською.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:28 Ответить
Я в Умані,за 54 роки, лише одного разу бачив фільм ст.Довженко ,"Де 042?" українською !!!Преса була ,але вісоток який ???)))
показать весь комментарий
10.08.2021 18:30 Ответить
В радянські часи коли у мене було лише два тб-канали на українському доволі часто були фільми українською.
Новини також, багато передач.
В Донецькій області обласне тб місцеві новини через день.
Книгарні були забиті укр.худ літературою. Там же виходили газети Українська правда, Радянська Донеччина. Мій товариш дітям виписував Барвінок. І це на Донбасі. У інших регіонах становище мабуть було краще.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:48 Ответить
Російськомовна преса складала понад 75% всієї преси !!Я навіть знав людину яка в Сибіру виписувала "Перець" ,але це один на 130 тис. населення міста !!!!))))))
показать весь комментарий
10.08.2021 20:09 Ответить
Отец моего приятеля - был начальником геологоразведочной партии. Когда они жили в Сибири, отец выписывал малому детский журнал (Мурзилка вроде) на украинском. Приходило по два журнала, один на украинском, другой на русском (бонусный). Такая "ненавязчивая" политика была в СССР...
показать весь комментарий
10.08.2021 21:07 Ответить
"Барвінок"! Визнаний (Цензор" писав якось) в РФ як "экстремистское издание" - на обкладинці написано "Слава Україні!" (можеш посміяться - вдарив не РФ а РІ - "російська імперія")
А тепер - "удар по крішке гроба" - знаєш як називають в Росії "барвінок"? "Могильница"!!! "Могильная трава"! (Взагалі-то у нас і вислів дома є "Підеш під барвінок!" - старі поховання барвінком заростають) От ми їх і поховаємо - "могильником"!!!
показать весь комментарий
11.08.2021 03:42 Ответить
З чим незгоден ,що примушували вчити російську ??? Чи що в СА примушували розмовляти російською ? )))
показать весь комментарий
10.08.2021 18:31 Ответить
В СА була єдина мова. І інакше не могло бути.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:50 Ответить
То всі неросіяни мусили вчити російську !!Я сам в голос читав статути молдованам ,щоб вони принаймні їх запам"ятали !!!)))
показать весь комментарий
10.08.2021 20:11 Ответить
Для того щоб зберегти націю та Україну ,як суверенну,соборну державу ,українці мають більш наполеглево та завзято нищити в собі москаля ,цю ганебну спадщину багатовікової асиміляціі українців московитами !!))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:57 Ответить
Я народився в Кузбасі(РРФСР),м. Киселівськ ,діди -один алтайський(тамбовських коренів) ,по матері дід тверський!! класи я навчався в Киселівську ,закінчив школу(русскую) в Умані,потім СА,ЮГВ(Угорщина),потім працював в Москві,на Пів. Кавказі ,Цен.Росіі !!!))
показать весь комментарий
10.08.2021 18:12 Ответить
Російськомовність є ознакою розумової відсталості.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:00 Ответить
"Соотечественники, все же."...Путін так і сказав - всі російськомовні в Україні є його саатєчєствєннікі. А ти за кого голосував?
показать весь комментарий
10.08.2021 18:13 Ответить
Сподіваюсь балету не торкнеться
показать весь комментарий
10.08.2021 17:56 Ответить
Цікава ідея. Треба над нею поміркувати.
Але беручі до уваги чуйки про Петра Ілліча я би запропонував щоб їх танцювали балерони у стрінгах.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:33 Ответить
Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8879
показать весь комментарий
10.08.2021 19:43 Ответить
можно еще само произведение переименовать. В Шацкик гусей, например))). Вы подумайте Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2516 Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2516
показать весь комментарий
10.08.2021 19:47 Ответить
Ти русскій?
показать весь комментарий
10.08.2021 18:01 Ответить
Украинец. Гражданин Украины. Налогоплательщик, ответственный. Не привлекался, не судим. Женат. Двое детей (сын от первого брака супруги). Куча домашних животных имеется.
Что еще?
показать весь комментарий
10.08.2021 18:05 Ответить
какда бил завєрбован рассійскімі спєцслужбамі?
показать весь комментарий
10.08.2021 18:07 Ответить
Я не был завербован российскими спецслужбами и никаких связей с ними не имею.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:11 Ответить
СБУ разберется.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:13 Ответить
Все оперы с испанского, итальянского и т.д. срочно перевести на украинский?
показать весь комментарий
10.08.2021 18:02 Ответить
Испанские не надо ,да и итальянские тоже....Ежели переводить ,то умеючи ,талантливо и не без божьей искры. Откровенно скажу ,что "переводчиков" совсем не вижу...Сейчас поэзия не в моде.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:08 Ответить
Звідки знаєш? працюєш у сфері італійсько українського перекладу?
показать весь комментарий
10.08.2021 18:24 Ответить
Вєсь мір смєяцца будіт? Коли Torna a Surriento співають російською, то це ніякого обурення чогось не викликає.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:10 Ответить
ще один русскій...реакція російськомовних патріотів України без українців цілком передбачена.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:23 Ответить
А мені подобається дивитись голівудські мультікі на українській.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:31 Ответить
Витя, первым в 1910 г "Вернись в Сорренто" перевел ,забытый ныне ,но очень одаренный, Волин-Вольский. В 1986 г появился неплохой вариант Эмилии Александровой. Если витя федорович выдаст перевод на украинский равный качеством он станет хитом!
показать весь комментарий
10.08.2021 18:29 Ответить
Для тебе, русскамірєц, все російське геніальне. У політ Гагаріна віриш?
показать весь комментарий
10.08.2021 18:47 Ответить
Якщо людина за життя не змогла вивчити державної мови, - вона просто тупа.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:19 Ответить
Як їм видавали атестати якщо вони не знали мови???
показать весь комментарий
10.08.2021 18:25 Ответить
"публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления не на государственном языке в государственном или коммунальном театре сопровождаются переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом"
показать весь комментарий
10.08.2021 18:44 Ответить
це маячня. Вистава має відбуватись лише мовою якщо це про вистави або театри що фінансуються державою.
Комерційні нехай працюють будь-якою
показать весь комментарий
10.08.2021 22:43 Ответить
Вот это таки маячня. Предствление в приличном театре исполняется на языке оригинала.
показать весь комментарий
11.08.2021 10:10 Ответить
Бывший адепт Януковича теперь стал великим борцом за мову. Как и бывшая учительница русского языка Фарион.
https://ua24ua.net/prodagnie-b-i-v-yarie-ukrainizatori-kremin-prishel-iz-protivopolognogo-politicheskogo-lagerya/
показать весь комментарий
10.08.2021 20:00 Ответить
Виступи недержавною мовою в театрах необхідно дублювати, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8179
показать весь комментарий
10.08.2021 20:14 Ответить
Згоден! Тоді чому на батьківщині Шевченка знаходяться м*даки що зривають прапор України?! Я розумію - горілка "довела" Однак це вже "зовнішній прояв" того що таїлося в тверезому організмі!
Мої однокласники з російськими прізвищами знають російську мову набагато гірше ніж я - однак для них "какая разница" просто "слово" а для мене - "чітке поняття"!!!
показать весь комментарий
11.08.2021 04:20 Ответить
Така норма повинна розповсюджуватись лише на державні театри або на окремі вистави що можуть фінансуватись державою. Комерційні установи нехай ставлять спектаклі будь-якою мовою
показать весь комментарий
10.08.2021 22:40 Ответить
дурь.
показать весь комментарий
11.08.2021 06:52 Ответить
 
 