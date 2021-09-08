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В Киеве от COVID-19 полностью вакцинировались 23,27% официально зарегистрированных жителей, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве от COVID-19 полностью вакцинировались 23,27% официально зарегистрированных жителей, - Минздрав

В Киеве полностью вакцинированы от COVID-19 23,27% официально зарегистрированных жителей столицы – две дозы вакцины по состоянию на 7 сентября получили 687,44 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным КГГА, хотя бы одну дозу вакцинации получили 779,88 тыс. человек, или 26,4% официально зарегистрированных жителей столицы.

Таким образом, в настоящее время более 92 тыс. киевлян получили одну дозу вакцины и ожидают вторую.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения, всего в Киеве по состоянию на 7 сентября сделано 1 467 324 вакцинаций от COVID-19.

Ранее Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Киева Валентину Гинзбург сообщил, что в настоящее время в Киеве можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac.

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Гинзбург также сообщила, что жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве.

В КГГА напомнили, что в Киеве на базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.
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08 ВЕРЕСНЯ, 13:47 • СУСПІЛЬСТВО

Глава МНС Росії Євген Зінічев загинув на навчаннях в Норильську. Про це повідомили в середу в міністерстві.

"З великим сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічева", - цитує ТАСС повідомлення відомства.
З 1987 року Зінічев служив в КДБ СРСР, після розпаду Радянського Союзу продовжив службу у Федеральній службі охорони.
З 1991 р займав різні посади в органах державної охорони РФ, в тому числі, за словами прес-секретаря глави держави Дмитра Пєскова, в службі безпеки президента РФ Володимира Путіна. З 2006 по 2015 рік Зінічев був особистим ад'ютантом Володимира Путіна.

З 2014 р Євген Зінічев був заступником керівника служби по боротьбі з тероризмом ФСБ Росії. З червня 2015 по липень 2016 р займав пост начальника управління ФСБ РФ по Калінінградській області.Какие хорошие сегодня новости и надеемся не последние!!!!!
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08.09.2021 14:09 Ответить
у совков всегда так - или кого то спасал(последнюю бутылку водки от испития коллегами), или кого то защищал (чтобы больницу в Сирии не разбомбили войска НАТО) В Киеве от COVID-19 полностью вакцинировались 23,27% официально зарегистрированных жителей, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8039
Кобзон рад - очередное говно совковое присоединилось к куче такого же говна))
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08.09.2021 14:12 Ответить
Остальные электорат бубочки?
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08.09.2021 14:10 Ответить
100% - 23% = 73%
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08.09.2021 14:24 Ответить
Те которые воздержались
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08.09.2021 14:48 Ответить
Вчера была статья на Цензоре что 50% киевлян ширнулись ковидным шмурдяком .
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08.09.2021 19:17 Ответить
 
 