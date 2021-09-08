В Киеве от COVID-19 полностью вакцинировались 23,27% официально зарегистрированных жителей, - Минздрав
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В Киеве полностью вакцинированы от COVID-19 23,27% официально зарегистрированных жителей столицы – две дозы вакцины по состоянию на 7 сентября получили 687,44 тыс. человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно данным КГГА, хотя бы одну дозу вакцинации получили 779,88 тыс. человек, или 26,4% официально зарегистрированных жителей столицы.
Таким образом, в настоящее время более 92 тыс. киевлян получили одну дозу вакцины и ожидают вторую.
Как уточнили в Министерстве здравоохранения, всего в Киеве по состоянию на 7 сентября сделано 1 467 324 вакцинаций от COVID-19.
Ранее Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Киева Валентину Гинзбург сообщил, что в настоящее время в Киеве можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac.
Гинзбург также сообщила, что жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве.
В КГГА напомнили, что в Киеве на базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.
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Глава МНС Росії Євген Зінічев загинув на навчаннях в Норильську. Про це повідомили в середу в міністерстві.
"З великим сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічева", - цитує ТАСС повідомлення відомства.
З 1987 року Зінічев служив в КДБ СРСР, після розпаду Радянського Союзу продовжив службу у Федеральній службі охорони.
З 1991 р займав різні посади в органах державної охорони РФ, в тому числі, за словами прес-секретаря глави держави Дмитра Пєскова, в службі безпеки президента РФ Володимира Путіна. З 2006 по 2015 рік Зінічев був особистим ад'ютантом Володимира Путіна.
З 2014 р Євген Зінічев був заступником керівника служби по боротьбі з тероризмом ФСБ Росії. З червня 2015 по липень 2016 р займав пост начальника управління ФСБ РФ по Калінінградській області.Какие хорошие сегодня новости и надеемся не последние!!!!!
Кобзон рад - очередное говно совковое присоединилось к куче такого же говна))