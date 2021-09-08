У Києві проти COVID-19 повністю вакциновано 23,27% офіційно зареєстрованих жителів, - МОЗ

У Києві повністю вакциновано проти COVID-19 23,27% офіційно зареєстрованих жителів столиці - дві дози вакцини станом на 7 вересня отримали 687,44 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані МОЗ.

Згідно з даними КМДА, хоча б одну дозу вакцинації отримали 779,88 тис. осіб, або 26,4% офіційно зареєстрованих жителів столиці.

Таким чином, нині понад 92 тис. киян отримали одну дозу вакцини і очікують другу.

Як уточнили в МОЗ, загалом у Києві станом на 7 вересня зроблено 1 467 324 вакцинацій проти COVID-19.

Раніше Департамент охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я Києва Валентину Гінзбург повідомив, що нині в Києві можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) і CoronaVac.

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Гінзбург також повідомила, що жителі України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно і безоплатно можуть вакцинуватися проти COVID-19 у Києві.

У КМДА нагадали, що в Києві на базі медичних установ столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медичні заклади) працюють пункти вакцинації. Функціонує в щоденному режимі Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Також пункти масової вакцинації відкриваються в торговельних центрах та великих мережах маркетів. Запроваджено практику мобільних пунктів вакцинації .