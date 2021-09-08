У Києві проти COVID-19 повністю вакциновано 23,27% офіційно зареєстрованих жителів, - МОЗ
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У Києві повністю вакциновано проти COVID-19 23,27% офіційно зареєстрованих жителів столиці - дві дози вакцини станом на 7 вересня отримали 687,44 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані МОЗ.
Згідно з даними КМДА, хоча б одну дозу вакцинації отримали 779,88 тис. осіб, або 26,4% офіційно зареєстрованих жителів столиці.
Таким чином, нині понад 92 тис. киян отримали одну дозу вакцини і очікують другу.
Як уточнили в МОЗ, загалом у Києві станом на 7 вересня зроблено 1 467 324 вакцинацій проти COVID-19.
Раніше Департамент охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я Києва Валентину Гінзбург повідомив, що нині в Києві можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) і CoronaVac.
Гінзбург також повідомила, що жителі України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно і безоплатно можуть вакцинуватися проти COVID-19 у Києві.
У КМДА нагадали, що в Києві на базі медичних установ столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медичні заклади) працюють пункти вакцинації. Функціонує в щоденному режимі Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Також пункти масової вакцинації відкриваються в торговельних центрах та великих мережах маркетів. Запроваджено практику мобільних пунктів вакцинації .
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Глава МНС Росії Євген Зінічев загинув на навчаннях в Норильську. Про це повідомили в середу в міністерстві.
"З великим сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічева", - цитує ТАСС повідомлення відомства.
З 1987 року Зінічев служив в КДБ СРСР, після розпаду Радянського Союзу продовжив службу у Федеральній службі охорони.
З 1991 р займав різні посади в органах державної охорони РФ, в тому числі, за словами прес-секретаря глави держави Дмитра Пєскова, в службі безпеки президента РФ Володимира Путіна. З 2006 по 2015 рік Зінічев був особистим ад'ютантом Володимира Путіна.
З 2014 р Євген Зінічев був заступником керівника служби по боротьбі з тероризмом ФСБ Росії. З червня 2015 по липень 2016 р займав пост начальника управління ФСБ РФ по Калінінградській області.Какие хорошие сегодня новости и надеемся не последние!!!!!
Кобзон рад - очередное говно совковое присоединилось к куче такого же говна))