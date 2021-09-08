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ВР (28728) зарплата (2303) чиновник (1551) госслужащие (331)

Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий

Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно зарплат чиновников.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, в среду на заседании Верховная Рада проголосовала за законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.

За такое решение - 324 народных депутатов.

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Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О защите персональных данных", установив, что впредь "не относится к информации с ограниченным доступом информация о получении в любой форме физическим лицом бюджетных средств, государственного или коммунального имущества, структура, принципы формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, государственного или коммунального предприятия или государственной или коммунальной организации, имеющей целью получение прибыли".

То же касается, по законопроекту, лиц, которые постоянно или временно занимают должность члена исполнительного органа или входят в состав наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству.
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Топ комментарии
+11
Наверное посмотрели эти данные и решили гриф секретности еще 50 лет не снимать-от греха подальше.А то сметуны возмутятся и сметут их. Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 3534
Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 8604
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08.09.2021 14:34
+10
Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 5116
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08.09.2021 14:27
+9
Ну и где розсекреченные данные? Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 6350
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08.09.2021 14:26
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Интереснее узнать имя сволочи,которая все это секретила.... Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 2037
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08.09.2021 14:25 Ответить
Серлещу зарплату подымут? Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 2213
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08.09.2021 14:26 Ответить
Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 5116
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08.09.2021 14:27 Ответить
Серлещу зарплату уже не подымут. Когда Зеля давал ему существующую зарплату, он его уже купил с αβном.
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08.09.2021 18:17 Ответить
Ну и где розсекреченные данные? Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 6350
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08.09.2021 14:26 Ответить
Наверное посмотрели эти данные и решили гриф секретности еще 50 лет не снимать-от греха подальше.А то сметуны возмутятся и сметут их. Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 3534
Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 8604
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08.09.2021 14:34 Ответить
Берешь бумагу ручку и пишешь запрос зарплаты кого тебя интересуют и отсылаешь в соответствующее ведомство.
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09.09.2021 01:34 Ответить
Там на відкатах та інших схемах крутиться таке бабло, що їм зарплата не потрібна.
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08.09.2021 14:34 Ответить
Бубочка должен подписать. І тобі зетіпіли охреніют. А бистріше шо ні.
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08.09.2021 14:44 Ответить
Зебаранам от этого стало легче?
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08.09.2021 14:49 Ответить
например :
судья Верховного Суда В. Огурецкий после увольнения получил 1,3 млн гривен зарплаты.
Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в его имущественном состоянии, передают Українськi Новини.
Огурецкий был уволен решением Высшего совета правосудия 2 сентября.
Он был судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.
6 сентября, то есть через 3 дня после увольнения, Огурецкий задекларировал зарплату в размере 1 337 000 гривен.
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08.09.2021 14:53 Ответить
Коротко зміст такий: пишіть запит і вам нададуть або не нададуть відповідь про розмір оплати праці. Якщо не нададуть - ніякої відповідальності не передбачено, ідіть в суд (розгляд справи на роки). Ура! Це перемога ? Автор законопроєкту Руслан Стефанчук - монстр юриспруденції
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08.09.2021 16:34 Ответить
 
 