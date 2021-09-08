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Рада розсекретила зарплати топменеджменту державних і комунальних підприємств

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада розсекретила зарплати топменеджменту державних і комунальних підприємств

Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо зарплат чиновників.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, в середу на засіданні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.

За таке рішення - 324 народні депутати.

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Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про захист персональних даних", встановивши, що надалі "не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання в будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного або комунального підприємства чи державної або комунальної організації, що має на меті одержання прибутку".

Те саме стосується, за законопроєктом, осіб, які постійно або тимчасово обіймають посаду члена виконавчого органу або входять до складу наглядової ради господарського товариства, в статутному капіталі якого понад 50% акцій прямо або побічно належать державі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Наверное посмотрели эти данные и решили гриф секретности еще 50 лет не снимать-от греха подальше.А то сметуны возмутятся и сметут их. Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 3534
Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 8604
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08.09.2021 14:34
+10
Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 5116
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08.09.2021 14:27
+9
Ну и где розсекреченные данные? Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 6350
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08.09.2021 14:26
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Интереснее узнать имя сволочи,которая все это секретила.... Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 2037
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08.09.2021 14:25 Відповісти
Серлещу зарплату подымут? Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 2213
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08.09.2021 14:26 Відповісти
Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 5116
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08.09.2021 14:27 Відповісти
Серлещу зарплату уже не подымут. Когда Зеля давал ему существующую зарплату, он его уже купил с αβном.
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08.09.2021 18:17 Відповісти
Ну и где розсекреченные данные? Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 6350
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08.09.2021 14:26 Відповісти
Наверное посмотрели эти данные и решили гриф секретности еще 50 лет не снимать-от греха подальше.А то сметуны возмутятся и сметут их. Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 3534
Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 8604
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08.09.2021 14:34 Відповісти
Берешь бумагу ручку и пишешь запрос зарплаты кого тебя интересуют и отсылаешь в соответствующее ведомство.
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09.09.2021 01:34 Відповісти
Там на відкатах та інших схемах крутиться таке бабло, що їм зарплата не потрібна.
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08.09.2021 14:34 Відповісти
Бубочка должен подписать. І тобі зетіпіли охреніют. А бистріше шо ні.
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08.09.2021 14:44 Відповісти
Зебаранам от этого стало легче?
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08.09.2021 14:49 Відповісти
например :
судья Верховного Суда В. Огурецкий после увольнения получил 1,3 млн гривен зарплаты.
Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в его имущественном состоянии, передают Українськi Новини.
Огурецкий был уволен решением Высшего совета правосудия 2 сентября.
Он был судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.
6 сентября, то есть через 3 дня после увольнения, Огурецкий задекларировал зарплату в размере 1 337 000 гривен.
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08.09.2021 14:53 Відповісти
Коротко зміст такий: пишіть запит і вам нададуть або не нададуть відповідь про розмір оплати праці. Якщо не нададуть - ніякої відповідальності не передбачено, ідіть в суд (розгляд справи на роки). Ура! Це перемога ? Автор законопроєкту Руслан Стефанчук - монстр юриспруденції
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08.09.2021 16:34 Відповісти
 
 