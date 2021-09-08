Минэнерго готово взять в управление государственные облэнерго, - замминистра Власенко
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Министерство энергетики уже согласовало с Министерством экономики и подготовило письмо в Кабинет Министров относительно передачи в управление Минэнерго операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго) с государственными корпоративными правами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра энергетики Юрий Власенко.
"Мы вчера подписали письмо с согласованием от Минэкономики относительно передачи нам в управление областных государственных распределительных компаний", - отметил он.
Согласно решению СНБО от 30 апреля, введенного в действие указом президента №452 от 28 августа, облэнерго с госчастью должны быть исключены из перечней приватизации и переданы в управление Минэнерго от Фонда госимущества.
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