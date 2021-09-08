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Новости Экономика
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Минэнерго готово взять в управление государственные облэнерго, - замминистра Власенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Минэнерго готово взять в управление государственные облэнерго, - замминистра Власенко

Министерство энергетики уже согласовало с Министерством экономики и подготовило письмо в Кабинет Министров относительно передачи в управление Минэнерго операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго) с государственными корпоративными правами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра энергетики Юрий Власенко.

"Мы вчера подписали письмо с согласованием от Минэкономики относительно передачи нам в управление областных государственных распределительных компаний", - отметил он.

Согласно решению СНБО от 30 апреля, введенного в действие указом президента №452 от 28 августа, облэнерго с госчастью должны быть исключены из перечней приватизации и переданы в управление Минэнерго от Фонда госимущества.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а у нас же залишились державні обленерго?ви---ки олігархи ще не все скупили?
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08.09.2021 14:46 Ответить
Какая разница, будут ли облэнерго в руках государства или нет, если само государство находится в руках двойки-тройки семей бородатых бабушек.
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08.09.2021 14:48 Ответить
 
 