Міненерго готове взяти в управління державні обленерго, - заступник міністра Власенко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міністерство енергетики вже погодило з Міністерством економіки і підготувало лист до Кабінету Міністрів щодо передачі в управління Міненерго операторів систем розподілу електроенергії (обленерго) з державними корпоративними правами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра енергетики Юрій Власенко.
"Ми вчора підписали лист з погодженням від Мінекономіки щодо передачі нам в управління обласних державних розподільних компаній", - зазначив він.
Згідно з рішенням РНБО від 30 квітня, введеного в дію указом президента №452 від 28 серпня, обленерго з держчасткою мають бути виключені з переліків приватизації та передані в управління Міненерго від Фонду держмайна.
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Болунгарвік Віталій
показати весь коментар08.09.2021 14:46 Відповісти Мені подобається 0
jklpqrs
показати весь коментар08.09.2021 14:48 Відповісти Мені подобається 4
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