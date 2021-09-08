Міненерго готове взяти в управління державні обленерго, - заступник міністра Власенко

Міністерство енергетики вже погодило з Міністерством економіки і підготувало лист до Кабінету Міністрів щодо передачі в управління Міненерго операторів систем розподілу електроенергії (обленерго) з державними корпоративними правами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

"Ми вчора підписали лист з погодженням від Мінекономіки щодо передачі нам в управління обласних державних розподільних компаній", - зазначив він.

Згідно з рішенням РНБО від 30 квітня, введеного в дію указом президента №452 від 28 серпня, обленерго з держчасткою мають бути виключені з переліків приватизації та передані в управління Міненерго від Фонду держмайна.

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