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Міненерго готове взяти в управління державні обленерго, - заступник міністра Власенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Міненерго готове взяти в управління державні обленерго, - заступник міністра Власенко

Міністерство енергетики вже погодило з Міністерством економіки і підготувало лист до Кабінету Міністрів щодо передачі в управління Міненерго операторів систем розподілу електроенергії (обленерго) з державними корпоративними правами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

"Ми вчора підписали лист з погодженням від Мінекономіки щодо передачі нам в управління обласних державних розподільних компаній", - зазначив він.

Згідно з рішенням РНБО від 30 квітня, введеного в дію указом президента №452 від 28 серпня, обленерго з держчасткою мають бути виключені з переліків приватизації та передані в управління Міненерго від Фонду держмайна.

Також читайте: НКРЕКП має усунути можливості для махінацій з цінами на енергоринку, - перший заступник міністра енергетики Власенко

Автор: Наталя Джума
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а у нас же залишились державні обленерго?ви---ки олігархи ще не все скупили?
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08.09.2021 14:46 Відповісти
Какая разница, будут ли облэнерго в руках государства или нет, если само государство находится в руках двойки-тройки семей бородатых бабушек.
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08.09.2021 14:48 Відповісти
 
 