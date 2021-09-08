РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14736 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
907 24
ВР (28728) Кабмин (13800) страхование (195) экология (1582)

Кабмин предлагает Раде создать в Украине Бюро экологического страхования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин предлагает Раде создать в Украине Бюро экологического страхования

Кабинет Министров поддержал представление в Верховную Раду проекта закона "Про экологическое страхование" предусматривающий создание Бюро экологического страхования, которое должно быть юридическим лицом и содержаться за счет средств страховщиков.

Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту Бюро является саморегулируемой организацией и может устанавливать для своих членов правила и условия осуществления экологического страхования. Вступительный гарантийный взнос в первый год деятельности Бюро составляет 2 млн грн. Дальнейшие взносы устанавливаются общим собранием членов Бюро по согласованию с Координационным советом, но не могут быть меньше EUR100 тыс. евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экокатастрофа в Кривом Роге: город накрыла туча розовой пыли. ВИДЕО

Согласно законопроекту, экологическое страхование – это страхование гражданской ответственности за ущерб, причиненный государству, жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды. Договор экологического страхования - это письменное соглашение между страхователем и страховщиком-членом Бюро согласно которому страховщик берет на себя обязательства и при наступлении страхового случая осуществляет выплату на пользу государства, физического лица, физических лиц-предпринимателей, юридических лиц за вред, нанесенный вследствие нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.

Договор экологического страхования подлежит обязательной регистрации в Едином государственном реестре договоров экологического страхования в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Администратором Единого госреестра является центральный орган исполнительной власти реализующий госполитику в сфере защиты окружающей среды.

Предмет договора экологического страхования страхуется всеми страховщиками - членами Бюро с пропорциональным распределением страховой суммы и страхового платежа между ними согласно доле каждого члена Бюро в гарантийных резервных фондах (сострахование).

Минимальный размер страховой суммы устанавливается в порядке, утвержденном Кабмином.

Законопроектом предлагается установить норму, что страховой тариф на первые пять лет с даты вступления в силу этого закона определяется актуарно с учетом требований закона. В следующие пять лет он может меняться путем отдельного письменного обращения Бюро к отобранному на конкурсе актуарию. Порядок и условия отбора актуария и изменения страхового тарифа устанавливаются уставом Бюро. При выплате страхового возмещения за вред, причиненный жизни или здоровью третьих лиц или окружающей природной среде, франшиза не применяется. За вред, причиненный имуществу третьих лиц, она не может быть более 1% страховой суммы по договору страхования.

Выплата возмещения осуществляется страховщиками-членами Бюро по размерам, установленным судебным решением, за счет средств гарантийного резервного страхового фонда Бюро, но не более таких лимитов ответственности: за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, - 500 тыс. грн на одного погибшего или потерпевшего (но не более 5 млн грн на пострадавших в результате такого события лиц).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года Украина из-за экологических преступлений понесла убытки более чем на 163 млн грн, - и.о. директора ГБР Сухачев

Органами управления Бюро являются общее собрания его членов, дирекция и координационный совет, состоящий из шести представителей избирающихся общим собранием Бюро. Коордсовет осуществляет постоянный надзор за деятельностью Бюро и определяет основные направления работы его исполнительного органа.

Как отмечается в анализе регуляторного влияния, принятие указанного законопроекта позволит создать условия для внедрения механизма обязательного страхования гражданской ответственности за вред, причиненный вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, сокращения бюджетных расходов на ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций, усиления контроля за потенциально опасными видами деятельности, улучшения экологической безопасности.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
филлиал фирмы Рога и Копыта
показать весь комментарий
08.09.2021 16:17
+3
Ще одне тепленьке місце для дерібану грошей та корупції.
Але ж смішно: КабМін Ахмєтова, який спалює вугілля для вироблення електрики і ні про яку екологію й чути не хоче, виступає з ініциативою про екологічне страхування???
Бджоли проти меду?
показать весь комментарий
08.09.2021 16:22
+1
Нам нужно больше бюрократов дармоедов!
А то выводки бюрократов пристраивать некуда.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
филлиал фирмы Рога и Копыта
показать весь комментарий
08.09.2021 16:17 Ответить
с языка снял.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:27 Ответить
Ще один розплідник корумпованої гидоти !!! )))
показать весь комментарий
08.09.2021 16:48 Ответить
Помню Ющ,во время своей каденции о летучих мышах закон подписывал. А регионалы в это время пачками во власть лезли.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:18 Ответить
Шо-Шо???????? Такое впечатление что все рЭзолюции поступают из дурдома а не из ОП, хотя это на сегодняшний день одно и тоже!!!!!!
показать весь комментарий
08.09.2021 16:20 Ответить
Не скажи. Можно по темнику из ОП доить предприятия.
Тот же Митталстил чмырить, а предприятия Коломоя и Ахмета обходить стороной.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:24 Ответить
Ще одне тепленьке місце для дерібану грошей та корупції.
Але ж смішно: КабМін Ахмєтова, який спалює вугілля для вироблення електрики і ні про яку екологію й чути не хоче, виступає з ініциативою про екологічне страхування???
Бджоли проти меду?
показать весь комментарий
08.09.2021 16:22 Ответить
Нам нужно больше бюрократов дармоедов!
А то выводки бюрократов пристраивать некуда.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:24 Ответить
Ахрінєть...
Согласно законопроекту, экологическое страхование - это страхование гражданской ответственности за ущерб, причиненный государству, жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.
Тобто заплатив 80 косарів баксів і можна труїти навколишнє середовище і людей? Це хто таке придумав? Призвища вкажіть.
Источник: https://censor.net/ru/n3287104
показать весь комментарий
08.09.2021 16:25 Ответить
Так и есть. То речь идет о 100 косарях в евро.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:31 Ответить
Ця я про першочерговий внесок (згідно статті, 2 млн. грн.). А потім хоч ядерні могильники влаштовуй за смішні 100 тис. Це ціна одного автомобіля не супер-пупер преміум класу. Очисні установки тягнуть на не один десяток лямів. А тут все так красіво рішили.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:41 Ответить
Я прочитал. С первого раза не понял. А после второго- всё понял: ты платишь 100 тысяч евро и всё. Понятно? Объясняю: у того же Ахметова таки есть проблемы в Мариуполе, на экологической почве. Есть человек, который Бенин, который, якобы- кошмарит Ахметку. Даже могут митЕнХ собрать, если шо. А когда ты отдал взятку, этому сраному Бюро- ты неприкосновенен. На этом- всё. Расходимся...
показать весь комментарий
08.09.2021 16:30 Ответить
Тут, здається, все ще простіше. Власники підприємств, що забруднюють навколишнє середовище скидуються копійками, що б не ставити очисне обладнання, а потім тому, хто зашкварився, компенсують державний штраф. Який і досі копійчаний. Але ж завжди можна сказати: "Я застрахувався від усіляких випадків. У мене і справка є".
показать весь комментарий
08.09.2021 16:54 Ответить
Вот! Я именно об этом!
показать весь комментарий
08.09.2021 17:39 Ответить
Зелені, у вас кадровий голод, навіщо ви тиражуєте різні державні контори!? Ви тому, що є ради дати не можете!
показать весь комментарий
08.09.2021 16:30 Ответить
Это- не гос.контора! Это херь по взиманию бабла немалого. На самофинансировании.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:33 Ответить
Будуть штрафувати і рішати?
показать весь комментарий
08.09.2021 16:34 Ответить
А начальником поставят целого кандидата наук Киву. У него была своя жомовая яма, он в теме.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:32 Ответить
Яму-годувальницю в нього забрали! Іроди!
показать весь комментарий
08.09.2021 16:35 Ответить
Экология в Украине уже бухать начала. Це ж як вона щас покращиться!)
показать весь комментарий
08.09.2021 16:55 Ответить
Будут собирать деньги на ремонт провала.
показать весь комментарий
08.09.2021 19:52 Ответить
Всё, что делают путин и Зеленский, давно описано у Ильфа и Петрова.
Еврейское умение делания денег "из воздуха": придумай (создай) проблему
и бери деньги за решение...
показать весь комментарий
08.09.2021 20:02 Ответить
А когда в многоэтажке из-за дырявой крыши потолок на верхнем этаже в чёрной плесени -
кто кому должен платить ?
Где радиационный контроль ягод и овощей ?
Кто-то меряет радицию в беларусской молочке ?
Там период распада полтысячи лет, а власти делают вид что Чернобыль -
это только центр туризма
показать весь комментарий
08.09.2021 19:57 Ответить
 
 