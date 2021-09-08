Кабмін пропонує Раді створити в Україні Бюро екологічного страхування

Кабінет Міністрів підтримав подання до Верховної Ради проєкту закону "Про екологічне страхування", який передбачає створення Бюро екологічного страхування, яке повинно бути юридичною особою та утримуватися за рахунок коштів страховиків.

Відповідне рішення уряд ухвалив без обговорення на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроєктом Бюро є саморегулівною організацією і може встановлювати для своїх членів правила та умови здійснення екологічного страхування. Вступний гарантійний внесок у перший рік діяльності Бюро становить 2 млн грн. Подальші внески встановлюються загальними зборами членів Бюро за погодженням із Координаційною радою, але не можуть бути меншими за 100 тис. євро.

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Згідно із законопроєктом, екологічне страхування - це страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну державі, життю, здоров'ю та майну фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Договір екологічного страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком-членом Бюро, згідно з яким страховик бере на себе зобов'язання і при настанні страхового випадку здійснює виплату на користь держави, фізичної особи, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб за шкоду, завдану внаслідок порушення вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

Договір екологічного страхування підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному державному реєстрі договорів екологічного страхування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Адміністратором Єдиного держреєстру є центральний орган виконавчої влади, який реалізує держполітику в сфері захисту навколишнього середовища.

Предмет договору екологічного страхування страхується всіма страховиками - членами Бюро з пропорційним розподілом страхової суми і страхового платежу між ними відповідно до частки кожного члена Бюро в гарантійних резервних фондах (співстрахування).

Мінімальний розмір страхової суми встановлюється в порядку, затвердженому Кабміном.

Законопроєктом пропонується встановити норму, що страховий тариф на перші п'ять років із дати вступу в силу цього закону визначається актуарно з урахуванням вимог закону. У наступні п'ять років він може змінюватися шляхом окремого письмового звернення Бюро до відібраного на конкурсі актуарія. Порядок та умови відбору актуарія і зміни страхового тарифу встановлюються статутом Бюро. При виплаті страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю третіх осіб або навколишньому природному середовищу, франшиза не застосовується. За шкоду, заподіяну майну третіх осіб, вона не може бути більш як 1% страхової суми за договором страхування.

Виплата відшкодування здійснюється страховиками-членами Бюро за розмірами, встановленими судовим рішенням, за рахунок коштів гарантійного резервного страхового фонду Бюро, але не більше таких лімітів відповідальності: за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третіх осіб, - 500 тис. грн на одного загиблого або потерпілого (але не більш як 5 млн грн на постраждалих унаслідок такої події осіб).

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Органами управління Бюро є загальне зібрання його членів, дирекція та координаційна рада, що складається з шести представників, які обираються загальними зборами Бюро. Коордрада здійснює постійний нагляд за діяльністю Бюро і визначає основні напрямки роботи його виконавчого органу.

Як наголошується в аналізі регуляторного впливу, прийняття зазначеного законопроєкту дозволить створити умови для впровадження механізму обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, скорочення бюджетних витрат на ліквідацію аварійних і надзвичайних ситуацій, посилення контролю за потенційно небезпечними видами діяльності, поліпшення екологічної безпеки.