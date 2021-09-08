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Новини Політика України
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ВР (11730) Кабмін (6260) страхування (104) екологія (926)

Кабмін пропонує Раді створити в Україні Бюро екологічного страхування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін пропонує Раді створити в Україні Бюро екологічного страхування

Кабінет Міністрів підтримав подання до Верховної Ради проєкту закону "Про екологічне страхування", який передбачає створення Бюро екологічного страхування, яке повинно бути юридичною особою та утримуватися за рахунок коштів страховиків.

Відповідне рішення уряд ухвалив без обговорення на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроєктом Бюро є саморегулівною організацією і може встановлювати для своїх членів правила та умови здійснення екологічного страхування. Вступний гарантійний внесок у перший рік діяльності Бюро становить 2 млн грн. Подальші внески встановлюються загальними зборами членів Бюро за погодженням із Координаційною радою, але не можуть бути меншими за 100 тис. євро.

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Згідно із законопроєктом, екологічне страхування - це страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну державі, життю, здоров'ю та майну фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Договір екологічного страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком-членом Бюро, згідно з яким страховик бере на себе зобов'язання і при настанні страхового випадку здійснює виплату на користь держави, фізичної особи, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб за шкоду, завдану внаслідок порушення вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

Договір екологічного страхування підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному державному реєстрі договорів екологічного страхування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Адміністратором Єдиного держреєстру є центральний орган виконавчої влади, який реалізує держполітику в сфері захисту навколишнього середовища.

Предмет договору екологічного страхування страхується всіма страховиками - членами Бюро з пропорційним розподілом страхової суми і страхового платежу між ними відповідно до частки кожного члена Бюро в гарантійних резервних фондах (співстрахування).

Мінімальний розмір страхової суми встановлюється в порядку, затвердженому Кабміном.

Законопроєктом пропонується встановити норму, що страховий тариф на перші п'ять років із дати вступу в силу цього закону визначається актуарно з урахуванням вимог закону. У наступні п'ять років він може змінюватися шляхом окремого письмового звернення Бюро до відібраного на конкурсі актуарія. Порядок та умови відбору актуарія і зміни страхового тарифу встановлюються статутом Бюро. При виплаті страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю третіх осіб або навколишньому природному середовищу, франшиза не застосовується. За шкоду, заподіяну майну третіх осіб, вона не може бути більш як 1% страхової суми за договором страхування.

Виплата відшкодування здійснюється страховиками-членами Бюро за розмірами, встановленими судовим рішенням, за рахунок коштів гарантійного резервного страхового фонду Бюро, але не більше таких лімітів відповідальності: за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третіх осіб, - 500 тис. грн на одного загиблого або потерпілого (але не більш як 5 млн грн на постраждалих унаслідок такої події осіб).

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Органами управління Бюро є загальне зібрання його членів, дирекція та координаційна рада, що складається з шести представників, які обираються загальними зборами Бюро. Коордрада здійснює постійний нагляд за діяльністю Бюро і визначає основні напрямки роботи його виконавчого органу.

Як наголошується в аналізі регуляторного впливу, прийняття зазначеного законопроєкту дозволить створити умови для впровадження механізму обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, скорочення бюджетних витрат на ліквідацію аварійних і надзвичайних ситуацій, посилення контролю за потенційно небезпечними видами діяльності, поліпшення екологічної безпеки.
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Топ коментарі
+4
филлиал фирмы Рога и Копыта
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08.09.2021 16:17
+3
Ще одне тепленьке місце для дерібану грошей та корупції.
Але ж смішно: КабМін Ахмєтова, який спалює вугілля для вироблення електрики і ні про яку екологію й чути не хоче, виступає з ініциативою про екологічне страхування???
Бджоли проти меду?
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08.09.2021 16:22
+1
Нам нужно больше бюрократов дармоедов!
А то выводки бюрократов пристраивать некуда.
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08.09.2021 16:24
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филлиал фирмы Рога и Копыта
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08.09.2021 16:17 Відповісти
с языка снял.
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08.09.2021 16:27 Відповісти
Ще один розплідник корумпованої гидоти !!! )))
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08.09.2021 16:48 Відповісти
Помню Ющ,во время своей каденции о летучих мышах закон подписывал. А регионалы в это время пачками во власть лезли.
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08.09.2021 16:18 Відповісти
Шо-Шо???????? Такое впечатление что все рЭзолюции поступают из дурдома а не из ОП, хотя это на сегодняшний день одно и тоже!!!!!!
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08.09.2021 16:20 Відповісти
Не скажи. Можно по темнику из ОП доить предприятия.
Тот же Митталстил чмырить, а предприятия Коломоя и Ахмета обходить стороной.
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08.09.2021 16:24 Відповісти
Ще одне тепленьке місце для дерібану грошей та корупції.
Але ж смішно: КабМін Ахмєтова, який спалює вугілля для вироблення електрики і ні про яку екологію й чути не хоче, виступає з ініциативою про екологічне страхування???
Бджоли проти меду?
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08.09.2021 16:22 Відповісти
Нам нужно больше бюрократов дармоедов!
А то выводки бюрократов пристраивать некуда.
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08.09.2021 16:24 Відповісти
Ахрінєть...
Согласно законопроекту, экологическое страхование - это страхование гражданской ответственности за ущерб, причиненный государству, жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.
Тобто заплатив 80 косарів баксів і можна труїти навколишнє середовище і людей? Це хто таке придумав? Призвища вкажіть.
Источник: https://censor.net/ru/n3287104
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08.09.2021 16:25 Відповісти
Так и есть. То речь идет о 100 косарях в евро.
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08.09.2021 16:31 Відповісти
Ця я про першочерговий внесок (згідно статті, 2 млн. грн.). А потім хоч ядерні могильники влаштовуй за смішні 100 тис. Це ціна одного автомобіля не супер-пупер преміум класу. Очисні установки тягнуть на не один десяток лямів. А тут все так красіво рішили.
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08.09.2021 16:41 Відповісти
Я прочитал. С первого раза не понял. А после второго- всё понял: ты платишь 100 тысяч евро и всё. Понятно? Объясняю: у того же Ахметова таки есть проблемы в Мариуполе, на экологической почве. Есть человек, который Бенин, который, якобы- кошмарит Ахметку. Даже могут митЕнХ собрать, если шо. А когда ты отдал взятку, этому сраному Бюро- ты неприкосновенен. На этом- всё. Расходимся...
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08.09.2021 16:30 Відповісти
Тут, здається, все ще простіше. Власники підприємств, що забруднюють навколишнє середовище скидуються копійками, що б не ставити очисне обладнання, а потім тому, хто зашкварився, компенсують державний штраф. Який і досі копійчаний. Але ж завжди можна сказати: "Я застрахувався від усіляких випадків. У мене і справка є".
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08.09.2021 16:54 Відповісти
Вот! Я именно об этом!
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08.09.2021 17:39 Відповісти
Зелені, у вас кадровий голод, навіщо ви тиражуєте різні державні контори!? Ви тому, що є ради дати не можете!
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08.09.2021 16:30 Відповісти
Это- не гос.контора! Это херь по взиманию бабла немалого. На самофинансировании.
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08.09.2021 16:33 Відповісти
Будуть штрафувати і рішати?
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08.09.2021 16:34 Відповісти
А начальником поставят целого кандидата наук Киву. У него была своя жомовая яма, он в теме.
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08.09.2021 16:32 Відповісти
Яму-годувальницю в нього забрали! Іроди!
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08.09.2021 16:35 Відповісти
Экология в Украине уже бухать начала. Це ж як вона щас покращиться!)
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08.09.2021 16:55 Відповісти
Будут собирать деньги на ремонт провала.
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08.09.2021 19:52 Відповісти
Всё, что делают путин и Зеленский, давно описано у Ильфа и Петрова.
Еврейское умение делания денег "из воздуха": придумай (создай) проблему
и бери деньги за решение...
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08.09.2021 20:02 Відповісти
А когда в многоэтажке из-за дырявой крыши потолок на верхнем этаже в чёрной плесени -
кто кому должен платить ?
Где радиационный контроль ягод и овощей ?
Кто-то меряет радицию в беларусской молочке ?
Там период распада полтысячи лет, а власти делают вид что Чернобыль -
это только центр туризма
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08.09.2021 19:57 Відповісти
 
 