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Германия (6010) земля (1920) Киевская область (3537) рейдерство (915) инвесторы (331)

Немецкие инвесторы о земельном рейдерстве в Украине: Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, но они перестали реагировать на вызовы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Немецкие инвесторы о земельном рейдерстве в Украине: Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, но они перестали реагировать на вызовы

Немецкие инвесторы после приобретения компании "Капитал-Агроинвест", которая арендовала около 700 гектаров в Барышевском районе Киевской области, обнаружила, что 400 га этой земли обрабатывает предыдущий арендатор, хотя никаких решений суда по этому вопросу не было и нет.

В 2017 году владельцы немецкой медиагруппы Verlagsgruppe Passau приобрели в Украине ООО "УИФК-Агро", которая имела действующие договоры аренды 3700 гектаров земли в Барышевском районе Киевской области. Основная доля инвестиций на сумму в 10 млн евро, которые тогда сделали немецкие предприниматели, пошла на обновление материально-технической базы общества, в частности приобретение техники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В 2019 году исполнительному директору компании Дитриху Трайсу предложили приобрести небольшое предприятие "Капитал-Агроинвест", которое арендовало около 700 гектаров в том же Барышевском районе (села: Волошиновка, Селичевка, Бзов).

"Мы хотели расширяться, ведь дела шли хорошо, поэтому в конце сентября 2019 мы выкупили предприятие. Покупали предприятие уже с договорами аренды. Перед покупкой проверяли все участки. Никаких ограничений не было", - рассказывает Дитрих Трайс.

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Вместе с инвестициями в бизнес, который в то время уже работал, немецким предпринимателям пришлось в 2019 году вложить около 500 млн гривен. И хотя номинально площадь арендованных ими земель после сделки увеличилась до 4400 гектаров, но фактически она была меньше. Выяснилось, что из 700 гектаров больше половины или 400 гектаров обрабатывает ООО "УСА-Агросвит", которое арендовало эти земли до проведения сделки немецкими инвесторами. Руководитель компании Олег Орел уверен, что эти участки у его компании незаконно отобрали.

Оказалось, что в апреле 2019 Голосеевский районный суд Киева наложил арест на эту землю и запретил государственным регистраторам менять пользователя таких участков. К тому времени они уже находились в аренде "Капитал-Агроинвест".

"Бывший арендатор фактически обрабатывал земельные участки, на момент приобретения нами предприятия находились у нас в аренде, и наше право было зарегистрировано, и не было установлено ограничений по использованию этих участков", - рассказывает юрист "УИФК-Агро" Анастасия Оленцевич.

Весной 2020 года, когда началась посевная кампания, бывший арендатор снова выехал на участки и начал их засевать. Представители немецкого предприятия вызвали полицию.

"Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, которые приезжали, брали у меня как представителя предприятия объяснение. Мы подавали заявление об уголовном нарушении. Наш оппонент говорил, что это его земля и он здесь работает уже 12 лет", - объясняет Оленцевич.

По ее словам, работники полиции даже не пытались дойти до сути дела, чтобы помешать Олегу Орлу обрабатывать землю, и не останавливали технику, чтобы отобрать объяснения у механизаторов.

"Он показал следователю какую-то бумажку о том, что якобы эти участки переданы ему на ответственное хранение. Он убедил местную полицию, что его позиция правильная. В конце концов, полиция перестала реагировать на вызовы, и он засеял около 400 гектаров наших земель", - объясняет Дитрих Трайс.

После посева "УБА-Агросвит" продолжало обрабатывать землю и проводить все необходимые агротехнические работы. А потом и собирать урожай. Каждый раз юристы немецкого инвестора вызвали полицию, но все шло по уже описанному сценарию.

"Нет ни одного решения суда или постановления следственного судьи в рамках уголовного производства, которое бы ограничивало наше право как арендатора обрабатывать эти земельные участки. Есть арест на внесение записей в ЕГР. Но этот арест не запрещает нам пользоваться землей. Каждый раз мы брали из реестра информационные справки на актуальную дату, показывали, что в реестре не установлены ограничения. Наш оппонент не показывал никаких документов. Несмотря на это, он продолжал работать, и его правоохранители не останавливали", - отмечает Анастасия Оленцевич.

У директора и совладельца "УБА-Агросвит" своя версия событий. Олег Орел утверждает, что его подставила бывшая директор предприятия Татьяна Малюта, которая незаконно разорвала соглашения об аренде земель уже после своего увольнения.

"Через 10-15 дней после увольнения она регистрирует дополнительные соглашения о расторжении договоров аренды и сразу же регистрирует их в "Капитал-Агроинвест". То есть она продала право пользования земельными участками предприятию, за что получила средства", - объясняет Олег Орел.

После переподписания договоров предприятие сразу перепродали немецким инвесторам.

"Давайте разделять "Капитал-Агроинвест" до продажи и после. Бывший владелец и основатель этого предприятия, конечно же, знал, каким образом у него появилась земля. Он нашей экс-директору за эту землю заплатил деньги. Сейчас мы это доказываем в суде" - убеждает Олег Орел.

Юристы компании с немецкими инвестициями отмечают, что на момент покупки предприятия никаких ограничений по использованию участков не было.

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"Мы приобрели предприятие, у которого договоры аренды уже были заключены. На момент покупки наше право аренды и пользования не было ограничено никакими государственными органами", - говорит Анастасия Оленцевич.

В судебном противостоянии между сторонами конфликта пока ничья: Олег Орел выиграл первую инстанцию, однако вторая решение Административного суда отменила. Сейчас дело рассматривает Хозяйственный суд Киевской области.

Оленцевич рассказывает, что до начала 2020 г. между руководителями "УБА-Агросвит" и "Капитал-Агроинвест" состоялась встреча, на которой Олега Орла просили оставить земельные участки свободными. Отдельно присылали письменные требования не обрабатывать эти участки. Но весной 2020 он все равно засеял около 400 гектаров земли.

Поскольку юридически земля принадлежит "Капитал-Агроинвест" и предприятие уже два года исправно платит арендную плату конечным владельцам, то осенью их механизаторы поехали собирать урожай.

"В Гражданском кодексе написано, что право на урожай принадлежит тому, кто постоянно или временно владеет (арендует) землей. Поэтому осенью мы поехали собрать урожай. Наши юристы проинформировали прокуратуру, показали им нашу правовую позицию, в том числе решения Верховного Суда, подтверждающее такую практику. Мы собрали часть того, что он сеял весной, чтобы покрыть наши расходы на арендную плату, которую мы продолжали платить в 2019 и 2020 годах", - говорит Дитрих Трайс.

Он добавляет, что за два года владельцам этих 400 гектаров земли выплатили почти 3,8 миллиона гривен арендной платы.

У бывшего арендатора, который сеял и обрабатывал эти земли - своя позиция.

"Мы собирали урожай на основании признания земли вещественным доказательством, акта приема-передачи на ответственное хранение с разъяснением, в каком виде я должен его сохранять. Мы провели посевную кампанию, а урожай приехала собирать" УИФК Агро ". Они собрали урожая на 17 миллионов гривен ", - отмечает Олег Орел.

"Мы не раз говорили нашему оппоненту, что в случае, когда суд установит, что наше право аренды возникло незаконно и нас исключат из госреестра прав, где регистрируется право аренды, то мы уйдем с этой земли", - подчеркивает Анастасия Оленцевич.

В то же время Олег Орел засевает землю и собирает урожай на основании постановления следственного судьи о передаче на ответственное хранение.

Однако это постановление следователя, выданное в апреле 2020 года, через месяц отменила прокуратура города Киева.

Анастасия Оленцевич говорит, что в подобных делах очень трудно оперативно забрать назад земельный участок, а пока будет длиться суд, они уже успеют собрать урожай.

"Самовольно захватить один участок - это дело буквально одного часа, а выгнать человека оттуда через суд - очень длительный процесс. Но даже после решения суда, нет гарантий, что его будут добровольно выполнять. За это время они успеют собрать не один урожай", - заключает юрист.

"В конце концов, окончательную точку в этом вопросе поставит суд. Но пока из-за несовершенства украинского законодательства будут возможны различные рейдерские схемы, значительная часть инвесторов будут обходить Украину. Другие будут работать, рискуя потерять инвестиции и урожай", - резюмирует издание (ЕП).
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Топ комментарии
+25
Как там инвестиционные няни, не сильно перетруживаются?
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08.09.2021 16:52
+17
То то я всем и говорю - не нужно президента Эстонии ватницей считать.
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08.09.2021 16:55
+11
Так ви няням дзвоніть - поліція в цій історії не на вашій стороні. І взагалі корупція у нас поборена за допомогою нульової терпимості.
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08.09.2021 16:56
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Правила форума Совет форумчан
Как там инвестиционные няни, не сильно перетруживаются?
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08.09.2021 16:52 Ответить
То то я всем и говорю - не нужно президента Эстонии ватницей считать.
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08.09.2021 16:55 Ответить
Немецкие инвесторы о земельном рейдерстве в Украине: Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, но они перестали реагировать на вызовы - Цензор.НЕТ 5931
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08.09.2021 16:56 Ответить
Так ви няням дзвоніть - поліція в цій історії не на вашій стороні. І взагалі корупція у нас поборена за допомогою нульової терпимості.
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08.09.2021 16:56 Ответить
нулевой толерантности
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08.09.2021 17:07 Ответить
А что тут непонятного? инвестняням нужно звонить.. точнее - сначала заносить откаты!
А раз не занесли откаты - инвестняни прислали своих "специалистов" по улаживанию вопросов..
мусора - в теме, поэтому и не приезжали на вызовы.
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08.09.2021 16:56 Ответить
Зауважте, це робилося з іноземними інвесторами, а що вже казати нашим фермерам?
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08.09.2021 16:57 Ответить
Нашим фермерам без гранат в кишенях ніяк.
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08.09.2021 17:28 Ответить
Хе-хе-хе... нашел кого вызывать- полицию. Тут, детка немецкая, надо вызывать 1-й танковый корпус СС. В составе Теттенкампф, Дас Райх и Лейбштандарт. Шо, просрали эти боевые единицы? Ну и сиди тихо теперь. Судьба твоя такая, лоха.
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08.09.2021 17:00 Ответить
Зачем сразу крайности? Достаточно создать свои *частные военные кампании* в лице охранных фирм перед тем как открывать здесь бизнес.. я думаю если иностранному бизнесу таки разрешат скупать здесь землю они так и сделают.
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08.09.2021 17:06 Ответить
уже давно созданы
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08.09.2021 17:08 Ответить
Ну эти пока на нашу полицию надеялись Немецкие инвесторы о земельном рейдерстве в Украине: Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, но они перестали реагировать на вызовы - Цензор.НЕТ 2429
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08.09.2021 17:10 Ответить
та не просрали бы если бы не дважды(за 20-й век) друзья из за океана(жаль шо Сралин не влепил за океан пару десятков ракет в благодарность)
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08.09.2021 17:15 Ответить
знову цей Петро?
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08.09.2021 17:00 Ответить
І коли встигає невгамовний !!!)))
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08.09.2021 17:07 Ответить
та он еще в перерывах между захватами этих сельхозземель успел дважды на Мальдивах отдохнуть, негодяй барыжный
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08.09.2021 17:16 Ответить
Німецькі інвестори не до тих звертались...Їм треба було б подзвонити "активістам",ті б приїхали,пояснили б "прєдидущєму орендатору" що він вже прєдидущій,і справа б залатвилась...Не розібрались німці в наших реаліях,менше їм треба роліків Зєлі дивитись...
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08.09.2021 17:00 Ответить
Здесь вам не Европа. Привыкайте
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08.09.2021 17:01 Ответить
Ха!
"привыкли" так шо теперь ни одна сволочь сюда не придет с инвестициями вна землю.
ты так сказал как ватники говорят - типо знай наших. А вот немного времени взад, то пришли бы несколько полков солдиков и подвесили бы беспредельщиков за что то и потом инвесторы бы тупо даром сюда заходили и сеяли хоть мангровые деревья)
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08.09.2021 17:18 Ответить
скажу словами Жириновского:-"не поняли?-Это Зелёная шобла!"
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08.09.2021 17:05 Ответить
Щось не пойму - наче б то чорта звільнили, а злочинність не падає, я б сказав - забуяла з новою силою. Ну хоч щось буяє...
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08.09.2021 17:06 Ответить
зато в Германии с законами всё ок, вот и Северный Поток у х-ла закупать скоро начнут
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08.09.2021 17:06 Ответить
Какое отношение эти инвесторы имеют к действиям правительства Германии??
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08.09.2021 17:18 Ответить
Ну, а ще можна поговорити про рехворму поліції. Чи всі вже забули що, вона у нас вдало рехвормована.
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08.09.2021 17:08 Ответить
Немецкие инвесторы о земельном рейдерстве в Украине: Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, но они перестали реагировать на вызовы - Цензор.НЕТ 4893
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08.09.2021 17:10 Ответить
самое важное в этой длинной и местами непонятной статье это вот этот тезис: "Самовольно захватить один участок - это дело буквально одного часа, а выгнать человека оттуда через суд - очень длительный процесс. Но даже после решения суда, нет гарантий, что его будут добровольно выполнять. За это время они успеют собрать не один урожай", - заключает юрист. Т.е. законодательство не заточено под соблюдение закона, его легко нарушить и жить в свое удовольствие, а в это время законопослушный гражданин будет тратить нервы, силы, деньги и время в судах, чтобы доказать свою правоту....Жулику и проходимцу всегда оказывается легче жить в нашей стране, чем простому и честному человеку...как-то странно...
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08.09.2021 17:11 Ответить
100% - у т.н. "власти" вообще нет ни механизмов, ни ресурсов для исполнения правопорядка и принуждения к соблюдению закона в этой области права. Что будет дальше с введением частной собственности на землю, остаётся только догадываться - я так полагаю, что будут небольшие войнушки.
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08.09.2021 17:21 Ответить
да шо ж это такое...
зеленский говорит что у нас коррупции нет, суды честные, рейдеров нет, надо вливать деньги в Украину.. его 73% зебилов также ему верят
и только все уважаемые страны, такие как США, Германия, Эстония и т.д. последнее время тычут зеленского мордой в грязь коррупции
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08.09.2021 17:14 Ответить
неприятности в апреле 2019 года начались не только у немецких бизнесменов
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08.09.2021 17:15 Ответить
реформа полиции прошла успешно на бумаге а вжизни стало хуже, безнаказанность и безответственность
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08.09.2021 17:21 Ответить
Сатрудники палиции видать были не в доле...
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08.09.2021 17:23 Ответить
Какой дурак сюда вообще инвестирует? Проще все те пачки денег просто выкинуть через балкон,и то будет больше толку,чем с бандитами и гопниками пытаться бизнес делать.
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08.09.2021 17:28 Ответить
ну вон запоребрик прекрасный пример. инвестируют (и будут "инвестировать" иногда в судей, ментов и депутатов) потому что можно поиметь кучу бабла на ровном месте. "дома" так не получится - уже все поделено и подсчитано. правда "честным" инвесторам таки нихрена не обломится, это да. но у нас и своих "честных" инвесторов целая куча, хотя побеждают всегда не совсем честные и всем известные фамилии, феодализм в 21 веке. поэтому китайцы победят.
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08.09.2021 20:08 Ответить
Когда начинаете, типа, обижаться на немцев из-за СП2, вспомните эту историю
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08.09.2021 17:31 Ответить
только анархия где свой шериф судья и самооборона наведет порядок. Хаос земельного законодательства уже на земле не заработает.Тут совсем другие правила игры.Добро пожаловать на Дикое поле.
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08.09.2021 17:34 Ответить
І як ото в нормальних країнах живуть за законами?
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08.09.2021 17:49 Ответить
Немецкие инвесторы о земельном рейдерстве в Украине: Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, но они перестали реагировать на вызовы - Цензор.НЕТ 2050
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08.09.2021 17:47 Ответить
та перестаньте паритись ! це класична схема "обробітку землі" Суть проста і красочно описана у відомому блокбастері "Олігарх" з В.Машковим. Алік і Таня 12 років назад стали концесіонерами, Таня орендувала 700 га і з них 300 "віддала" Аліку в суборенду. По оренді перед власниками відповідала Таня, а Алік їй платив тільки тоді коли було рішення суду (тягнули 1-2 роки) потім вирішили заробити. Таня "розірвала" договір суборенди, продала фірму і урожай. Алік зібрав урожай звернувся в суд і оренди не платить. Зібрав вже проданий урожай і засіяв новий. Подали в Адмінсуд, той направив в Господарський, Госп суд через порушену КС зупинить провадження і Алік дальше буде обробляти 300 га Вигода концесії - "проданний урожай з 300 га, орендна плата власникам 10 відсотків щорічно. (або 1500 Х 2500) = 4 млн + 4000 за 1 га х 300 = 1 млн несплаченої оренди щорічно. Прибуток Тані гроші за фірму з урожаєм.І Алік говорить що винувата Таня. А потім може виявитись до первісні договори оренди були зареєтровані в якійсь сільраді, а не ДЗК. Ну куди дивилась німчура, чи нажива засліпила очі ? Може Дітріх в долі. Що німці не могли зачекати коли Алік збере урожай. А Таня і Алік і дальше концесіонери вже в судах і поліції.
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08.09.2021 17:57 Ответить
АУУУУУ ЗЕЕЕЕ.Де ваші інвест няні?Ось такий він інвест клімат в Україні.І таких історій тисячи,який висновок? Україна не правова держава,а владі нас..ть,все влаштовує.
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08.09.2021 18:05 Ответить
У нас милиция только для игры в айфонах, а так не беспокойте ее пожалуста
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08.09.2021 18:10 Ответить
мало нам було що естонський презедент сказав що ми "інвистиційно непривабливі" так все робимо щоб його слова повторив німецький канцлер?!
цікаво , влада розуміє, що якщо таке скаже останній - то вона (влада) піде на вулицю навіть невстигаючи ногами перебирать
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08.09.2021 21:03 Ответить
Такое чувство что мы в 1630-х годах. Захотел шляхтич село отжать у другого- да пожалуйста!
Вот только тогда у защищавшихся было оружие. А сейчас оно только у бандюков и их крышевателей ментов и рыговских судей. Отличная страна для инвестиций
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09.09.2021 08:39 Ответить
Вот пусть и продолжают заниматься медиа в Германии. Нечего лезть в нашу землю
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09.09.2021 10:29 Ответить
 
 