Первые случаи заражения "мю"-штаммом COVID-19 обнаружили в Турции
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Самым распространенным там остается штамм "Дельта".
Об этом завил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Пока обнаружили только два случая заражения этим штаммом, поэтому вводить дополнительные ограничения власти пока не планируют.
Чаще всего в Турции по-прежнему встерчаются штаммы "Дельта" и "Дельта плюс".
Министр напомнил о важности вакцинации для борьбы с пандемией. Он уверен, что после успешной кампании вакцинации будет сформирован коллективный иммунитет и уровень инфицирования COVID-19 пойдет на спад.
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+6 Николай Влад
показать весь комментарий08.09.2021 20:04
+6 Николай Влад
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+4 віктор федорович 31ee1569
показать весь комментарий08.09.2021 20:14
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То бразильский, то дельта, то дельта плюс, то теперь мю штамм, потом альфа, бетта, гамма, гамма минус, гамма плюс...и так до бесконечности.
А в реальности нет пандемии, ибо это сезонное заболевание. Летом практически нет заболевших, а осенью появляются и пик заболеваемости - зимой.
Но главное запугать лохов, что бы бабло пилить на никому не нужных вакцинах. А это миллиарды долларов.
Тоже мне, авторитетов нашёл ... Коррупционеров из ВОЗ.
прежде всего безупречная статистика ,чистота исследований ,отражающая к -во инфицированных прошедших вакцинацию и отказавшихся от неё ,к -во заболевших
по степени заболевания в зависимости от вакцинации .
...Эта музыка будет вечной если я заменю батарейки...
PS Просьба не отвечать на это сообщение. Это не приглашение к дискуссии, а мысли вслух, Втягиваться в бесполезные споры у меня сейчас нет ни времени, ни желания.