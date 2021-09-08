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Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Перші випадки зараження

Найпоширенішим там залишається штам "Дельта".

Про це завив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Поки виявили тільки два випадки зараження цим штамом, тому вводити додаткові обмеження влада поки не планує.

Найчастіше в Туреччині як і раніше зустрічаються штами "Дельта" і "Дельта плюс".

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Міністр нагадав про важливість вакцинації для боротьби з пандемією. Він упевнений, що після успішної кампанії вакцинації буде сформований колективний імунітет і рівень інфікування COVID-19 піде на спад.
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Топ коментарі
+6
Ерундой занимаются и пугают людей всякими новыми штаммами сезонного гриппа.
То бразильский, то дельта, то дельта плюс, то теперь мю штамм, потом альфа, бетта, гамма, гамма минус, гамма плюс...и так до бесконечности.
А в реальности нет пандемии, ибо это сезонное заболевание. Летом практически нет заболевших, а осенью появляются и пик заболеваемости - зимой.
Но главное запугать лохов, что бы бабло пилить на никому не нужных вакцинах. А это миллиарды долларов.
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08.09.2021 20:04
+6
ВОЗ - одна из самых коррумпированных организаций... Даже Совет Европы об этом заявлял в 2009 году...
Тоже мне, авторитетов нашёл Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині - Цензор.НЕТ 3282... Коррупционеров из ВОЗ.
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08.09.2021 20:18
+4
Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения.
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08.09.2021 20:14
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Ерундой занимаются и пугают людей всякими новыми штаммами сезонного гриппа.
То бразильский, то дельта, то дельта плюс, то теперь мю штамм, потом альфа, бетта, гамма, гамма минус, гамма плюс...и так до бесконечности.
А в реальности нет пандемии, ибо это сезонное заболевание. Летом практически нет заболевших, а осенью появляются и пик заболеваемости - зимой.
Но главное запугать лохов, что бы бабло пилить на никому не нужных вакцинах. А это миллиарды долларов.
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08.09.2021 20:04 Відповісти
Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения.
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08.09.2021 20:14 Відповісти
ВОЗ - одна из самых коррумпированных организаций... Даже Совет Европы об этом заявлял в 2009 году...
Тоже мне, авторитетов нашёл Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині - Цензор.НЕТ 3282... Коррупционеров из ВОЗ.
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08.09.2021 20:18 Відповісти
А хто тоді є авторитетом з цього питання?
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08.09.2021 20:53 Відповісти
ну точно не "іхвсперди ВООЗ" Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині - Цензор.НЕТ 5695
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08.09.2021 21:26 Відповісти
Дякую. Нарешті я тепер точно знаю, хто є авторитетом з цього питання.
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08.09.2021 21:40 Відповісти
А уявити, що серед людей авторитетів з цього питання.не існує, аж ніяк?
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08.09.2021 23:35 Відповісти
Согласно моему заключению если мне будут башлять миллиарды за заключения то небашляние мне миллиардов надо включить в список глобальных угроз для человечества!)
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08.09.2021 20:22 Відповісти
О том ,кто заблуждается ответ будет года через два . Научные данные - это
прежде всего безупречная статистика ,чистота исследований ,отражающая к -во инфицированных прошедших вакцинацию и отказавшихся от неё ,к -во заболевших
по степени заболевания в зависимости от вакцинации .
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08.09.2021 23:29 Відповісти
Там одного взгляда на рожу их зиц-преда достаточно, чтобы понять всю глубину всемирного заблуждения)).
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08.09.2021 23:33 Відповісти
Вспомните лето 2020-го.
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08.09.2021 23:50 Відповісти
Ну понеслось..по кочкам. Мю, ню, эх гуляй фантазия.
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08.09.2021 20:17 Відповісти
У них скоро страшных названий не хватит для штаммов. Надо объявлять конкурсы на лучшие названия для ковидла. Например ковид19 штамм "игривый котик" или ковид 19 штамм "длинноухий зайчик". А то пугают народ всякими стрёмными названиями типа ню, мю, пи, зди
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08.09.2021 20:34 Відповісти
или, например, омега....
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09.09.2021 08:52 Відповісти
Лишь бы не штамм Ню в Турции. Курды этого не вынесут. Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині - Цензор.НЕТ 7756
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08.09.2021 20:34 Відповісти
вообще то это целая программа по запугиванию людей! Они же создают фейковые новости. А причина банальна -бизнес.
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08.09.2021 21:09 Відповісти
капіталізмъ...прі савєцкам саюзє ніхто нічіво ні баялся.
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08.09.2021 21:21 Відповісти
Разбудите меня когда ЗЮ будет.
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08.09.2021 21:36 Відповісти
Не спи...а то замерзнеш...
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08.09.2021 21:38 Відповісти
У нас сейчас 75. Можно спать, только в тени.
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08.09.2021 21:39 Відповісти
ета всьо абманчіва...
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08.09.2021 21:41 Відповісти
Альфа, бета, гамма, дельта ... мю...
...Эта музыка будет вечной если я заменю батарейки...
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08.09.2021 21:39 Відповісти
Я думал, что секта ковидоскептиков образумилась и раскаялась. Летом и осенью 2020 адептов этой секты заметно поубавилось, сейчас опять появились. Я бы сказал, что они могут образумиться, когда переболеют (сами или глядя на родственников, друзей и знакомых). Но нет; у меня есть знакомые, которые сами тяжело переболели, но все равно говорят - это обычная простуда.

PS Просьба не отвечать на это сообщение. Это не приглашение к дискуссии, а мысли вслух, Втягиваться в бесполезные споры у меня сейчас нет ни времени, ни желания.
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08.09.2021 23:58 Відповісти
 
 