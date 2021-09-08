Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині
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Найпоширенішим там залишається штам "Дельта".
Про це завив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Поки виявили тільки два випадки зараження цим штамом, тому вводити додаткові обмеження влада поки не планує.
Найчастіше в Туреччині як і раніше зустрічаються штами "Дельта" і "Дельта плюс".
Міністр нагадав про важливість вакцинації для боротьби з пандемією. Він упевнений, що після успішної кампанії вакцинації буде сформований колективний імунітет і рівень інфікування COVID-19 піде на спад.
Топ коментарі
+6 Николай Влад
показати весь коментар08.09.2021 20:04
+6 Николай Влад
показати весь коментар08.09.2021 20:18
+4 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар08.09.2021 20:14
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Будь ласка, зачекайте...
То бразильский, то дельта, то дельта плюс, то теперь мю штамм, потом альфа, бетта, гамма, гамма минус, гамма плюс...и так до бесконечности.
А в реальности нет пандемии, ибо это сезонное заболевание. Летом практически нет заболевших, а осенью появляются и пик заболеваемости - зимой.
Но главное запугать лохов, что бы бабло пилить на никому не нужных вакцинах. А это миллиарды долларов.
Тоже мне, авторитетов нашёл ... Коррупционеров из ВОЗ.
прежде всего безупречная статистика ,чистота исследований ,отражающая к -во инфицированных прошедших вакцинацию и отказавшихся от неё ,к -во заболевших
по степени заболевания в зависимости от вакцинации .
...Эта музыка будет вечной если я заменю батарейки...
PS Просьба не отвечать на это сообщение. Это не приглашение к дискуссии, а мысли вслух, Втягиваться в бесполезные споры у меня сейчас нет ни времени, ни желания.