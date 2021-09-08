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Нидерланды (1384) суд (24696) Венедиктова (727)

Венедиктова летит в Нидерланды на заседание по делу МН17

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Венедиктова летит в Нидерланды на заседание по делу МН17

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг, 9 сентября, посетит судебное заседание по делу о сбитом рейсе МН17 в Нидерландах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Судебные процессы по преступлениям, совершенным в Украине в условиях вооруженного конфликта - чрезвычайно важны. Мы внимательно следим за ходом слушаний по делу трагического рейса МН17", - подчеркнула Венедиктова на встрече с представителями Государственной прокуратуры Королевства Нидерланды в среду.

Венедиктова добавила, что сейчас при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и Украине нужна поддержка нидерландских партнеров и коллег по привлечению специалистов по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву и военных экспертов, которые будут постоянно работать с украинскими специалистами.

Читайте: На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
будет отвечать зачем вовочка отдал фуйлу цемаха?
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08.09.2021 20:24
+11
Венедиктова летит в Нидерланды на заседание по делу МН17 - Цензор.НЕТ 7361
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08.09.2021 20:25
+11
поехала русню отмазывать?
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08.09.2021 20:36
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без неї не почнуть?
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08.09.2021 20:22 Ответить
Без неї не зільють...
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08.09.2021 20:24 Ответить
будет отвечать зачем вовочка отдал фуйлу цемаха?
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08.09.2021 20:24 Ответить
Венедиктова летит в Нидерланды на заседание по делу МН17 - Цензор.НЕТ 7361
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08.09.2021 20:25 Ответить
Але про бабисько на мітлі, що летить до Нідерландів, нічого не обіцяв...
Венедиктова летит в Нидерланды на заседание по делу МН17 - Цензор.НЕТ 7706
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08.09.2021 20:39 Ответить
Ніхто так і не зрозумів, чому віддали отого дядька кацапам.
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08.09.2021 20:28 Ответить
Ксения, как раз все все поняли. 5 колонна и так сильна, а при Зе они уже действуют в открытыю, юзая так называемого Преза. Самое интересное, что все об этом знают! Вот агент Хремля по легенде она Генпрокурор Украины летит в Голандию на очередное задание. И все это знают,но прячут эмоции в подсознание...подобное было при Янеке за год до Майдана, пружина сжимается
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08.09.2021 21:04 Ответить
Пристойними думками не зрозуміли.
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09.09.2021 08:57 Ответить
И похоже российские оккупанты готовятся к решающей атаке. Скоро российский шпион Зеленский скажет надо капитулировать ибо нет боеприпасов.

Шпион Зеленский все для этого сделал а сейчас разрушает отношения с Союзниками Украины.
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08.09.2021 20:28 Ответить
"Венедиктова добавила, что сейчас при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта"

Ну я же говорил что будет Донбасская платформа. Бенина диктова едет вербовать массовку для такого мероприятия.
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08.09.2021 20:29 Ответить
поехала русню отмазывать?
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08.09.2021 20:36 Ответить
знак вопроса лишний)
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08.09.2021 21:31 Ответить
Щось аш трісьот від такої новини.
Бо ця бурятська хвойда може відчебучити впрісядку щось таке за інструкцією ФСБ - що винними раптом виявляться "обезумевшие бандеровцы" (вот! а мы говорили! на Украине самый настоящий фашизм!)
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08.09.2021 20:40 Ответить
Пф, не хвилюйтеся, воно лише очолює, бо зі складанням речень в неї біда.
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08.09.2021 20:51 Ответить
Я не здивуюся, коли раптом через ту біду оте страшнюче бабисько і матиме тривалий виступ...
Боже, врятуй слухачів від вушної кровотечі...
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08.09.2021 21:21 Ответить
Мета поїздки - по виклику чи на "закупи"? Невже без нашого Гриця вода не освятиться?
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08.09.2021 20:51 Ответить
Венедиктова добавила, что сейчас при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и Украине нужна поддержка нидерландских партнеров и коллег по привлечению специалистов по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву и военных экспертов, которые будут постоянно работать с украинскими специалистами.Источник: https://censor.net/ru/n3287163
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08.09.2021 21:05 Ответить
Не понял: в квартале красных фонарей Амстердама освободилось вакантное место для извращенцев?
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08.09.2021 21:31 Ответить
Хтозна. Цілком може бути, що квартал розширюють, бо дізнались про нові перверзії.
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08.09.2021 21:39 Ответить
В таком случае уместно процитировать слова актера Евстигнева из фильма "Зигзаг удачи" - "Да кто на тебя польстится", даже и извращенцы.
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09.09.2021 06:37 Ответить
Будет рассказывать почему Цемаха отпустила.
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08.09.2021 21:51 Ответить
После её поездки в Амстердам начнут обвинять Украину. Нельзя было сказать, что она по ряду причин невыездная как и Беня ?
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08.09.2021 21:57 Ответить
Завгосп полюбому проінструктував цю дуру, щоб "кінці в воду" і Рашка буде не винна(
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08.09.2021 22:23 Ответить
Гнида стрижёт купоны с работы Мамедова. Да и самое время спрятаться, ведь вице-президент в отставке из Италии уже не прикроет.
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09.09.2021 10:43 Ответить
помолимся, чтобы не вернулась....
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09.09.2021 10:51 Ответить
 
 