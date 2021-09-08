Венедиктова летит в Нидерланды на заседание по делу МН17
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг, 9 сентября, посетит судебное заседание по делу о сбитом рейсе МН17 в Нидерландах.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Судебные процессы по преступлениям, совершенным в Украине в условиях вооруженного конфликта - чрезвычайно важны. Мы внимательно следим за ходом слушаний по делу трагического рейса МН17", - подчеркнула Венедиктова на встрече с представителями Государственной прокуратуры Королевства Нидерланды в среду.
Венедиктова добавила, что сейчас при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и Украине нужна поддержка нидерландских партнеров и коллег по привлечению специалистов по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву и военных экспертов, которые будут постоянно работать с украинскими специалистами.
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Шпион Зеленский все для этого сделал а сейчас разрушает отношения с Союзниками Украины.
Ну я же говорил что будет Донбасская платформа. Бенина диктова едет вербовать массовку для такого мероприятия.
Бо ця бурятська хвойда може відчебучити впрісядку щось таке за інструкцією ФСБ - що винними раптом виявляться "обезумевшие бандеровцы" (вот! а мы говорили! на Украине самый настоящий фашизм!)
Боже, врятуй слухачів від вушної кровотечі...