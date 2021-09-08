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Венедіктова летить до Нідерландів на засідання у справі МН17

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Венедіктова летить до Нідерландів на засідання у справі МН17

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в четвер, 9 вересня, відвідає судове засідання у справі про збитий рейс МН17 у Нідерландах.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Судові процеси щодо злочинів, здійснених в Україні в умовах збройного конфлікту - надзвичайно важливі. Ми уважно стежимо за ходом слухань у справі трагічного рейсу МН17", - наголосила Венедіктова на зустрічі з представниками Державної прокуратури Королівства Нідерланди в середу.

Венедіктова додала, що зараз при Офісі генпрокурора формується Міжнародна рада експертів із питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, і Україні потрібна підтримка нідерландських партнерів і колег щодо залучення фахівців із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і військових експертів, які будуть постійно працювати з українськими фахівцями.

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Топ коментарі
+14
будет отвечать зачем вовочка отдал фуйлу цемаха?
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08.09.2021 20:24
+11
Венедиктова летит в Нидерланды на заседание по делу МН17 - Цензор.НЕТ 7361
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08.09.2021 20:25
+11
поехала русню отмазывать?
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08.09.2021 20:36
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без неї не почнуть?
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08.09.2021 20:22 Відповісти
Без неї не зільють...
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08.09.2021 20:24 Відповісти
будет отвечать зачем вовочка отдал фуйлу цемаха?
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08.09.2021 20:24 Відповісти
Венедиктова летит в Нидерланды на заседание по делу МН17 - Цензор.НЕТ 7361
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08.09.2021 20:25 Відповісти
Але про бабисько на мітлі, що летить до Нідерландів, нічого не обіцяв...
Венедиктова летит в Нидерланды на заседание по делу МН17 - Цензор.НЕТ 7706
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08.09.2021 20:39 Відповісти
Ніхто так і не зрозумів, чому віддали отого дядька кацапам.
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08.09.2021 20:28 Відповісти
Ксения, как раз все все поняли. 5 колонна и так сильна, а при Зе они уже действуют в открытыю, юзая так называемого Преза. Самое интересное, что все об этом знают! Вот агент Хремля по легенде она Генпрокурор Украины летит в Голандию на очередное задание. И все это знают,но прячут эмоции в подсознание...подобное было при Янеке за год до Майдана, пружина сжимается
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08.09.2021 21:04 Відповісти
Пристойними думками не зрозуміли.
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09.09.2021 08:57 Відповісти
И похоже российские оккупанты готовятся к решающей атаке. Скоро российский шпион Зеленский скажет надо капитулировать ибо нет боеприпасов.

Шпион Зеленский все для этого сделал а сейчас разрушает отношения с Союзниками Украины.
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08.09.2021 20:28 Відповісти
"Венедиктова добавила, что сейчас при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта"

Ну я же говорил что будет Донбасская платформа. Бенина диктова едет вербовать массовку для такого мероприятия.
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08.09.2021 20:29 Відповісти
поехала русню отмазывать?
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08.09.2021 20:36 Відповісти
знак вопроса лишний)
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08.09.2021 21:31 Відповісти
Щось аш трісьот від такої новини.
Бо ця бурятська хвойда може відчебучити впрісядку щось таке за інструкцією ФСБ - що винними раптом виявляться "обезумевшие бандеровцы" (вот! а мы говорили! на Украине самый настоящий фашизм!)
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08.09.2021 20:40 Відповісти
Пф, не хвилюйтеся, воно лише очолює, бо зі складанням речень в неї біда.
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08.09.2021 20:51 Відповісти
Я не здивуюся, коли раптом через ту біду оте страшнюче бабисько і матиме тривалий виступ...
Боже, врятуй слухачів від вушної кровотечі...
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08.09.2021 21:21 Відповісти
Мета поїздки - по виклику чи на "закупи"? Невже без нашого Гриця вода не освятиться?
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08.09.2021 20:51 Відповісти
Венедиктова добавила, что сейчас при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и Украине нужна поддержка нидерландских партнеров и коллег по привлечению специалистов по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву и военных экспертов, которые будут постоянно работать с украинскими специалистами.Источник: https://censor.net/ru/n3287163
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08.09.2021 21:05 Відповісти
Не понял: в квартале красных фонарей Амстердама освободилось вакантное место для извращенцев?
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08.09.2021 21:31 Відповісти
Хтозна. Цілком може бути, що квартал розширюють, бо дізнались про нові перверзії.
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08.09.2021 21:39 Відповісти
В таком случае уместно процитировать слова актера Евстигнева из фильма "Зигзаг удачи" - "Да кто на тебя польстится", даже и извращенцы.
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09.09.2021 06:37 Відповісти
Будет рассказывать почему Цемаха отпустила.
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08.09.2021 21:51 Відповісти
После её поездки в Амстердам начнут обвинять Украину. Нельзя было сказать, что она по ряду причин невыездная как и Беня ?
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08.09.2021 21:57 Відповісти
Завгосп полюбому проінструктував цю дуру, щоб "кінці в воду" і Рашка буде не винна(
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08.09.2021 22:23 Відповісти
Гнида стрижёт купоны с работы Мамедова. Да и самое время спрятаться, ведь вице-президент в отставке из Италии уже не прикроет.
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09.09.2021 10:43 Відповісти
помолимся, чтобы не вернулась....
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09.09.2021 10:51 Відповісти
 
 