Венедіктова летить до Нідерландів на засідання у справі МН17
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в четвер, 9 вересня, відвідає судове засідання у справі про збитий рейс МН17 у Нідерландах.
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Судові процеси щодо злочинів, здійснених в Україні в умовах збройного конфлікту - надзвичайно важливі. Ми уважно стежимо за ходом слухань у справі трагічного рейсу МН17", - наголосила Венедіктова на зустрічі з представниками Державної прокуратури Королівства Нідерланди в середу.
Венедіктова додала, що зараз при Офісі генпрокурора формується Міжнародна рада експертів із питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, і Україні потрібна підтримка нідерландських партнерів і колег щодо залучення фахівців із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і військових експертів, які будуть постійно працювати з українськими фахівцями.
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Шпион Зеленский все для этого сделал а сейчас разрушает отношения с Союзниками Украины.
Ну я же говорил что будет Донбасская платформа. Бенина диктова едет вербовать массовку для такого мероприятия.
Бо ця бурятська хвойда може відчебучити впрісядку щось таке за інструкцією ФСБ - що винними раптом виявляться "обезумевшие бандеровцы" (вот! а мы говорили! на Украине самый настоящий фашизм!)
Боже, врятуй слухачів від вушної кровотечі...