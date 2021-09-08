ВАКС продлил срок процессуальных обязанностей подозреваемому в злоупотреблениях на таможне Альперину

ВАКС продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

"Следственный судья Антикорсуда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена, который подозревается в злоупотреблениях на таможне. Так, подозреваемый обязан: прибывать к детективу, в производстве которого находится уголовное производство, прокурору или в суд по первому вызову; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи (суда). Срок действия постановления - до 6 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

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По данным УП, речь идет о Вадиме Альперине. Как сообщил изданию собеседник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, украинские паспорта у Альперина ранее изъяла Государственная миграционная служба из-за лишения бизнесмена гражданства Украины, а его израильский паспорт также аннулирован.

Как сообщалось, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Еримичуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.

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15 апреля по итогам заседания СНБО Зеленский заявил, что Совет продолжит введение санкций против контрабандистов, на очереди - список из 12 физических и юридических лиц.