ВАКС продлил срок процессуальных обязанностей подозреваемому в злоупотреблениях на таможне Альперину
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ВАКС продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.
"Следственный судья Антикорсуда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена, который подозревается в злоупотреблениях на таможне. Так, подозреваемый обязан: прибывать к детективу, в производстве которого находится уголовное производство, прокурору или в суд по первому вызову; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи (суда). Срок действия постановления - до 6 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.
По данным УП, речь идет о Вадиме Альперине. Как сообщил изданию собеседник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, украинские паспорта у Альперина ранее изъяла Государственная миграционная служба из-за лишения бизнесмена гражданства Украины, а его израильский паспорт также аннулирован.
Как сообщалось, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.
Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Еримичуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".
4 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.
15 апреля по итогам заседания СНБО Зеленский заявил, что Совет продолжит введение санкций против контрабандистов, на очереди - список из 12 физических и юридических лиц.
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