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Двое воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела, - ОТГ

Двое украинских военнослужащих ранены в результате обстрела российских войск в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Восток".

"Сегодня, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации совершили очередное нарушение режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела, - ОТГ "Восток"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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08.09.2021 21:44
+9
Невже це важко запам"ятати ,не "Восток",а "Схид" (рос.) !!!! Отаке воно зелене перемир"я !!!))
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08.09.2021 21:45
+9
Про ответку - ни слова.
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08.09.2021 21:48
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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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08.09.2021 21:44 Ответить
Невже це важко запам"ятати ,не "Восток",а "Схид" (рос.) !!!! Отаке воно зелене перемир"я !!!))
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08.09.2021 21:45 Ответить
Про ответку - ни слова.
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08.09.2021 21:48 Ответить
так м будет. можно атаку что бы выбить русню как Азербайджан на направлении любом., но это никому не нужно. и этому, как там этого владимира по главе зовут то
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08.09.2021 21:55 Ответить
найскорішого одужання поарненим воїнам і повного відновлення... тримайтеся, синочки !
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08.09.2021 21:56 Ответить
А шо там зельцман, яке пєрєстало стрєляти?! Може колись до госпіталю завітає зі своєю впопучлєнкою?! Мразюки криворогаті!
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08.09.2021 22:05 Ответить
Одужання …
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08.09.2021 23:44 Ответить
ну беспилоткник летал там наверное навел правильно.. А штаб ато наблюдали за его полетом но сбить не решились путин запретил
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08.09.2021 23:59 Ответить
Фуйло, те, яке в Києві. А йому команду фуйло з ******* дало.
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09.09.2021 10:18 Ответить
Генерал кгб, начальник мчс рашки и личный цепной пёс #уйла сдох в Красноярской области. Фамилия урода зиничев. Слава Украине!
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09.09.2021 02:35 Ответить
Швидкого одужання нашим соколикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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09.09.2021 10:19 Ответить
 
 