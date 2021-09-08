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Двоє воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Схід"

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Двоє воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок російського обстрілу, - ОТУ

Двох українських військовослужбовців поранено внаслідок обстрілу російських військ у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук ОТУ "Схід".

"Сьогодні, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації здійснили чергове порушення режиму припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Унаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог застосовував гранатомети і здійснював дистанційне мінування забороненими ПОМ-2, - штаб ООС
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Топ коментарі
+17
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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08.09.2021 21:44
+9
Невже це важко запам"ятати ,не "Восток",а "Схид" (рос.) !!!! Отаке воно зелене перемир"я !!!))
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08.09.2021 21:45
+9
Про ответку - ни слова.
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08.09.2021 21:48
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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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08.09.2021 21:44 Відповісти
Невже це важко запам"ятати ,не "Восток",а "Схид" (рос.) !!!! Отаке воно зелене перемир"я !!!))
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08.09.2021 21:45 Відповісти
Про ответку - ни слова.
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08.09.2021 21:48 Відповісти
так м будет. можно атаку что бы выбить русню как Азербайджан на направлении любом., но это никому не нужно. и этому, как там этого владимира по главе зовут то
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08.09.2021 21:55 Відповісти
найскорішого одужання поарненим воїнам і повного відновлення... тримайтеся, синочки !
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08.09.2021 21:56 Відповісти
А шо там зельцман, яке пєрєстало стрєляти?! Може колись до госпіталю завітає зі своєю впопучлєнкою?! Мразюки криворогаті!
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08.09.2021 22:05 Відповісти
Одужання …
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08.09.2021 23:44 Відповісти
ну беспилоткник летал там наверное навел правильно.. А штаб ато наблюдали за его полетом но сбить не решились путин запретил
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08.09.2021 23:59 Відповісти
Фуйло, те, яке в Києві. А йому команду фуйло з ******* дало.
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09.09.2021 10:18 Відповісти
Генерал кгб, начальник мчс рашки и личный цепной пёс #уйла сдох в Красноярской области. Фамилия урода зиничев. Слава Украине!
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09.09.2021 02:35 Відповісти
Швидкого одужання нашим соколикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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09.09.2021 10:19 Відповісти
 
 