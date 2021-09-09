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Землетрясение магнитудой 2,5 балла зафиксировано на Закарпатье, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Землетрясение магнитудой 2,5 балла зафиксировано на Закарпатье, - ГСЧС

В Закарпатской области произошло землетрясение, магнитуда его составила 2,5.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"8 сентября в 16 час. 32 мин. измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи с. Брестов Мукачевского района был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

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Это не землетрясение, это "дрожь земли" Землетрясение магнитудой 2,5 балла зафиксировано на Закарпатье, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2263
Землетрясение магнитудой 2,5 балла зафиксировано на Закарпатье, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 750
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09.09.2021 08:51 Ответить
 
 