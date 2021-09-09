Землетрус магнітудою 2,5 бала зафіксовано на Закарпатті, - ДСНС
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У Закарпатській області стався землетрус, магнітудою 2,5.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"8 вересня о 16 год. 32 хв. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу с. Брестів Мукачівського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що звернень від громадян до ДСНС не надходило.
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показати весь коментар09.09.2021 08:51 Відповісти Мені подобається 1
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