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Сегодня Шмыгаль совершит рабочий визит в Польшу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 9 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит с рабочим визитом Республику Польша.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"В ходе визита премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет встречи с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, премьер-министром Республики Словения Янезом Яншой и примет участие в дискуссионной панели ХХХ Экономического форума в г.Карпач", - следует из сообщения.
Отметим, что XXX Экономический форум стартовал в польском городе Карпач 7 сентября.
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