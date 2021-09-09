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Новости Политика Украины
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Сегодня Шмыгаль совершит рабочий визит в Польшу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня Шмыгаль совершит рабочий визит в Польшу

Сегодня, 9 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит с рабочим визитом Республику Польша.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В ходе визита премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет встречи с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, премьер-министром Республики Словения Янезом Яншой и примет участие в дискуссионной панели ХХХ Экономического форума в г.Карпач", - следует из сообщения.

Отметим, что XXX Экономический форум стартовал в польском городе Карпач 7 сентября.

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Автор: Ірина Дашківська
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