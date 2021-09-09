412 1
Сьогодні Шмигаль здійснить робочий візит до Польщі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 9 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає з робочим візитом Республіку Польща.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"В ході візиту прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проведе зустрічі з головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким, прем'єр-міністром Республіки Словенія Янезом Яншою і візьме участь у дискусійній панелі ХХХ Економічного форуму в м.Карпач", - випливає з повідомлення.
Зазначимо, що XXX Економічний форум стартував у польському місті Карпач 7 вересня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...