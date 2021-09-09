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Сьогодні Шмигаль здійснить робочий візит до Польщі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Шмигаль здійснить робочий візит до Польщі

Сьогодні, 9 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає з робочим візитом Республіку Польща.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"В ході візиту прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проведе зустрічі з головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким, прем'єр-міністром Республіки Словенія Янезом Яншою і візьме участь у дискусійній панелі ХХХ Економічного форуму в м.Карпач", - випливає з повідомлення.

Зазначимо, що XXX Економічний форум стартував у польському місті Карпач 7 вересня.

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Автор: Анастасія Потіха
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