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Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская

Миру грозит новая пандемия, вызванная другим возбудителем.

Как информирует Цензор.НЕТ, такой прогноз "Фактам ICTV" озвучила инфекционист Ольга Голубовская.

"Эта коронавирусная инфекция пройдет, закончится, смягчится. Но будет новая пандемия. И была последняя Всемирная ассамблея здравоохранения. То там генеральный директор объявил уже. И это объявили раньше, что будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем", - отметила Ольга Голубовская.

При этом она не уточнила ни сроков начала новой пандемии, ни что ее спровоцирует.

Но инфекционист призвала делать выводы из ситуации с коронавирусом, учиться на ошибках, чтобы быть готовым к новому вызову.

"И если мы не сделаем уроков с нашей ситуации, то это закончится новой трагедией", - добавила она.

Уже почти два года человечество пытается справиться с коронавирусом. Во многих странах ввели карантинные ограничения, ученые разработали вакцины, однако вирус пока преодолеть не удается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии
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Топ комментарии
+16
Да ты прям: Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская - Цензор.НЕТ 6693
Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9786
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09.09.2021 11:27
+16
Ну, и кто-то еще сомневается что это афера мирового масштаба? Фармдельцы оседлали денежные потоки и будут всеми силами пытаться на них удержаться. Пандемии и эпидемии были всегда и всегда будут. Пандемии и эпидемии всегда к сожалению уносили жизни людей и будут уносить. Но делать из этого шабаш чтобы раздуть панику и на этом получить сверхприбыли это уже за гранью всего человеческого. Они уже дотрынделись до того, что уже начинают планировать пандемии.
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09.09.2021 11:58
+12
Як же Ви вже задовбали маніпулятори х..ві.
"Чем больше слёз тем больше облегченья.
В слезах и заключается леченье".
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09.09.2021 11:30
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Да ты прям: Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская - Цензор.НЕТ 6693
Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9786
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09.09.2021 11:27 Ответить
Она знает точно, когда сделают новую волну.) Пока всех не вакцинируют будут волны, они нужны.
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09.09.2021 23:45 Ответить
Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик».
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09.09.2021 11:30 Ответить
Як же Ви вже задовбали маніпулятори х..ві.
"Чем больше слёз тем больше облегченья.
В слезах и заключается леченье".
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09.09.2021 11:30 Ответить
Фармгиганты и мерчендайзеры нешуточно возбудились...
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09.09.2021 11:32 Ответить
Ну а вы как думали??? Есть программист? - Есть! Значит будут новые программы.
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09.09.2021 11:39 Ответить
Но будет новая пандемия. И была последняя Всемирная ассамблея здравоохранения. То там генеральный директор объявил уже.))
При этом она не уточнила ни сроков начала новой пандемии, ни что ее спровоцирует. Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5090

Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 411
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09.09.2021 11:44 Ответить
Это, случайно не жена Голбкова, что и МММ?

Пандемии были, есть и будуть есть людЕв, ибо так устроен этот мир.
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09.09.2021 11:54 Ответить
Ага, т.е. уже разработали новый вирус, теперь определяются, когда его запустить!
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09.09.2021 11:56 Ответить
Шо його розробляти, запустив інфу через ЗМІ...
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09.09.2021 14:05 Ответить
Ну, и кто-то еще сомневается что это афера мирового масштаба? Фармдельцы оседлали денежные потоки и будут всеми силами пытаться на них удержаться. Пандемии и эпидемии были всегда и всегда будут. Пандемии и эпидемии всегда к сожалению уносили жизни людей и будут уносить. Но делать из этого шабаш чтобы раздуть панику и на этом получить сверхприбыли это уже за гранью всего человеческого. Они уже дотрынделись до того, что уже начинают планировать пандемии.
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09.09.2021 11:58 Ответить
> Ну, и кто-то еще сомневается что это афера мирового масштаба?

я
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09.09.2021 12:06 Ответить
А я уже давно нет.
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09.09.2021 12:10 Ответить
ну это понятно ещё из первого сообщения
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09.09.2021 12:14 Ответить
Т.е., когда анонсируют скорую пандемию вируса, которого пока нет, это по-твоему что?
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09.09.2021 12:39 Ответить
склонность к подтверждению собственного мнения?
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09.09.2021 13:50 Ответить
а почему отметается возможность анализа, попыток просчитать на несколько ходов вперед причины и следствия? ах, ну да зелепупсики и такие сложные слова несовместимы!
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09.09.2021 14:03 Ответить
ну вот ты провёл "анализ", всё "просчитал" и записал меня в "зелепупсики", хотя я ездил за 100 км специально чтоб проголосовать за Порошенко... лично мне такие способности к анализу как-то не внушают доверия)
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09.09.2021 17:02 Ответить
В таком случае мадам кеп-очевидность. Естественно пандемия будет когда нибудь от другого возбудителя. Но настораживает то, что ее уже планируют.
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09.09.2021 16:26 Ответить
Они уже дотрынделись до того, что уже начинают планировать пандемии.

Так и есть.Читайте первоисточник,написанный 40 лет назад.

Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3773
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09.09.2021 19:01 Ответить
Очень похоже, если конечно это не фейк.
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09.09.2021 19:21 Ответить
Будет новая пандемия, вызванная другим возбудителем!
Возбудитель уже на последнем этапе испытаний. Заказаны средства доставки и распространения.
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09.09.2021 12:04 Ответить
Пландемия в дiI
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09.09.2021 12:13 Ответить
это объявили раньше, что будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем. Источник: https://censor.net/ru/n3287250. Вот вам и весь хрен до копейки - Голубовская случайно или умышленно раскрыла дальнейшие планы по сокращению популяции человеков!
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09.09.2021 12:44 Ответить
Тут ніяких планів не потрібно. Нові смертельні зарази з'являються мало не щороку. Головний урок ковіду - уряди не хочуть або не можуть локалізовувати вогнища в умовах довготривалого інкубаціонного періоду.
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10.09.2021 00:06 Ответить
Понятно что будет пандемия, они периодически обязательно возникают. Голубовская представитель мед.мафии она посоянно пугает публику и несет чушь по Ковид , вакцины и т.д . Меня банили на Цензоре когда писал, что ее надо расстрелять за призывы "лечения" Ковида антибиотиками. А теперь она уже кудахчет и ругает население ( у нее всегда виноваты больные) за самолечение антибиотиками. Дура и/или сволочь, нельзя ее публиковать месседжи в СМИ, она шарлатан чистой пробы.
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09.09.2021 12:53 Ответить
Конечно будет так же как и поглощение солнцем земли
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09.09.2021 13:10 Ответить
С поглощением Солнцем Земли это не точно. Так просто предполагают ученые. Не более.
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09.09.2021 17:23 Ответить
а еще - прилетит метеорит - и даст голубовской по темечку....
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09.09.2021 13:10 Ответить
а еще все когда то умрут))) дура дурой
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09.09.2021 13:25 Ответить
давно великой рвачихи слышно не было
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09.09.2021 13:32 Ответить
Голубовской надо сразу в Нью-йорк таймс писать, раз уж она такая осведомленная.
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09.09.2021 14:05 Ответить
Голубовська, договори вже про пандемію ВІЛ, як тебе ВОЗ вчив ще 2 роки тому.
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09.09.2021 14:07 Ответить
Ця афера вже здулася. Відпрацьований матеріал. СНІД звісно залишився а ось ВІЛ так і загув у нікуди. Бо з самого початку мова йла про СНІД, а потім через рік швиденько ніби то знайшли ВІЛ. До речі здається фото його так і немає. Може помиляюсь, але що є так тільки компьютерна модель.
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09.09.2021 16:30 Ответить
Та нііі, ці тварюки обіцяли. Не здивуюсь, якшо віл-2 буде якось пов'язаний з вакцинками.
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09.09.2021 16:46 Ответить
...здається фото його так і немає. Може помиляюсь... ©
Звісно, помиляєшся.
1. З Вікіпедії: схеми (верхній рядок) та реальні зображення клітин (віріонів) ВІЛ, отримані методом електронної томографії (нижній рядок) для клітини ВІЛ, що формується (ліворуч), та зрілої клітини (праворуч):

Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 7778
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09.09.2021 21:02 Ответить
Электронный микроскоп не подходит? Я конечно не медик и тем более не вирусолог. Но разрешающая способность электронного микроскопа по-моему достачной должна быть для вируса.
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09.09.2021 21:14 Ответить
Так тут якраз електронний мікроскоп (просвічуючий) і використовується як основа. Тільки зразок з клітинами "розглядають" у цей мікроскоп під різними кутами. В результаті отримують серію "знімків", з яких потім (після комп'ютерної обробки) і створюють якісне зображення клітин.
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10.09.2021 00:28 Ответить
2. З сайта Калтеха: клітини ВІЛ - сині кружальця з фіолетовими нутрощами (конічними капсидами). Зображення отримані тим же методом.

Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 4748
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09.09.2021 21:04 Ответить
Вот что гугл перевел в подпси к єтому фото с сайта:
"Томографическая реконструкция толстой кишки показывает расположение больших пулов вирусных частиц ВИЧ-1 (синим цветом), расположенных в промежутках между соседними клетками. Фиолетовые объекты внутри каждой сферы представляют собой конические ядра, которые являются одним из структурных признаков вируса ВИЧ."
Не знаю как даже и комментировать. Самого фото вируса я так и не увидел. Это томограмма.
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09.09.2021 21:12 Ответить
Самого фото вируса я так и не увидел. Это томограмма. ©
Це схоже на ось таку реакцію на зображення внизу: "Самого фото головного мозга я не увидел. Это томограмма."
Не зрозуміло, що тебе бентежить? Що в будь-якій томографії (чи то рентгенівській ака "КТ", чи магнітно-резонансній "МРТ", чи електронній) сигнали з датчиків випромінювання проходять комп'ютерну обробку? Ну так і слава богу. Це дозволяє отримувати не лише високоякісні зображення ("фото") окремих перерізів ділянок тіла, а й генерувати з них об'ємні зображення. Наприклад, у стоматології рентгенівські 3D-знімки щелепи використовують при виготовленні високоякісних зубних протезів.
Та й коли ти надаєш якомусь чиновнику скановану копію свого паспорта, він же не крутить носом: "Фу! Дай мені фото, а не томограму паспорта!" (Сподіваюсь, що ти розумієш, що при формуванні сканованого зображення сторінки паспорта відбувається комп'ютерна обробка сигналів від датчиків світла, що їх містить сканер.)

Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2117
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10.09.2021 00:05 Ответить
Ок. Как узнать что на фото именно они?
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10.09.2021 00:09 Ответить
Вони - це віруси ВІЛ?
Дослідники з Калтеха використовували зразки біотканини, зараженої ВІЛом. Тобто вони знали, що віріони там точно є, і шукали їх з мікроскопом.
Тут може виникнути ще купа запитань. Наприклад: а як вони здогадались, що те, що вони бачать - то є саме віріони ВІЛу, а не щось інше? А хто побачив ті віріони вперше? А як він здогадався? І т.д., і т.п.
Я не знаю цього в деталях, адже мікробіологія - це не моя парафія. Одне можна сказати з впевненістю: тут, як і в будь-якій іншій галузі науки, знання добували починаючи з перших несміливих кроків навпомацки. Спочатку ніхто нічого не знає, а далі процес поступово прискорюється і... "маємо те, що маємо".
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10.09.2021 01:04 Ответить
Та ні. Якраз і не маємо того що прогнозували в середині та наприкінці 90-х. Згадайте той шабаш. Навід газета випускалася СПІДінфо. Правда чесно кажучи відносно спіду там було небагато. Але всеж таки.
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10.09.2021 01:11 Ответить
Прогнози не завжди збуваються. Теорії виникають і часом йдуть у небуття (як теорія флогістона у фізиці та теорія небесних сфер в астрономії). Але це не змінює загального напрямку розвитку науки - від незнання до знання.
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10.09.2021 01:33 Ответить
Вы исследуете ткани людей, умирающих от СПИД. И находте во всех клетки человека, в некоторых - палочку Коха и во всех - много однотипных вирусных частиц, не похожих на те, что описаны ранее. Чтобы это могло быть?

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12.09.2021 17:04 Ответить
А откуда Вы знаете что человек именно от СПИД умер? Ну и если нашел что-то ни на что не похожее тогда это нечто может быть все что угодно.
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13.09.2021 10:23 Ответить
Вы исследуете ткани людей, умирающих от однотипной симптоматики, которую назвали СПИД. И находте во всех клетки человека, в некоторых - палочку Коха и во всех - много однотипных вирусных частиц, не похожих на те, что описаны ранее. Вот эти вирусные частицы и назвали ВИЧ. А могли назвать действительно как угодно.
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13.09.2021 11:05 Ответить
Там может куча разновидностей частиц присутствовать.
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13.09.2021 11:12 Ответить
Молекулы воды можешь не считать.
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13.09.2021 11:42 Ответить
Так там не то что молекулы - вирусов не видно. Тока их колонии.
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13.09.2021 12:16 Ответить
С каких пор вирусы колониями живут?
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13.09.2021 12:42 Ответить
А это уже вопрос не ко мне, а к исследователям фото с тамогрофа которых обсуждалось.
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13.09.2021 12:59 Ответить
Колонии образуют бактерии, они живые. Вирус вне клетки не живой - он либо жизнеспособный, либо нет. "И несет его теченьем, по холодным, по волнам..." (с). Так что там не "колонии вирусов", а порсто скопление вирусов и оно одно.
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13.09.2021 13:31 Ответить
А скопление не колония? Или это другое?
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13.09.2021 15:03 Ответить
Нет. Не всякое скопление - колония, но всякая колония - скопление.

Колонии -видимые невооруженным глазом скопления клеток или мицелия, образуемые в процессе роста иразмножения микроорганизмов на (или в) плотном питательном субстрате. Различаются у разных организмов по величине, характеру поверхности, консистенции, окраске, что, в свою очередь, зависит от размеров клеток, наличия жгутиков, спор, капсулы. В естественных условиях К. возникают на поверхности пищевых продуктов, на почве, гниющих остатках растений и т. п. В лаб. условиях К. получают при посеве микроорганизмов на агаризованные и др. твердые питательные среды. Характеристика К. учитывается при определении вида микроорганизма.
(Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.)
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13.09.2021 15:17 Ответить
Теперь осталось такое же развернутое определение дать понятию скопление.
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13.09.2021 15:44 Ответить
Всі пандемії прийшли з Азії і Африки.Не можливо від цього вберегтися.Зараз особливо.
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09.09.2021 17:58 Ответить
Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3956
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09.09.2021 19:16 Ответить
Ну так идиоты на 20000 деревянных как правило находятся.
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09.09.2021 19:22 Ответить
Даешь больше масок, всяких и разных)) Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 1139
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09.09.2021 19:55 Ответить
Срать надо меньше. Если без этого вообще не можете. Матушке природе. И всё будет хорошо.
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09.09.2021 20:52 Ответить
К слову. Обратите внимание. Птичий грипп, свиной грипп, корона - всё из южного региона Китая.
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09.09.2021 20:54 Ответить
Коронобесы на вакцинацию бегоом..марш!!!
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09.09.2021 20:55 Ответить
Рупоры биг фармы уже трубят во всю...
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09.09.2021 21:25 Ответить
Эффективно управлять людьми можно используя две вещи : боль и страх . Судя по всему глобалисты используют для начала страх .
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09.09.2021 21:28 Ответить
Посмотрите на потсоватое выражение иплища этой сатанистки. Что ей сказали - то она и ******.
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09.09.2021 21:55 Ответить
То що, тре' вертати взад Дохтура Смерть? Тоді і нова зараза, і "стара" короночка здадуться дрібницями.
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09.09.2021 22:01 Ответить
Значит, уже есть данные расследования ФБР, что китайцы не просто так деньги компартии в лаборатории Уханя проедали...
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09.09.2021 22:18 Ответить
о жах! ми всi помремо...
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09.09.2021 23:06 Ответить
Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 7221
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10.09.2021 00:18 Ответить
Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8685
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10.09.2021 00:36 Ответить
Комментаторам-полуграмотным экспертам. Речь идёт об угрозах формирования новых возбудителей, которые могут быть гораздо опаснее и заразнее ковида. О создании противоэпидемических служб, резервов средств на случай возникновения таких возбудителей. Ковид показал, насколько неподготовленным к таким случаям оказалось человечество - слишком расслабилась, и решило, что пандемии где-то в далёком прошлом и тратить деньги на противоэпидемическую защиту не нужно. К слову: в концлагерях 3 рейха погибло за 6 лет около миллиона человек. От корнавируса за 2 года - почти 3.
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10.09.2021 07:26 Ответить
Усиленная подготовка к протестам после принятия законопроэкта 5600
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12.09.2021 17:08 Ответить
Сейчас нагонят жути по полной программе. Эпидемия, война, кризис.. Приказ верховного говнокомандующего: сидите дома, налоги можете платить через приложения Дия!! Если не будете платить, - мы будем вас судить через приложение Дия!

На улицу выходить только по спецпропускам! По двое не собираться! Иначе штраф, тюрьма и расстрел!!!
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12.09.2021 17:14 Ответить
 
 