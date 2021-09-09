Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська
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Світу загрожує нова пандемія, викликана іншим збудником.
Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз "Фактам ICTV" озвучила інфекціоністка Ольга Голубовська.
"Ця коронавірусна інфекція мине, закінчиться, пом’якшиться. Але буде нова пандемія. І була остання Всесвітня асамблея охорони здоров’я. То там генеральний директор оголосив уже. І це оголосили раніше, що буде нова пандемія, викликана новим збудником", – зазначила Ольга Голубовська.
Водночас вона не уточнила жодних термінів початку нової пандемії та причин, які її спровокують.
Але інфекціоністка закликала робити висновки із ситуації з коронавірусом, вчитися на помилках, щоб бути готовим до нового виклику.
"І якщо ми не зробимо уроків з нашої ситуації, то це закінчиться новою трагедією", – додала вона.
Уже майже два роки людство намагається впоратися з коронавірусом. У багатьох країнах запровадили карантинні обмеження, науковці розробили вакцини, проте вірус поки що подолати не вдається.
Будь ласка, зачекайте...
"Чем больше слёз тем больше облегченья.
В слезах и заключается леченье".
При этом она не уточнила ни сроков начала новой пандемии, ни что ее спровоцирует.
Пандемии были, есть и будуть есть людЕв, ибо так устроен этот мир.
я
Так и есть.Читайте первоисточник,написанный 40 лет назад.
Возбудитель уже на последнем этапе испытаний. Заказаны средства доставки и распространения.
Звісно, помиляєшся.
1. З Вікіпедії: схеми (верхній рядок) та реальні зображення клітин (віріонів) ВІЛ, отримані методом електронної томографії (нижній рядок) для клітини ВІЛ, що формується (ліворуч), та зрілої клітини (праворуч):
"Томографическая реконструкция толстой кишки показывает расположение больших пулов вирусных частиц ВИЧ-1 (синим цветом), расположенных в промежутках между соседними клетками. Фиолетовые объекты внутри каждой сферы представляют собой конические ядра, которые являются одним из структурных признаков вируса ВИЧ."
Не знаю как даже и комментировать. Самого фото вируса я так и не увидел. Это томограмма.
Це схоже на ось таку реакцію на зображення внизу: "Самого фото головного мозга я не увидел. Это томограмма."
Не зрозуміло, що тебе бентежить? Що в будь-якій томографії (чи то рентгенівській ака "КТ", чи магнітно-резонансній "МРТ", чи електронній) сигнали з датчиків випромінювання проходять комп'ютерну обробку? Ну так і слава богу. Це дозволяє отримувати не лише високоякісні зображення ("фото") окремих перерізів ділянок тіла, а й генерувати з них об'ємні зображення. Наприклад, у стоматології рентгенівські 3D-знімки щелепи використовують при виготовленні високоякісних зубних протезів.
Та й коли ти надаєш якомусь чиновнику скановану копію свого паспорта, він же не крутить носом: "Фу! Дай мені фото, а не томограму паспорта!" (Сподіваюсь, що ти розумієш, що при формуванні сканованого зображення сторінки паспорта відбувається комп'ютерна обробка сигналів від датчиків світла, що їх містить сканер.)
Дослідники з Калтеха використовували зразки біотканини, зараженої ВІЛом. Тобто вони знали, що віріони там точно є, і шукали їх з мікроскопом.
Тут може виникнути ще купа запитань. Наприклад: а як вони здогадались, що те, що вони бачать - то є саме віріони ВІЛу, а не щось інше? А хто побачив ті віріони вперше? А як він здогадався? І т.д., і т.п.
Я не знаю цього в деталях, адже мікробіологія - це не моя парафія. Одне можна сказати з впевненістю: тут, як і в будь-якій іншій галузі науки, знання добували починаючи з перших несміливих кроків навпомацки. Спочатку ніхто нічого не знає, а далі процес поступово прискорюється і... "маємо те, що маємо".
Колонии -видимые невооруженным глазом скопления клеток или мицелия, образуемые в процессе роста иразмножения микроорганизмов на (или в) плотном питательном субстрате. Различаются у разных организмов по величине, характеру поверхности, консистенции, окраске, что, в свою очередь, зависит от размеров клеток, наличия жгутиков, спор, капсулы. В естественных условиях К. возникают на поверхности пищевых продуктов, на почве, гниющих остатках растений и т. п. В лаб. условиях К. получают при посеве микроорганизмов на агаризованные и др. твердые питательные среды. Характеристика К. учитывается при определении вида микроорганизма.
(Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.)
На улицу выходить только по спецпропускам! По двое не собираться! Иначе штраф, тюрьма и расстрел!!!