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Новости Политика Украины
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Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается, - Кулеба

Возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН сейчас прорабатывается, окончательных решений еще нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга.

"Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступления", - отметил министр.

По его словам, Украина примет решение о том, будет ли этот визит физическим на Генеральную ассамблею или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН.

Также читайте: Подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата продолжается. Главное, чтобы Лавров решился сесть за стол переговоров, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
На цю роль його призначив мудрий нарід. Ось і грає її як може.
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09.09.2021 11:49
+4
Є чудовий фільм "Впіймай мене, якщо зможеш" з Ді Капріо,
там теж шахрай видавав себе то за вчителя, то за пілота...
А в нас клоун видає себе за президента.
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09.09.2021 11:47
+4
...ось воно і грае, чим може...
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09.09.2021 12:03
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Є чудовий фільм "Впіймай мене, якщо зможеш" з Ді Капріо,
там теж шахрай видавав себе то за вчителя, то за пілота...
А в нас клоун видає себе за президента.
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09.09.2021 11:47 Ответить
На цю роль його призначив мудрий нарід. Ось і грає її як може.
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09.09.2021 11:49 Ответить
...ось воно і грае, чим може...
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09.09.2021 12:03 Ответить
Не проти його волі.
Чого воно лізло, ніби не усвідомлювало, що нездатне до того?
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09.09.2021 12:40 Ответить
Позарилось на бабло яке йому відслюнявили за це і на створення т.зв. партії, та щоб посадив Пороха.
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09.09.2021 12:49 Ответить
Нехай,як з Ді Ккапріо переріже собі глотку в утробі коня)))
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09.09.2021 12:06 Ответить
Прихопити з собою рояль, чи піаніну. Нехай везе все, мало лі шо.
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09.09.2021 11:47 Ответить
Розмовляти по людськи не вміє, та хоч злабає на піано рапсодію
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09.09.2021 11:51 Ответить
На Генасамблею насувається стихійне лихо ,начувайтесь !!!))
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09.09.2021 11:58 Ответить
Нью-Йорку одної повіні було замало
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09.09.2021 11:59 Ответить
Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается.-Украинец весь в тревоге и заботе: а прорабатывается ли визит Зеленского на Генассамблею ООН в США? Таки да: визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается, успокоил Кулеба. Гора с плеч -облегчённой выдохнул украинец.
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09.09.2021 12:01 Ответить
Кулеба, ты с бубочкой посоветуйся, сколько виз надо открывать, на весь 95 квартал и ли найвелычнишый сам выступит, как клоун.
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09.09.2021 12:02 Ответить
"Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается" Источник: https://censor.net/ru/n3287259

То пропрацюйте такий варіант участі бубочки в генасамблеї, щоб його не було а ні чутно, а ні видно. Тоді є хоч якась вірогідність запобігти черговому сорому на міжнародній арені. Бо навряд чи воно встигне вивчити всі репліки свого сценарію та їх послідовність на пам'ять. А підбирати репліки відповідно до ситуації не зможе взагалі від слова "ніколи".
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09.09.2021 12:08 Ответить
А питаня до нього будуть!
Цікаво,хтось задасть цьому питаня :" Що спонукало віддати наказ про перенесеня термінів операції по затримкє вагнерівців?"
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09.09.2021 12:17 Ответить
Навеяло...В1959 г Хрущев совершил триумфальный(оценка его зятя Аджубея ) визит в США. Встречали по высшему разряду:Почетный караул из трех родов войск ,оркестр и т,д. Замаячила "разрядка".Пригласили президента посетить СССР, договорились о встрече в Париже. Но 1 мая 1960 сбили Пауэрса (и пару своих летчиков) и всё рухнуло. Страсти разгорались. Президента уже не ждали,он обиделся.А Хрущеву захотелось еще раз в Америку.Его тоже не ждали и он придумал причину....возглавить делегацию на ассамблее ООН. Поплыл морем. В порту Нью-Йорка теплоход приняли на грузовом причале ,а встречали эмигранты с обидными плакатами. Вот тогда взбешенный Никита и снял ботинок. У Вовки закортело совершить второй визит....
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09.09.2021 12:18 Ответить
На примитивном уровне - главзебила дрессируют!
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09.09.2021 12:19 Ответить
а вони вже придумали, як не пустити на виступ вови журналістку Прямого , акредитовану в ООН?
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09.09.2021 12:35 Ответить
Мне почему-то кажется, что в США Зеле передали какую-то информацию, касающуюся его личных дел, и дел с Коломойским. Поэтому, он так заторопился обратно в США. Ему эта ассамблея ООН и нахрен не сдалась.
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09.09.2021 13:24 Ответить
Сто пудофф)))
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09.09.2021 14:34 Ответить
Да, да..Там зеленський ще не ганьбився.
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09.09.2021 13:28 Ответить
 
 