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Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН сейчас прорабатывается, окончательных решений еще нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга.
"Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступления", - отметил министр.
По его словам, Украина примет решение о том, будет ли этот визит физическим на Генеральную ассамблею или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН.
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Пожалуйста, подождите...
там теж шахрай видавав себе то за вчителя, то за пілота...
А в нас клоун видає себе за президента.
Чого воно лізло, ніби не усвідомлювало, що нездатне до того?
То пропрацюйте такий варіант участі бубочки в генасамблеї, щоб його не було а ні чутно, а ні видно. Тоді є хоч якась вірогідність запобігти черговому сорому на міжнародній арені. Бо навряд чи воно встигне вивчити всі репліки свого сценарію та їх послідовність на пам'ять. А підбирати репліки відповідно до ситуації не зможе взагалі від слова "ніколи".
Цікаво,хтось задасть цьому питаня :" Що спонукало віддати наказ про перенесеня термінів операції по затримкє вагнерівців?"