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Візит Зеленського на Генасамблею ООН у США зараз опрацьовується, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Можливість візиту президента Володимира Зеленського до США на Генасамблею ООН зараз опрацьовується, остаточних рішень ще немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу.
"Можливість здійснення такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає також можливість онлайн-виступу", - зазначив міністр.
За його словами, Україна ухвалить рішення про те, чи буде цей візит фізичним або це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН.
Топ коментарі
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показати весь коментар09.09.2021 11:49
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показати весь коментар09.09.2021 12:03
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Будь ласка, зачекайте...
там теж шахрай видавав себе то за вчителя, то за пілота...
А в нас клоун видає себе за президента.
Чого воно лізло, ніби не усвідомлювало, що нездатне до того?
То пропрацюйте такий варіант участі бубочки в генасамблеї, щоб його не було а ні чутно, а ні видно. Тоді є хоч якась вірогідність запобігти черговому сорому на міжнародній арені. Бо навряд чи воно встигне вивчити всі репліки свого сценарію та їх послідовність на пам'ять. А підбирати репліки відповідно до ситуації не зможе взагалі від слова "ніколи".
Цікаво,хтось задасть цьому питаня :" Що спонукало віддати наказ про перенесеня термінів операції по затримкє вагнерівців?"