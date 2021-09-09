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Новини Політика України
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Візит Зеленського на Генасамблею ООН у США зараз опрацьовується, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Візит Зеленського на Генасамблею ООН у США зараз опрацьовується, - Кулеба

Можливість візиту президента Володимира Зеленського до США на Генасамблею ООН зараз опрацьовується, остаточних рішень ще немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу.

"Можливість здійснення такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає також можливість онлайн-виступу", - зазначив міністр.

За його словами, Україна ухвалить рішення про те, чи буде цей візит фізичним або це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН.

Також читайте: Підготовка до зустрічі глав МЗС країн Нормандського формату триває. Головне, щоб Лавров зважився сісти за стіл переговорів, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
На цю роль його призначив мудрий нарід. Ось і грає її як може.
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09.09.2021 11:49
+4
Є чудовий фільм "Впіймай мене, якщо зможеш" з Ді Капріо,
там теж шахрай видавав себе то за вчителя, то за пілота...
А в нас клоун видає себе за президента.
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09.09.2021 11:47
+4
...ось воно і грае, чим може...
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09.09.2021 12:03
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Є чудовий фільм "Впіймай мене, якщо зможеш" з Ді Капріо,
там теж шахрай видавав себе то за вчителя, то за пілота...
А в нас клоун видає себе за президента.
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09.09.2021 11:47 Відповісти
На цю роль його призначив мудрий нарід. Ось і грає її як може.
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09.09.2021 11:49 Відповісти
...ось воно і грае, чим може...
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09.09.2021 12:03 Відповісти
Не проти його волі.
Чого воно лізло, ніби не усвідомлювало, що нездатне до того?
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09.09.2021 12:40 Відповісти
Позарилось на бабло яке йому відслюнявили за це і на створення т.зв. партії, та щоб посадив Пороха.
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09.09.2021 12:49 Відповісти
Нехай,як з Ді Ккапріо переріже собі глотку в утробі коня)))
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09.09.2021 12:06 Відповісти
Прихопити з собою рояль, чи піаніну. Нехай везе все, мало лі шо.
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09.09.2021 11:47 Відповісти
Розмовляти по людськи не вміє, та хоч злабає на піано рапсодію
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09.09.2021 11:51 Відповісти
На Генасамблею насувається стихійне лихо ,начувайтесь !!!))
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09.09.2021 11:58 Відповісти
Нью-Йорку одної повіні було замало
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09.09.2021 11:59 Відповісти
Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается.-Украинец весь в тревоге и заботе: а прорабатывается ли визит Зеленского на Генассамблею ООН в США? Таки да: визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается, успокоил Кулеба. Гора с плеч -облегчённой выдохнул украинец.
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09.09.2021 12:01 Відповісти
Кулеба, ты с бубочкой посоветуйся, сколько виз надо открывать, на весь 95 квартал и ли найвелычнишый сам выступит, как клоун.
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09.09.2021 12:02 Відповісти
"Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается" Источник: https://censor.net/ru/n3287259

То пропрацюйте такий варіант участі бубочки в генасамблеї, щоб його не було а ні чутно, а ні видно. Тоді є хоч якась вірогідність запобігти черговому сорому на міжнародній арені. Бо навряд чи воно встигне вивчити всі репліки свого сценарію та їх послідовність на пам'ять. А підбирати репліки відповідно до ситуації не зможе взагалі від слова "ніколи".
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09.09.2021 12:08 Відповісти
А питаня до нього будуть!
Цікаво,хтось задасть цьому питаня :" Що спонукало віддати наказ про перенесеня термінів операції по затримкє вагнерівців?"
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09.09.2021 12:17 Відповісти
Навеяло...В1959 г Хрущев совершил триумфальный(оценка его зятя Аджубея ) визит в США. Встречали по высшему разряду:Почетный караул из трех родов войск ,оркестр и т,д. Замаячила "разрядка".Пригласили президента посетить СССР, договорились о встрече в Париже. Но 1 мая 1960 сбили Пауэрса (и пару своих летчиков) и всё рухнуло. Страсти разгорались. Президента уже не ждали,он обиделся.А Хрущеву захотелось еще раз в Америку.Его тоже не ждали и он придумал причину....возглавить делегацию на ассамблее ООН. Поплыл морем. В порту Нью-Йорка теплоход приняли на грузовом причале ,а встречали эмигранты с обидными плакатами. Вот тогда взбешенный Никита и снял ботинок. У Вовки закортело совершить второй визит....
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09.09.2021 12:18 Відповісти
На примитивном уровне - главзебила дрессируют!
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09.09.2021 12:19 Відповісти
а вони вже придумали, як не пустити на виступ вови журналістку Прямого , акредитовану в ООН?
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09.09.2021 12:35 Відповісти
Мне почему-то кажется, что в США Зеле передали какую-то информацию, касающуюся его личных дел, и дел с Коломойским. Поэтому, он так заторопился обратно в США. Ему эта ассамблея ООН и нахрен не сдалась.
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09.09.2021 13:24 Відповісти
Сто пудофф)))
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09.09.2021 14:34 Відповісти
Да, да..Там зеленський ще не ганьбився.
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09.09.2021 13:28 Відповісти
 
 