"Будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США определено четыре ключевых направления, по которым теперь будет вестись работа не только для того, чтобы успешно реализовать договоренности президентов Украины и США, но и для того, чтобы делать Украину крепче.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Первое направление - это оборона и безопасность. Мы будем работать, чтобы Соединенные Штаты дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности, это начиная от тренировок Вооруженных сил Украины до передачи или продажи военного оборудования и оружия по необходимости Украины", - отметил министр в ходе брифинга.
Второй блок, по его словам, - это энергетика. Кулеба указал, что встреча с министром энергетики США была очень хорошей. "Говорили не только традиционно про газ, но и про возобновляемую энергетику, водородную энергетику", - указал Кулеба.
Министр отметил, что третье направление - это технологическая и экологическая трансформация Украины.
Кулеба добавил, что четвертое направление - это укрепление демократии и верховенства права.
"Мы подтвердили свое намеренье развивать Украину именно, как демократическое государство, именно как оплот демократии в регионе, и на этом будем сосредоточены", - пояснил глава МИД.
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Герр Мюллер,я выполнял братский Договор Молотов-Риббентроп,согласно директиве товаристча Сралина....Германия и Ссср одно союзное братское государство РАБОЧИХ и Крестьян....
Загалом Санду була права, знала що говорить...
Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?".
Щось сумніваюсь.
коррупция в Европе 2-3 %,коррупция на РАБссии 90 %...коррупция в Украине 73 %
Если победит Олаф Шольц или партия зеленых Анналены Бербок,ситуация в Европе изменится на 80 %...,а если фрау Риббентроп протолкнет своего кремлевского идиота Лашера...будет кошмар....
Делаем ставки Панове....,я за Анналену Бербок...
Болгария Чехия и Литва....БОЛЬШНЕ НИКТО даже патрона не дал...
Порошенко выстоял....а вы? Гастролеры 95 квартала в тот год и далее...,по Грециям Турциям Кипрам и прочим Израилям?...ВЫ КТО????
мы просрали Донбасс и Украину ...но "рюсский мир" победит Талибан Лаптестан и всю сгоревшую Якутию с Красноярским Краем,а возможно даже Бурятию, Туву и Калмыкию...