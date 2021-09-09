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Новости Политика Украины Оборона
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"Будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США определено четыре ключевых направления, по которым теперь будет вестись работа не только для того, чтобы успешно реализовать договоренности президентов Украины и США, но и для того, чтобы делать Украину крепче.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Первое направление - это оборона и безопасность. Мы будем работать, чтобы Соединенные Штаты дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности, это начиная от тренировок Вооруженных сил Украины до передачи или продажи военного оборудования и оружия по необходимости Украины", - отметил министр в ходе брифинга.

Второй блок, по его словам, - это энергетика. Кулеба указал, что встреча с министром энергетики США была очень хорошей. "Говорили не только традиционно про газ, но и про возобновляемую энергетику, водородную энергетику", - указал Кулеба.

Министр отметил, что третье направление - это технологическая и экологическая трансформация Украины.

Кулеба добавил, что четвертое направление - это укрепление демократии и верховенства права.

"Мы подтвердили свое намеренье развивать Украину именно, как демократическое государство, именно как оплот демократии в регионе, и на этом будем сосредоточены", - пояснил глава МИД.

Также читайте: Кулеба об организации РФ выборов в ОРДЛО и оккупированном Крыму: Незаконная и ничтожная "российская" забава

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
пипец! перед каждым из этих дебилов надо поставиь зеркало. кто с вами идиотами в мире разговаривает, прсмротрите на себя!
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09.09.2021 13:10
+2
Ога-ога… як бути у звинувачуваннях американської преси в роботі на іноземні розвідки?
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09.09.2021 13:04
+2
Согласно Доктрине Байдена,Украина единственная в Мире страна,обосравшая РАБссию Путлера военным способом,а НовоОтссоссия Путлера, от Харькова до Одессы просрана исключительно благодаря Зелемойским чуваками "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9301
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09.09.2021 13:18
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Ога-ога… як бути у звинувачуваннях американської преси в роботі на іноземні розвідки?
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09.09.2021 13:04 Ответить
Зеленые с самого начала взяли курс на порчу отношений с Штатами. Начиная с тупой брехни Дерьмака двум Конгрессменам, после чего он стал первым лицом в Украине.
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09.09.2021 13:22 Ответить
Штирлиц,вы почему передали в Генштаб дохлого Сссра чертежи ракеты ФАУ_2?
Герр Мюллер,я выполнял братский Договор Молотов-Риббентроп,согласно директиве товаристча Сралина....Германия и Ссср одно союзное братское государство РАБОЧИХ и Крестьян.... "Будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2889
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09.09.2021 13:06 Ответить
Вчера уже наработали, союзником вне НАТО мы не хотим, CNN кацапские агенты, куда уж лучше?)))
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09.09.2021 13:06 Ответить
Будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности.- Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков /США должны , - Кравчук. / США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО? И поэтому: Невыполнение государственного оборонного заказа - это системная политика Зеленского.
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09.09.2021 13:09 Ответить
пипец! перед каждым из этих дебилов надо поставиь зеркало. кто с вами идиотами в мире разговаривает, прсмротрите на себя!
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09.09.2021 13:10 Ответить
Согласно Доктрине Байдена,Украина единственная в Мире страна,обосравшая РАБссию Путлера военным способом,а НовоОтссоссия Путлера, от Харькова до Одессы просрана исключительно благодаря Зелемойским чуваками "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9301
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09.09.2021 13:18 Ответить
я думаю кулеба - что после всего - США тебе хреном по губам помажут.....
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09.09.2021 13:21 Ответить
Після активного провалу партнерства з США ...
Загалом Санду була права, знала що говорить...
Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?".
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09.09.2021 13:22 Ответить
Будете боротись з корупцією ?
Щось сумніваюсь.
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09.09.2021 13:24 Ответить
Не помню кто именно сказал такую вещь в Ютьюбе пару лет назад......
коррупция в Европе 2-3 %,коррупция на РАБссии 90 %...коррупция в Украине 73 % "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2828 "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2828
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09.09.2021 13:26 Ответить
Конченные зеленные твари,уже нет предела лжи и цинизму,ладно лохтарату своему заплесневелую лапшу на уши вешают,но думают что и мир вокруг сплошные лохи.Оплот демократии в регионе будут строить,это когда Леросу пытаються набить морду за то,что попросил отчитаться преп..здента по делу вагнеровцев? Или когда не дают акредитацию неугодным каналам чтобы освещать визит идиота в США?Или когда зеленый слуга сбивший людей в ДТП может закрыть рты 200 баксами и едет представлять Украину на международном уровне?Эти твари издеваються над Украиной, позорят Украину,но они еще и делают идиотами тех ,кто еще не отказывается нам помогать.Гнуснее власти еще не было .
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09.09.2021 13:27 Ответить
Вчора вже "наработали" у ВР. (((
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09.09.2021 13:31 Ответить
Сейчас очень многое зависит от выборов в Германии 26 сентября....
Если победит Олаф Шольц или партия зеленых Анналены Бербок,ситуация в Европе изменится на 80 %...,а если фрау Риббентроп протолкнет своего кремлевского идиота Лашера...будет кошмар....
Делаем ставки Панове....,я за Анналену Бербок... "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5190
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09.09.2021 13:35 Ответить
І шо? Більше нічого не дадуть?
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09.09.2021 13:37 Ответить
Тобі дадуть Шмайсера зразка 1945 року... "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4334
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09.09.2021 13:40 Ответить
Добре, що не трьохлінійку.
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09.09.2021 14:00 Ответить
Оружие дают тому, кто воюет. Остальным - тормозки и глубокую обеспокоенность. А ведь есть пример Азербайджана...
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09.09.2021 13:36 Ответить
Турция была кровно заинтересована в победе Азербайджана. Там проживает 10 млн. этнических азербайджанцев. А так, конечно, согласен.
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09.09.2021 13:55 Ответить
Оружие Украине давали всего 3 страны в 2014 году,а по сути под честное слово Порошенко...
Болгария Чехия и Литва....БОЛЬШНЕ НИКТО даже патрона не дал...
Порошенко выстоял....а вы? Гастролеры 95 квартала в тот год и далее...,по Грециям Турциям Кипрам и прочим Израилям?...ВЫ КТО????
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09.09.2021 13:46 Ответить
Ольга ******** правильно сказала... "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7056
мы просрали Донбасс и Украину ...но "рюсский мир" победит Талибан Лаптестан и всю сгоревшую Якутию с Красноярским Краем,а возможно даже Бурятию, Туву и Калмыкию... "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7056
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09.09.2021 14:00 Ответить
вчера ВЗРада уже "поработала в рашистком поте чела" что бы США вообще перестали поддерживать Украину.К этой работе приложил "титанические" усилия и сам Кулеба.призывая ВР не голосовать за обращение Украины о статусе стратегического партнера США в не НАТО
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09.09.2021 15:54 Ответить
 
 