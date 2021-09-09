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"Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За результатами візиту президента України Володимира Зеленського до США визначено чотири ключові напрями, за якими тепер триватиме робота не лише для того, щоб успішно реалізувати домовленості президентів України і США, але і для того, щоб робити Україну міцнішою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Перший напрям - це оборона та безпека. Ми працюватимемо, щоб Сполучені Штати додатково підтримували зміцнення української обороноздатності, це починаючи від тренувань Збройних сил України до передачі або продажу військового обладнання та зброї в разі потреби України", - зазначив міністр на брифінгу.

Другий блок, за його словами, - це енергетика. Кулеба зазначив, що зустріч із міністром енергетики США була дуже хорошою. "Говорили не лише традиційно про газ, а й про відновлювану енергетику, водневу енергетику", - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що третій напрям - це технологічна та екологічна трансформація України.

Кулеба зауважив, що четвертий напрям - це зміцнення демократії та верховенства права.

"Ми підтвердили свій намір розвивати Україну саме як демократичну державу, саме як оплот демократії в регіоні, і на цьому будемо зосереджені", - пояснив глава МЗС.

Також читайте: Кулеба про організацію РФ виборів в ОРДЛО й окупованому Криму: Незаконна і нечинна "російська" забава

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
пипец! перед каждым из этих дебилов надо поставиь зеркало. кто с вами идиотами в мире разговаривает, прсмротрите на себя!
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09.09.2021 13:10
+2
Ога-ога… як бути у звинувачуваннях американської преси в роботі на іноземні розвідки?
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09.09.2021 13:04
+2
Согласно Доктрине Байдена,Украина единственная в Мире страна,обосравшая РАБссию Путлера военным способом,а НовоОтссоссия Путлера, от Харькова до Одессы просрана исключительно благодаря Зелемойским чуваками "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9301
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09.09.2021 13:18
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Ога-ога… як бути у звинувачуваннях американської преси в роботі на іноземні розвідки?
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09.09.2021 13:04 Відповісти
Зеленые с самого начала взяли курс на порчу отношений с Штатами. Начиная с тупой брехни Дерьмака двум Конгрессменам, после чего он стал первым лицом в Украине.
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09.09.2021 13:22 Відповісти
Штирлиц,вы почему передали в Генштаб дохлого Сссра чертежи ракеты ФАУ_2?
Герр Мюллер,я выполнял братский Договор Молотов-Риббентроп,согласно директиве товаристча Сралина....Германия и Ссср одно союзное братское государство РАБОЧИХ и Крестьян.... "Будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2889
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09.09.2021 13:06 Відповісти
Вчера уже наработали, союзником вне НАТО мы не хотим, CNN кацапские агенты, куда уж лучше?)))
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09.09.2021 13:06 Відповісти
Будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности.- Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков /США должны , - Кравчук. / США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО? И поэтому: Невыполнение государственного оборонного заказа - это системная политика Зеленского.
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09.09.2021 13:09 Відповісти
пипец! перед каждым из этих дебилов надо поставиь зеркало. кто с вами идиотами в мире разговаривает, прсмротрите на себя!
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09.09.2021 13:10 Відповісти
Согласно Доктрине Байдена,Украина единственная в Мире страна,обосравшая РАБссию Путлера военным способом,а НовоОтссоссия Путлера, от Харькова до Одессы просрана исключительно благодаря Зелемойским чуваками "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9301
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09.09.2021 13:18 Відповісти
я думаю кулеба - что после всего - США тебе хреном по губам помажут.....
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09.09.2021 13:21 Відповісти
Після активного провалу партнерства з США ...
Загалом Санду була права, знала що говорить...
Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?".
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09.09.2021 13:22 Відповісти
Будете боротись з корупцією ?
Щось сумніваюсь.
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09.09.2021 13:24 Відповісти
Не помню кто именно сказал такую вещь в Ютьюбе пару лет назад......
коррупция в Европе 2-3 %,коррупция на РАБссии 90 %...коррупция в Украине 73 % "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2828 "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2828
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09.09.2021 13:26 Відповісти
Конченные зеленные твари,уже нет предела лжи и цинизму,ладно лохтарату своему заплесневелую лапшу на уши вешают,но думают что и мир вокруг сплошные лохи.Оплот демократии в регионе будут строить,это когда Леросу пытаються набить морду за то,что попросил отчитаться преп..здента по делу вагнеровцев? Или когда не дают акредитацию неугодным каналам чтобы освещать визит идиота в США?Или когда зеленый слуга сбивший людей в ДТП может закрыть рты 200 баксами и едет представлять Украину на международном уровне?Эти твари издеваються над Украиной, позорят Украину,но они еще и делают идиотами тех ,кто еще не отказывается нам помогать.Гнуснее власти еще не было .
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09.09.2021 13:27 Відповісти
Вчора вже "наработали" у ВР. (((
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09.09.2021 13:31 Відповісти
Сейчас очень многое зависит от выборов в Германии 26 сентября....
Если победит Олаф Шольц или партия зеленых Анналены Бербок,ситуация в Европе изменится на 80 %...,а если фрау Риббентроп протолкнет своего кремлевского идиота Лашера...будет кошмар....
Делаем ставки Панове....,я за Анналену Бербок... "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5190
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09.09.2021 13:35 Відповісти
І шо? Більше нічого не дадуть?
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09.09.2021 13:37 Відповісти
Тобі дадуть Шмайсера зразка 1945 року... "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4334
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09.09.2021 13:40 Відповісти
Добре, що не трьохлінійку.
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09.09.2021 14:00 Відповісти
Оружие дают тому, кто воюет. Остальным - тормозки и глубокую обеспокоенность. А ведь есть пример Азербайджана...
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09.09.2021 13:36 Відповісти
Турция была кровно заинтересована в победе Азербайджана. Там проживает 10 млн. этнических азербайджанцев. А так, конечно, согласен.
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09.09.2021 13:55 Відповісти
Оружие Украине давали всего 3 страны в 2014 году,а по сути под честное слово Порошенко...
Болгария Чехия и Литва....БОЛЬШНЕ НИКТО даже патрона не дал...
Порошенко выстоял....а вы? Гастролеры 95 квартала в тот год и далее...,по Грециям Турциям Кипрам и прочим Израилям?...ВЫ КТО????
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09.09.2021 13:46 Відповісти
Ольга ******** правильно сказала... "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7056
мы просрали Донбасс и Украину ...но "рюсский мир" победит Талибан Лаптестан и всю сгоревшую Якутию с Красноярским Краем,а возможно даже Бурятию, Туву и Калмыкию... "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7056
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09.09.2021 14:00 Відповісти
вчера ВЗРада уже "поработала в рашистком поте чела" что бы США вообще перестали поддерживать Украину.К этой работе приложил "титанические" усилия и сам Кулеба.призывая ВР не голосовать за обращение Украины о статусе стратегического партнера США в не НАТО
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09.09.2021 15:54 Відповісти
 
 