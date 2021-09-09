"Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба

За результатами візиту президента України Володимира Зеленського до США визначено чотири ключові напрями, за якими тепер триватиме робота не лише для того, щоб успішно реалізувати домовленості президентів України і США, але і для того, щоб робити Україну міцнішою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Перший напрям - це оборона та безпека. Ми працюватимемо, щоб Сполучені Штати додатково підтримували зміцнення української обороноздатності, це починаючи від тренувань Збройних сил України до передачі або продажу військового обладнання та зброї в разі потреби України", - зазначив міністр на брифінгу.

Другий блок, за його словами, - це енергетика. Кулеба зазначив, що зустріч із міністром енергетики США була дуже хорошою. "Говорили не лише традиційно про газ, а й про відновлювану енергетику, водневу енергетику", - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що третій напрям - це технологічна та екологічна трансформація України.

Кулеба зауважив, що четвертий напрям - це зміцнення демократії та верховенства права.

"Ми підтвердили свій намір розвивати Україну саме як демократичну державу, саме як оплот демократії в регіоні, і на цьому будемо зосереджені", - пояснив глава МЗС.

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