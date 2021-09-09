"Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба
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За результатами візиту президента України Володимира Зеленського до США визначено чотири ключові напрями, за якими тепер триватиме робота не лише для того, щоб успішно реалізувати домовленості президентів України і США, але і для того, щоб робити Україну міцнішою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Перший напрям - це оборона та безпека. Ми працюватимемо, щоб Сполучені Штати додатково підтримували зміцнення української обороноздатності, це починаючи від тренувань Збройних сил України до передачі або продажу військового обладнання та зброї в разі потреби України", - зазначив міністр на брифінгу.
Другий блок, за його словами, - це енергетика. Кулеба зазначив, що зустріч із міністром енергетики США була дуже хорошою. "Говорили не лише традиційно про газ, а й про відновлювану енергетику, водневу енергетику", - зазначив Кулеба.
Міністр зазначив, що третій напрям - це технологічна та екологічна трансформація України.
Кулеба зауважив, що четвертий напрям - це зміцнення демократії та верховенства права.
"Ми підтвердили свій намір розвивати Україну саме як демократичну державу, саме як оплот демократії в регіоні, і на цьому будемо зосереджені", - пояснив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Герр Мюллер,я выполнял братский Договор Молотов-Риббентроп,согласно директиве товаристча Сралина....Германия и Ссср одно союзное братское государство РАБОЧИХ и Крестьян....
Загалом Санду була права, знала що говорить...
Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?".
Щось сумніваюсь.
коррупция в Европе 2-3 %,коррупция на РАБссии 90 %...коррупция в Украине 73 %
Если победит Олаф Шольц или партия зеленых Анналены Бербок,ситуация в Европе изменится на 80 %...,а если фрау Риббентроп протолкнет своего кремлевского идиота Лашера...будет кошмар....
Делаем ставки Панове....,я за Анналену Бербок...
Болгария Чехия и Литва....БОЛЬШНЕ НИКТО даже патрона не дал...
Порошенко выстоял....а вы? Гастролеры 95 квартала в тот год и далее...,по Грециям Турциям Кипрам и прочим Израилям?...ВЫ КТО????
мы просрали Донбасс и Украину ...но "рюсский мир" победит Талибан Лаптестан и всю сгоревшую Якутию с Красноярским Краем,а возможно даже Бурятию, Туву и Калмыкию...