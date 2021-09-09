Владелец страницы в Facebook несет ответственность за комментарии, - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека впервые (ЕСПЧ) признал, что владелец аккаунта в социальной сети Facebook имеет обязанности контроля, в частности, если решает сделать его публичным, дает возможность комментировать всем и публикует контент, потенциально способный спровоцировать язык ненависти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в Facebook судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

"Не пропустите важное решение ЕСПЧ в области свободы слова в социальных сетях - Sanchez v. France.

Дело поднимает новый вопрос - о границах ответственности аккаунтов в социальных сетях из-за неприемлемых комментариев третьих лиц под постами (предыдущее ключевое дело Delfi AS касалось ответственности Интернет-портала за язык ненависти). Суд впервые указал, что владелец аккаунта имеет особые обязанности по контролю и бдительности, в частности, если решает сделать свой аккаунт публичным, дает возможность комментировать всем и публикует контент, который потенциально способен спровоцировать язык ненависти. В этой ситуации критической является быстрая реакция владельца", - написала она.

Заявитель - французский депутат местного уровня и кандидат на выборы в парламент - был осужден за разжигание розни из-за того, что немедленно не удалил комментарии третьих лиц с языком ненависти под своим постом в Facebook с критикой своего политического оппонента.

Комментарии касались мусульманской общины, которая была ассоциирована с преступностью в городе и приравнена к группе "наркоторговцев и проституток".

По мнению ЕСПЧ, сознательно сделав свой аккаунт в Facebook общедоступным и позволив таким образом своим "друзьям", которых всего 1829 человек, размещать там комментарии, заявитель был обязан следить за содержанием опубликованных комментариев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России

Кроме того, он не мог не знать, что его сообщение, скорее всего, привлечет комментарии политического характера, которые должны были отслеживаться им еще тщательнее. Суд не увидел нарушения Конвенции в осуждении заявителя, который не удалял соответствующие комментарии в течение шести недель.

С таким выводом не согласилась одна судья, по мнению которой применение "производной" ответственности владельца аккаунта является угрозой для свободы слова, прежде всего в случае публичных лиц с очень большим количеством "друзей".

"Вывод об отсутствии нарушения статьи 10 Конвенции возлагает на владельца аккаунта тяжелую обязанность контроля и способен превратить его в цензор слов, написанных на его стене", - добавила Юдковская.