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Facebook (385) Европейский суд по правам человека (795)

Владелец страницы в Facebook несет ответственность за комментарии, - ЕСПЧ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Владелец страницы в Facebook несет ответственность за комментарии, - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека впервые (ЕСПЧ) признал, что владелец аккаунта в социальной сети Facebook имеет обязанности контроля, в частности, если решает сделать его публичным, дает возможность комментировать всем и публикует контент, потенциально способный спровоцировать язык ненависти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в Facebook судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

"Не пропустите важное решение ЕСПЧ в области свободы слова в социальных сетях - Sanchez v. France.

Дело поднимает новый вопрос - о границах ответственности аккаунтов в социальных сетях из-за неприемлемых комментариев третьих лиц под постами (предыдущее ключевое дело Delfi AS касалось ответственности Интернет-портала за язык ненависти). Суд впервые указал, что владелец аккаунта имеет особые обязанности по контролю и бдительности, в частности, если решает сделать свой аккаунт публичным, дает возможность комментировать всем и публикует контент, который потенциально способен спровоцировать язык ненависти. В этой ситуации критической является быстрая реакция владельца", - написала она.

Заявитель - французский депутат местного уровня и кандидат на выборы в парламент - был осужден за разжигание розни из-за того, что немедленно не удалил комментарии третьих лиц с языком ненависти под своим постом в Facebook с критикой своего политического оппонента.

Комментарии касались мусульманской общины, которая была ассоциирована с преступностью в городе и приравнена к группе "наркоторговцев и проституток".

По мнению ЕСПЧ, сознательно сделав свой аккаунт в Facebook общедоступным и позволив таким образом своим "друзьям", которых всего 1829 человек, размещать там комментарии, заявитель был обязан следить за содержанием опубликованных комментариев.

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Кроме того, он не мог не знать, что его сообщение, скорее всего, привлечет комментарии политического характера, которые должны были отслеживаться им еще тщательнее. Суд не увидел нарушения Конвенции в осуждении заявителя, который не удалял соответствующие комментарии в течение шести недель.

С таким выводом не согласилась одна судья, по мнению которой применение "производной" ответственности владельца аккаунта является угрозой для свободы слова, прежде всего в случае публичных лиц с очень большим количеством "друзей".

"Вывод об отсутствии нарушения статьи 10 Конвенции возлагает на владельца аккаунта тяжелую обязанность контроля и способен превратить его в цензор слов, написанных на его стене", - добавила Юдковская.
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Топ комментарии
+13
А дальше что будет? Начнут сажать тех кто лайкнул неприемлимые цензурой высказывания? Что то рашкой запахло.
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09.09.2021 14:33
+9
То есть если написать в фейсбуке путин - *****, то придется извиняться перед рамзанкой дыровым?
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09.09.2021 14:24
+8
Похоже пора возвращаться в фисбучек. Я буду коментить, а выгребать будут другие
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09.09.2021 14:42
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Бедные боты на что им теперь жить? Владелец страницы в Facebook несет ответственность за комментарии, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 681
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09.09.2021 14:20 Ответить
Фейсбук курируется **********, украинский сегмент. 2, 5 года как поверил его..
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09.09.2021 14:21 Ответить
"*по*ерил*его😁😁😁
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09.09.2021 14:22 Ответить
Ну тут вопрос спорный, а если у человека сотни постов и публикаций, это ему нужно тратить уйму времени чтоб постоянно отслеживать что ему там написали в комментах.
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09.09.2021 14:23 Ответить
Так об этом и речь) А, согласно решению ЕСПЧ, теперь он ОТВЕЧАЕТ за все))) А согласно прецедентному праву, теперь ЛЮБОЙ суд будет воспринимать это решение как закон...
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09.09.2021 14:40 Ответить
Все намного проще - причина всему бабло. Фейсбук боится что резкие высказывания могут отпугнуть рекламодателей.
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09.09.2021 14:24 Ответить
что оштрафуют фб.
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09.09.2021 18:25 Ответить
То есть если написать в фейсбуке путин - *****, то придется извиняться перед рамзанкой дыровым?
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09.09.2021 14:24 Ответить
Вообще не пройдет . Украинский сегмент курируют *********- бан день, 3, неделя , потом месяц . Проверено 3 года тому ...
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09.09.2021 14:29 Ответить
Якщо на вашій сторінці будуть подібні публічні розмови і якесь опудало їх побачить, поскаржиться, то не виключено, що відповідати вам.
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09.09.2021 14:31 Ответить
И наш суд, на основании этого решения ЕСПЧ, примет аналогичное решение... Как то так...
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09.09.2021 14:42 Ответить
путин *****.
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09.09.2021 16:29 Ответить
Владелец страницы в Facebook несет ответственность за комментарии, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 1911
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09.09.2021 14:25 Ответить
Европейский суд по правам человека впервые (ЕСПЧ) признал, что владелец аккаунта в социальной сети Facebook имеет обязанности контроля, ...В годы войн, этика форума не работаетИсточник: https://censor.net/ru/n3287304
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09.09.2021 14:27 Ответить
Маразм якийсь.
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09.09.2021 14:30 Ответить
А владелец дома, будет нести ответственность за контент написанный неизвестными на стене дома, потенциально способный спровоцировать язык ненависти?
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09.09.2021 14:30 Ответить
Вот просто бред. Достали со своей толерантностью. Уже нельзя вещи назвать своими именами.
Скоро мы все будем великими баснописцами - говорить эзоповым языком.
Это бред. Это как раз и есть задушенная свобода слова.
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09.09.2021 14:32 Ответить
останется писать только на цензоре)) хотя и тут банят, но хоть без последствий)
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09.09.2021 15:42 Ответить
Комментарии касались мусульманской общины, которая была ассоциирована с преступностью в городе и приравнена к группе "наркоторговцев и проституток".Источник: https://censor.net/ru/n3287304

Асоціації на порожньому місці не виникають.
То вже правда заборонена ? Не подобається мені цей світ... Владелец страницы в Facebook несет ответственность за комментарии, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 797
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09.09.2021 14:32 Ответить
А дальше что будет? Начнут сажать тех кто лайкнул неприемлимые цензурой высказывания? Что то рашкой запахло.
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09.09.2021 14:33 Ответить
эту толерантную помойку уже давно пора прикрыть.... нормальные люди ее уже давно покинули
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09.09.2021 14:35 Ответить
Похоже пора возвращаться в фисбучек. Я буду коментить, а выгребать будут другие
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09.09.2021 14:42 Ответить
да, как вариант, подставлять кацапов Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за коментарі, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7188
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09.09.2021 15:43 Ответить
1 день бан- написал, что женщин-солдат неприлично одевать в высокие каблуки на парад; 3 дня бан- откомментировал, что зеля с конкретными пацанами за баблом в США отбыл и американцев имеет за лохов; 7 дней бан- прокомментировал, что в наших сказках дракону положительный герой не крылышки подрезает, а прекращает драконью жизнь по другому. Любой комментарий можно интерпретировать как разжигающий ненависть или призывающий к насилию. Нужно всего лишь пожаловаться в Фейсбук на обидчика.
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09.09.2021 14:43 Ответить
про дракона не понял
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09.09.2021 15:44 Ответить
Просто все начали вдруг указывать кого мы должны любить. А я не расист, но негров не люблю.
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09.09.2021 16:27 Ответить
То что госпожа Юдковская публикует и интересуется решениями еспч это конечно очень чудно. Но главное что госпожа Юдковская и её муж так и не пояснили далобщикам и гражданам Украины как именно госпожа Юдкоская могла быть судьей епсч в то время как её муж официально был замминистра в Минюсте, который и представлял интересы Украины в еспч. Вот это все вообще неясно. Госпожа Юдкоская не хочет пояснить конфликт интересов в данном случае? И какое вообще доверие к её решениям может быть у жалобщиков? А то сбу опубликовало расследование по золотому ********* и возможных злоупотреблениях в получении денег господином Логвинским когда его жена была судей, но еспч не увидел нарушений Это все частности. То что волнует и граждан Украины котроын платят зарплаты этим чиновникам из собственного кармана и непосредственно тех кто подаёт жалобы - ьеспристрастность суда! А как он может быть ьеспристрпстным в данном случае, когда в Минюсте, который представляет государство в еспч замминистра работает муж, а судей еспч жена те госпожа Юдковская. Конкурс на попадание на должность по которому якобы прошла Юдковская вообще остался за кадром общественного внимания. Может поэтому и стали возможны такие злоупотребления? Или это тоже язык ненависти - указание на конфликт интересов в занятии Юдкоской должности судьи, в то время как Логвинским был замминистра в Минюсте?
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09.09.2021 14:43 Ответить
Може, хто не пам'ятає (сарказм), але й до фейсбука, і взагалі-інтернета, справи вирішувалися, імперії будувалися, і США розвалила срср.
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09.09.2021 14:49 Ответить
Тоесть прийдется заходить и удалять брошеную страницу в фб. чтобы всякие додики не понакидали в коментарии призывы к терроризму и т.д.
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09.09.2021 14:51 Ответить
На московії за звичайний репост сидять сотні людей.
Причому причиною переслідування може стати репост кліпу Rammstein або
Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за коментарі, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 8141
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09.09.2021 14:54 Ответить
предыдущее ключевое дело Delfi AS касалось ответственности Интернет-портала за язык ненависти
Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за коментарі, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 2644
Цукерберга уже посадили?
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09.09.2021 14:55 Ответить
И главное что вообще никто из должностных лиц государства вообще никогда не поднимал и не поднимает этот вопрос. Зато потом начинаются очень интересные частности. Которые дают очень большие сомнения в законности деятельности Юдковской на посту судьи еспч. Есть Регламент Еспч. Там все чётко прописано насчёт того что судьи обязаны избегать ситуаций которые могут спровоцировать сомнения в их непрдвщатости. Но уверена украинцам которые работают в еспч как показывают факты это все пустой звук.Поэтому преступления против прав человека продолжаются, ведь на них все зарабатывают и судьи укр судов, и полиция, и прокуратура и адвокаты из так называемых правозашитных организаций и их кураторы и начальники, которые успешно становятся потом судьями ВР с перечнем имущества происхождение которого вообще не отвечает задекларированныс доходам, и адвокаты, котрооые пишут жалобы в еспч стоимостью от 5 тыс евро и выше под крышей все тех же судей ВР. Ну а чего нормальная такая индустрия. Тот факт что из-за отсутвия автоматического распределения уг дел судьи их незаконно рассматривают из-за чего можно немедленно освободить все тюрьмы и прекратить нарушение прав человека хотя бы тут, никого вообще не колышет. Ничего личного, только бизнес. Как и у Господи Юдковской и её мужа бывшего чиновника Минюста. Ну конечно же потом ни Юдковскую ни других судей не волнует что они приезжают и проводят конференции в юр академии по приглашению по их словам кивалова который вообще к академии не имеет никакого отношения официально. Ведь авадемия гос вуз! И финансирует я она из бюджета и подчиняется не кивалову а Мин образования! Но это все такие же мелочи как и конфликт интересов между рассмотрение Юдкоской дел как судьи еспч и замминистра Юстиции её мужа.
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09.09.2021 14:56 Ответить
от уже і єспч кукухою двинувся. нарешті ця заокеанська ліво-ліберастна зараза доперлася до найвищих щаблів європи. тепер уже на правовому рівні.
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09.09.2021 15:01 Ответить
Но господа Юдковская может не переживать. Никто не будет использовать язык ненависти в связи с её злоупотреблениями. Только закон и регламент еспч, где она была судье так долго и том числе в период работы её мужа замминистра юстиции )))
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09.09.2021 15:01 Ответить
Слава б-гу я свалил на другие площадки, куда цукер ещё не протянул свои липко-цензурные лапки, чего всем и желаю.
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09.09.2021 15:19 Ответить
например, какие площадки?
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09.09.2021 15:46 Ответить
Ответа не будет. Каждый для себя решает сам.
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09.09.2021 16:01 Ответить
Gab наприиер.
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09.09.2021 16:24 Ответить
Диктатура либерализма
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09.09.2021 15:58 Ответить
Диктатура ***********.
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09.09.2021 16:23 Ответить
А кто будет ОПРЕДЕЛЯТЬ?? Это язык ненависти или "ЯЗЫК СПРАВЕДЛИВОСТИ",если даже гневный?
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09.09.2021 16:06 Ответить
ФЕЙСБУК-ГАМНО
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09.09.2021 16:13 Ответить
А при чем тут Фейсбук, это решение касается всех соцсетей.
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09.09.2021 16:20 Ответить
вк и фб больше нет соцсетей и ок
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09.09.2021 22:22 Ответить
Думаю що, з часом це розповсюдиться на всі портали.
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09.09.2021 16:14 Ответить
язык ненависти -там у вас одни негры и пакистанцы бегают а они все терпят )) ахаххах найдите мне француза или англичанина одни чубурекасы..еще фб учат -выйдите на улицу толерасты__))
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09.09.2021 16:16 Ответить
А якщо я напишу що жаба ЗЕлена, то це також буде мова ненависті? І хто це буде визначати, ота Ганна Юдковська, який я не довіряю? Чи може буде створений спеціальний ЄСПЛ з розшифровки та трактування езопівських висловів? І хто там буде судити, Милованов? Чи Чаус? Який там буде кастинг, з яких якостей?
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09.09.2021 16:16 Ответить
В фейсбуке пусть негры друг друга фейсбучат в очко. Твиттер и фейсбук это мусор.
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09.09.2021 16:20 Ответить
 
 