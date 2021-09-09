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Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за коментарі, - ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за коментарі, - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини вперше (ЄСПЛ) визнав, що власник облікового запису в соціальній мережі Facebook має обов'язки контролю, зокрема, якщо вирішує зробити його публічним, дає можливість коментувати всім і публікує контент, потенційно здатний спровокувати мову ненависті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала на своїй сторінці в Facebook суддя ЄСПЛ від України Анна Юдківська.

"Не пропустіть важливе рішення ЄСПЛ в галузі свободи слова в соціальних мережах - Sanchez v. France.

Справа порушує нове питання – щодо меж відповідальності власників акаунтів в соціальних мережах через неприйнятні коментарі третіх осіб під постами (попередня ключова справа Delfi AS стосувалася відповідальності Інтернет -порталів за мову ненависті). Суд вперше вказав, що власник аккаунту має особливі обов’язки контролю та пильності, зокрема, якщо вирішує зробити свій аккаунт публічним, надає можливість коментувати будь-кому, та публікує контент, потенційно здатний спровокувати мову ненависті. В цій ситуації критичною є швидка реакція власника", - написала вона.

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Заявник - французький депутат місцевого рівня і кандидат на вибори в парламент - був засуджений за розпалювання ворожнечі через те, що негайно не видалив коментарі третіх осіб з мовою ненависті під своїм постом у Facebook з критикою свого політичного опонента.

Коментарі стосувалися мусульманської громади, яка була асоційована зі злочинністю в місті і прирівняна до групи "наркоторговців і повій".

На думку ЄСПЛ, свідомо зробивши свій акаунт в Facebook загальнодоступним і дозволивши таким чином своїм "друзям", яких всього 1829 осіб, розміщувати там коментарі, заявник був зобов'язаний стежити за вмістом опублікованих коментарів.

Крім того, він не міг не знати, що його повідомлення, швидше за все, приверне коментарі політичного характеру, які повинні були відслідковуватися ним ще ретельніше. Суд не побачив порушення Конвенції в засудженні заявника, який не видаляв відповідні коментарі протягом шести тижнів.

З таким висновком не погодилася одна суддя, на думку якої застосування "похідної" відповідальності власника акаунта є загрозою для свободи слова, перш за все в разі публічних осіб з дуже великою кількістю "друзів".

"Висновок про відсутність порушення статті 10 Конвенції покладає на власника акаунту важкий обов’язок контролю і здатний перетворити його на цензор слів, написаних на його стіні", - додала Юдківська.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
А дальше что будет? Начнут сажать тех кто лайкнул неприемлимые цензурой высказывания? Что то рашкой запахло.
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09.09.2021 14:33
+9
То есть если написать в фейсбуке путин - *****, то придется извиняться перед рамзанкой дыровым?
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09.09.2021 14:24
+8
Похоже пора возвращаться в фисбучек. Я буду коментить, а выгребать будут другие
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09.09.2021 14:42
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Бедные боты на что им теперь жить? Владелец страницы в Facebook несет ответственность за комментарии, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 681
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09.09.2021 14:20 Відповісти
Фейсбук курируется **********, украинский сегмент. 2, 5 года как поверил его..
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09.09.2021 14:21 Відповісти
"*по*ерил*его😁😁😁
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09.09.2021 14:22 Відповісти
Ну тут вопрос спорный, а если у человека сотни постов и публикаций, это ему нужно тратить уйму времени чтоб постоянно отслеживать что ему там написали в комментах.
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09.09.2021 14:23 Відповісти
Так об этом и речь) А, согласно решению ЕСПЧ, теперь он ОТВЕЧАЕТ за все))) А согласно прецедентному праву, теперь ЛЮБОЙ суд будет воспринимать это решение как закон...
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09.09.2021 14:40 Відповісти
Все намного проще - причина всему бабло. Фейсбук боится что резкие высказывания могут отпугнуть рекламодателей.
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09.09.2021 14:24 Відповісти
что оштрафуют фб.
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09.09.2021 18:25 Відповісти
То есть если написать в фейсбуке путин - *****, то придется извиняться перед рамзанкой дыровым?
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09.09.2021 14:24 Відповісти
Вообще не пройдет . Украинский сегмент курируют *********- бан день, 3, неделя , потом месяц . Проверено 3 года тому ...
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09.09.2021 14:29 Відповісти
Якщо на вашій сторінці будуть подібні публічні розмови і якесь опудало їх побачить, поскаржиться, то не виключено, що відповідати вам.
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09.09.2021 14:31 Відповісти
И наш суд, на основании этого решения ЕСПЧ, примет аналогичное решение... Как то так...
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09.09.2021 14:42 Відповісти
путин *****.
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09.09.2021 16:29 Відповісти
Владелец страницы в Facebook несет ответственность за комментарии, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 1911
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09.09.2021 14:25 Відповісти
Европейский суд по правам человека впервые (ЕСПЧ) признал, что владелец аккаунта в социальной сети Facebook имеет обязанности контроля, ...В годы войн, этика форума не работаетИсточник: https://censor.net/ru/n3287304
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09.09.2021 14:27 Відповісти
Маразм якийсь.
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09.09.2021 14:30 Відповісти
А владелец дома, будет нести ответственность за контент написанный неизвестными на стене дома, потенциально способный спровоцировать язык ненависти?
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09.09.2021 14:30 Відповісти
Вот просто бред. Достали со своей толерантностью. Уже нельзя вещи назвать своими именами.
Скоро мы все будем великими баснописцами - говорить эзоповым языком.
Это бред. Это как раз и есть задушенная свобода слова.
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09.09.2021 14:32 Відповісти
останется писать только на цензоре)) хотя и тут банят, но хоть без последствий)
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09.09.2021 15:42 Відповісти
Комментарии касались мусульманской общины, которая была ассоциирована с преступностью в городе и приравнена к группе "наркоторговцев и проституток".Источник: https://censor.net/ru/n3287304

Асоціації на порожньому місці не виникають.
То вже правда заборонена ? Не подобається мені цей світ... Владелец страницы в Facebook несет ответственность за комментарии, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 797
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09.09.2021 14:32 Відповісти
А дальше что будет? Начнут сажать тех кто лайкнул неприемлимые цензурой высказывания? Что то рашкой запахло.
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09.09.2021 14:33 Відповісти
эту толерантную помойку уже давно пора прикрыть.... нормальные люди ее уже давно покинули
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09.09.2021 14:35 Відповісти
Похоже пора возвращаться в фисбучек. Я буду коментить, а выгребать будут другие
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09.09.2021 14:42 Відповісти
да, как вариант, подставлять кацапов Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за коментарі, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7188
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09.09.2021 15:43 Відповісти
1 день бан- написал, что женщин-солдат неприлично одевать в высокие каблуки на парад; 3 дня бан- откомментировал, что зеля с конкретными пацанами за баблом в США отбыл и американцев имеет за лохов; 7 дней бан- прокомментировал, что в наших сказках дракону положительный герой не крылышки подрезает, а прекращает драконью жизнь по другому. Любой комментарий можно интерпретировать как разжигающий ненависть или призывающий к насилию. Нужно всего лишь пожаловаться в Фейсбук на обидчика.
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09.09.2021 14:43 Відповісти
про дракона не понял
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09.09.2021 15:44 Відповісти
Просто все начали вдруг указывать кого мы должны любить. А я не расист, но негров не люблю.
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09.09.2021 16:27 Відповісти
То что госпожа Юдковская публикует и интересуется решениями еспч это конечно очень чудно. Но главное что госпожа Юдковская и её муж так и не пояснили далобщикам и гражданам Украины как именно госпожа Юдкоская могла быть судьей епсч в то время как её муж официально был замминистра в Минюсте, который и представлял интересы Украины в еспч. Вот это все вообще неясно. Госпожа Юдкоская не хочет пояснить конфликт интересов в данном случае? И какое вообще доверие к её решениям может быть у жалобщиков? А то сбу опубликовало расследование по золотому ********* и возможных злоупотреблениях в получении денег господином Логвинским когда его жена была судей, но еспч не увидел нарушений Это все частности. То что волнует и граждан Украины котроын платят зарплаты этим чиновникам из собственного кармана и непосредственно тех кто подаёт жалобы - ьеспристрастность суда! А как он может быть ьеспристрпстным в данном случае, когда в Минюсте, который представляет государство в еспч замминистра работает муж, а судей еспч жена те госпожа Юдковская. Конкурс на попадание на должность по которому якобы прошла Юдковская вообще остался за кадром общественного внимания. Может поэтому и стали возможны такие злоупотребления? Или это тоже язык ненависти - указание на конфликт интересов в занятии Юдкоской должности судьи, в то время как Логвинским был замминистра в Минюсте?
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09.09.2021 14:43 Відповісти
Може, хто не пам'ятає (сарказм), але й до фейсбука, і взагалі-інтернета, справи вирішувалися, імперії будувалися, і США розвалила срср.
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09.09.2021 14:49 Відповісти
Тоесть прийдется заходить и удалять брошеную страницу в фб. чтобы всякие додики не понакидали в коментарии призывы к терроризму и т.д.
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09.09.2021 14:51 Відповісти
На московії за звичайний репост сидять сотні людей.
Причому причиною переслідування може стати репост кліпу Rammstein або
Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за коментарі, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 8141
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09.09.2021 14:54 Відповісти
предыдущее ключевое дело Delfi AS касалось ответственности Интернет-портала за язык ненависти
Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за коментарі, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 2644
Цукерберга уже посадили?
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09.09.2021 14:55 Відповісти
И главное что вообще никто из должностных лиц государства вообще никогда не поднимал и не поднимает этот вопрос. Зато потом начинаются очень интересные частности. Которые дают очень большие сомнения в законности деятельности Юдковской на посту судьи еспч. Есть Регламент Еспч. Там все чётко прописано насчёт того что судьи обязаны избегать ситуаций которые могут спровоцировать сомнения в их непрдвщатости. Но уверена украинцам которые работают в еспч как показывают факты это все пустой звук.Поэтому преступления против прав человека продолжаются, ведь на них все зарабатывают и судьи укр судов, и полиция, и прокуратура и адвокаты из так называемых правозашитных организаций и их кураторы и начальники, которые успешно становятся потом судьями ВР с перечнем имущества происхождение которого вообще не отвечает задекларированныс доходам, и адвокаты, котрооые пишут жалобы в еспч стоимостью от 5 тыс евро и выше под крышей все тех же судей ВР. Ну а чего нормальная такая индустрия. Тот факт что из-за отсутвия автоматического распределения уг дел судьи их незаконно рассматривают из-за чего можно немедленно освободить все тюрьмы и прекратить нарушение прав человека хотя бы тут, никого вообще не колышет. Ничего личного, только бизнес. Как и у Господи Юдковской и её мужа бывшего чиновника Минюста. Ну конечно же потом ни Юдковскую ни других судей не волнует что они приезжают и проводят конференции в юр академии по приглашению по их словам кивалова который вообще к академии не имеет никакого отношения официально. Ведь авадемия гос вуз! И финансирует я она из бюджета и подчиняется не кивалову а Мин образования! Но это все такие же мелочи как и конфликт интересов между рассмотрение Юдкоской дел как судьи еспч и замминистра Юстиции её мужа.
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09.09.2021 14:56 Відповісти
от уже і єспч кукухою двинувся. нарешті ця заокеанська ліво-ліберастна зараза доперлася до найвищих щаблів європи. тепер уже на правовому рівні.
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09.09.2021 15:01 Відповісти
Но господа Юдковская может не переживать. Никто не будет использовать язык ненависти в связи с её злоупотреблениями. Только закон и регламент еспч, где она была судье так долго и том числе в период работы её мужа замминистра юстиции )))
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09.09.2021 15:01 Відповісти
Слава б-гу я свалил на другие площадки, куда цукер ещё не протянул свои липко-цензурные лапки, чего всем и желаю.
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09.09.2021 15:19 Відповісти
например, какие площадки?
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09.09.2021 15:46 Відповісти
Ответа не будет. Каждый для себя решает сам.
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09.09.2021 16:01 Відповісти
Gab наприиер.
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09.09.2021 16:24 Відповісти
Диктатура либерализма
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09.09.2021 15:58 Відповісти
Диктатура ***********.
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09.09.2021 16:23 Відповісти
А кто будет ОПРЕДЕЛЯТЬ?? Это язык ненависти или "ЯЗЫК СПРАВЕДЛИВОСТИ",если даже гневный?
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09.09.2021 16:06 Відповісти
ФЕЙСБУК-ГАМНО
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09.09.2021 16:13 Відповісти
А при чем тут Фейсбук, это решение касается всех соцсетей.
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09.09.2021 16:20 Відповісти
вк и фб больше нет соцсетей и ок
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09.09.2021 22:22 Відповісти
Думаю що, з часом це розповсюдиться на всі портали.
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09.09.2021 16:14 Відповісти
язык ненависти -там у вас одни негры и пакистанцы бегают а они все терпят )) ахаххах найдите мне француза или англичанина одни чубурекасы..еще фб учат -выйдите на улицу толерасты__))
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09.09.2021 16:16 Відповісти
А якщо я напишу що жаба ЗЕлена, то це також буде мова ненависті? І хто це буде визначати, ота Ганна Юдковська, який я не довіряю? Чи може буде створений спеціальний ЄСПЛ з розшифровки та трактування езопівських висловів? І хто там буде судити, Милованов? Чи Чаус? Який там буде кастинг, з яких якостей?
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09.09.2021 16:16 Відповісти
В фейсбуке пусть негры друг друга фейсбучат в очко. Твиттер и фейсбук это мусор.
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09.09.2021 16:20 Відповісти
 
 