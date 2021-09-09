Власник сторінки у Facebook несе відповідальність за коментарі, - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини вперше (ЄСПЛ) визнав, що власник облікового запису в соціальній мережі Facebook має обов'язки контролю, зокрема, якщо вирішує зробити його публічним, дає можливість коментувати всім і публікує контент, потенційно здатний спровокувати мову ненависті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала на своїй сторінці в Facebook суддя ЄСПЛ від України Анна Юдківська.

"Не пропустіть важливе рішення ЄСПЛ в галузі свободи слова в соціальних мережах - Sanchez v. France.

Справа порушує нове питання – щодо меж відповідальності власників акаунтів в соціальних мережах через неприйнятні коментарі третіх осіб під постами (попередня ключова справа Delfi AS стосувалася відповідальності Інтернет -порталів за мову ненависті). Суд вперше вказав, що власник аккаунту має особливі обов’язки контролю та пильності, зокрема, якщо вирішує зробити свій аккаунт публічним, надає можливість коментувати будь-кому, та публікує контент, потенційно здатний спровокувати мову ненависті. В цій ситуації критичною є швидка реакція власника", - написала вона.

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Заявник - французький депутат місцевого рівня і кандидат на вибори в парламент - був засуджений за розпалювання ворожнечі через те, що негайно не видалив коментарі третіх осіб з мовою ненависті під своїм постом у Facebook з критикою свого політичного опонента.

Коментарі стосувалися мусульманської громади, яка була асоційована зі злочинністю в місті і прирівняна до групи "наркоторговців і повій".

На думку ЄСПЛ, свідомо зробивши свій акаунт в Facebook загальнодоступним і дозволивши таким чином своїм "друзям", яких всього 1829 осіб, розміщувати там коментарі, заявник був зобов'язаний стежити за вмістом опублікованих коментарів.

Крім того, він не міг не знати, що його повідомлення, швидше за все, приверне коментарі політичного характеру, які повинні були відслідковуватися ним ще ретельніше. Суд не побачив порушення Конвенції в засудженні заявника, який не видаляв відповідні коментарі протягом шести тижнів.

З таким висновком не погодилася одна суддя, на думку якої застосування "похідної" відповідальності власника акаунта є загрозою для свободи слова, перш за все в разі публічних осіб з дуже великою кількістю "друзів".

"Висновок про відсутність порушення статті 10 Конвенції покладає на власника акаунту важкий обов’язок контролю і здатний перетворити його на цензор слів, написаних на його стіні", - додала Юдківська.