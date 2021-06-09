Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook
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За результатами дослідження, проведеного на Facebook, Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, і це є результатом не лише впливу з боку РФ і окупованих територій, а й "тіньового" використання мереж проти політичних опонентів усередині країни.
Про це заявила менеджерка з питань публічної політики Facebook у Центральній і Східній Європі Катерина Крук на міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кілька тижнів тому ми оприлюднили доповідь про CIB (Coordinated Inauthentic Behavior – Скоординована неавтентична поведінка)... Ми підтвердили, що Україна є ціллю для (інформаційних маніпуляцій) Росії або зазнає таких атак з мереж, дислокованих на непідконтрольних уряду територіях України. Між тим, в Україні є ще одна велика проблема - це стосується також відкритих мереж, що у більшості випадків належать політичним партіям, публічним особам або PR-агентствам", - сказала представниця Facebook.
За її словами, на такі мережі, зокрема ті, діяльність яких Facebook припинив за принципами власної корпоративної політики, витрачалися величезні кошти.
"Одна з таких мереж, яку ми зупинили, витратила понад 1,5 мільйона доларів. Одна з політичних партій витратила на таку мережу понад 200 000 доларів... Згадані мережі використовуються політичними партіями переважно проти політичних опонентів", - сказала Крук.
Вона зауважила, що поширення відвертої дезінформації часто пов’язане з корупцією, причому навіть не з прямими її формами.
За словами представниці Facebook, положення корпоративної політики, що застосовується платформою проти поширення дезінформації, можна охарактеризувати трьома словами: "видаляти, обмежувати, інформувати". Зокрема, компанія видаляє інформацію, яка може бути шкідливою для здоров’я або створювати небезпеку "офлайн", що було широко поширеним явищем торік, під час глобального спалаху пандемії. У цьому питанні Facebook співпрацювала з ВООЗ та іншими міжнародними організаціями для аналізу інформації та протидії різного роду конспірологічним теоріям.
"Щодня ми видаляємо близько мільйона фейкових акаунтів просто в той момент, коли вони створюються. Є також так звані акаунти тролів, за якими стоять реальні люди, але приховують свою ідентифікацію і цілі", - зауважила Крук.
За її словами, другий напрямок – обмеження інформації, тобто з хибної інформації, що з’являється на платформі, негайно видаляється певна частина. Для аналізу та оцінки достовірності того чи іншого повідомлення переглядається величезний обсяг даних, для чого Facebook використовує послуги близько 80 партнерів по усьому світові, які проводять перевірку фактів більш ніж 60 мовами. Таких партнерів Facebook має і в Україні.
Водночас, зауважила Крук, Facebook як технологічна платформа не може видаляти всю хибну інформацію, однак може позначати підозрілу або маніпулятивну інформацію спеціальним індексом.
"Ми перевірили та позначили минулого року більш як 50 мільйонів одиниць контенту, і у 95 відсотках випадків люди більше не зверталися до них. Таке означення - дійсно дуже потужний інструмент, який дозволяє людям розпізнавати хибну інформацію і помічати її на інших платформах, а також засвідчує, що люди реагують на такі попередження", - наголосила Крук.
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На тілогрєєчкє опять
ух там было ,вышел полулысый кроль друг шейнина и говорит мол нам пофик на вашу футбольную форму ...А потом та нет мы будем Вас за эту форму бить ,начались рваться ватные пердаки .Мол что это такое как это так мы будем жаловаться во все инстанции ..Другое дело карту Киевской руси напечатать с жабами на болоте или карту Украины с Краснодарской Воронежской и Белгородской областями
В правительстве Украины намерены заставить каждого гражданина страны ежегодно подавать декларацию о доходах. Украинцы должны будут честно и без сокрытия информации заполнять данные о своем имуществе и источниках доходов.
Депутат Верховной Рады Украины Муса Магомедов рассказал, что подача декларации является сложным и ответственным делом. Чтобы правильно заполнить, необходимо воспользоваться помощью квалифицированного юриста.
"За доказанный обман в декларациях, когда нет сомнений, что это не ошибка, нужно наказывать. Для того чтобы заполнить первую декларацию, я потратил месяца три, чтобы не допустить ни одной ошибки. Более того, я обратился к юристам, несмотря на то, что у меня все доходы белые, по всему уплаченные налоги. Я платил юристам, чтобы они мне помогали, они знают, как это работает, как это нужно делать. Сейчас мы тренируемся на депутатах, потом все это ждет вас",
и это касается не только ФБ, ЦН в камментах этому еще более подвержен.
ВАЗеленський, при підтримці дерьмака, олігархів та "слуг урода", погрузли, в "здобутках", по самі вуха. І фуйла переміг, і економіку
відродивзнищив, і МВФ- нафуй послалО, і НАТО, і олігархи в рази збіднілизбагатилися, а держпідприємства банкрутують, армію розвалює, коронавірус поборов,а нарід, на чолі з порохоботами, зацьковує "зеленого мальчіка та мАладих проФФесіональних" шулерів. НігАдяї.
але я впевнений, шо на пецю ти при його владі так не срав з приводу збагачення тих же олігархів.
тобто всi цi висеры - тупе (так, саме тупе) упереджене ставлення. ні більш, ні менш.
2021 рік. Починаючи з 2014, Україну, перший раз не запросили на саміт.
Замість "ашоуПорошенкалучшебыло" і ватного смороду, приведи факти "здобутків" плісняви та самого вавизеленского.
якщо ти вважаєш, шо я на твої образи буду себе культурно вести, і терпіти твої висери, то ти дуже помиляєшся.
порохоботи - виродки нації, які працюють за кремлівським методичками. і якщо нічого сказати по факту - переходять на образи.
з порохоботами так спілкуйся, лайно собаче.
а розвалюється армія тільки у вологих снах кремлейобiв і порохой[...], хоча про що це я - одного поля мерзоти, по одній методичцi працюєте, одного і того ж Українi бажаєте.
тільки безмiзкі і безокі порохой[...] не думають і не бачать це. бо мізків немає. здатні лише на образи.
ах да, ти там не забувай на рейтинг свого пецi дивитися, ще чуть - вже скоро, і опзж вас обжене. вашими ж зусиллями, дискредитуючи зелень.
срань нації ви, а не українці. тьху.
з тупими кацапорохоботами розмова може бути тільки одна - йди нах