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Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook

За результатами дослідження, проведеного на Facebook, Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, і це є результатом не лише впливу з боку РФ і окупованих територій, а й "тіньового" використання мереж проти політичних опонентів усередині країни.

Про це заявила менеджерка з питань публічної політики Facebook у Центральній і Східній Європі Катерина Крук на міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кілька тижнів тому ми оприлюднили доповідь про CIB (Coordinated Inauthentic Behavior – Скоординована неавтентична поведінка)... Ми підтвердили, що Україна є ціллю для (інформаційних маніпуляцій) Росії або зазнає таких атак з мереж, дислокованих на непідконтрольних уряду територіях України. Між тим, в Україні є ще одна велика проблема - це стосується також відкритих мереж, що у більшості випадків належать політичним партіям, публічним особам або PR-агентствам", - сказала представниця Facebook.

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За її словами, на такі мережі, зокрема ті, діяльність яких Facebook припинив за принципами власної корпоративної політики, витрачалися величезні кошти.

"Одна з таких мереж, яку ми зупинили, витратила понад 1,5 мільйона доларів. Одна з політичних партій витратила на таку мережу понад 200 000 доларів... Згадані мережі використовуються політичними партіями переважно проти політичних опонентів", - сказала Крук.

Вона зауважила, що поширення відвертої дезінформації часто пов’язане з корупцією, причому навіть не з прямими її формами.

За словами представниці Facebook, положення корпоративної політики, що застосовується платформою проти поширення дезінформації, можна охарактеризувати трьома словами: "видаляти, обмежувати, інформувати". Зокрема, компанія видаляє інформацію, яка може бути шкідливою для здоров’я або створювати небезпеку "офлайн", що було широко поширеним явищем торік, під час глобального спалаху пандемії. У цьому питанні Facebook співпрацювала з ВООЗ та іншими міжнародними організаціями для аналізу інформації та протидії різного роду конспірологічним теоріям.

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"Щодня ми видаляємо близько мільйона фейкових акаунтів просто в той момент, коли вони створюються. Є також так звані акаунти тролів, за якими стоять реальні люди, але приховують свою ідентифікацію і цілі", - зауважила Крук.

За її словами, другий напрямок – обмеження інформації, тобто з хибної інформації, що з’являється на платформі, негайно видаляється певна частина. Для аналізу та оцінки достовірності того чи іншого повідомлення переглядається величезний обсяг даних, для чого Facebook використовує послуги близько 80 партнерів по усьому світові, які проводять перевірку фактів більш ніж 60 мовами. Таких партнерів Facebook має і в Україні.

Водночас, зауважила Крук, Facebook як технологічна платформа не може видаляти всю хибну інформацію, однак може позначати підозрілу або маніпулятивну інформацію спеціальним індексом.

"Ми перевірили та позначили минулого року більш як 50 мільйонів одиниць контенту, і у 95 відсотках випадків люди більше не зверталися до них. Таке означення - дійсно дуже потужний інструмент, який дозволяє людям розпізнавати хибну інформацію і помічати її на інших платформах, а також засвідчує, що люди реагують на такі попередження", - наголосила Крук.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
ну прямо таки "діскавері".. а то ми цього не знали.. вибори 19-го року, у всій красі, показали і маніпуляції і зомбі..
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09.06.2021 07:59
+11
Мой номєр дівіностапять
На тілогрєєчкє опять Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5517

Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5380
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09.06.2021 08:01
+6
так я слєдую вєлікім завєтам тваєго важдя- хоч паржом! Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 4584 а тобі не смішно, да?
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09.06.2021 08:08
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ну так...это с учётом что закрыли несколько ватных телеканалов...
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09.06.2021 07:52 Відповісти
Но их заменила ботоферма подоляки 🤣
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09.06.2021 08:48 Відповісти
Спрос рождает предложение.
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09.06.2021 07:54 Відповісти
ну прямо таки "діскавері".. а то ми цього не знали.. вибори 19-го року, у всій красі, показали і маніпуляції і зомбі..
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09.06.2021 07:59 Відповісти
РАБссия из кожи вон лезет дабы насрать в Украине Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 7924и не только...
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09.06.2021 08:00 Відповісти
Мой номєр дівіностапять
На тілогрєєчкє опять Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5517

Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5380
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09.06.2021 08:01 Відповісти
саша панамарь это твой тупой фэйк ,сколько канахфет стоит один фотомонтаж ?
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09.06.2021 08:06 Відповісти
так я слєдую вєлікім завєтам тваєго важдя- хоч паржом! Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 4584 а тобі не смішно, да?
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09.06.2021 08:08 Відповісти
Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 4334
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09.06.2021 08:09 Відповісти
Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 2300

Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6236
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09.06.2021 08:11 Відповісти
Так правильно всё таки куi ?
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09.06.2021 10:06 Відповісти
Так у кого він футболку вкрав ? Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 1889
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09.06.2021 08:15 Відповісти
ахахаха украв кажеш ?Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 3718
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09.06.2021 08:38 Відповісти
це не хвейк і не фотомонтаж за канахфету
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09.06.2021 08:39 Відповісти
хвейсбух - яскравий приклад інформаційних маніпуляцій, які здійснюються власниками соцмереж - сцуккербергами та їм подібними: ********** довбнею цензури навсібіч, банячи й викидаючи все, що не узгоджується з глобалістською лівацькою ідеологією.
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09.06.2021 08:34 Відповісти
стьоб і фейк - то дві великі різниці Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 2300
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09.06.2021 09:34 Відповісти
В цій тілогрєєчкє поїде на прополку тайги.
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09.06.2021 08:13 Відповісти
Это точно. Власть не жалеет народ. Многие заблудились в трёх соснах. У людей не хватает мировозрения, по тому что только 30 % только раз в жизни были за границей. А иностранными языками можно сказать вообще не владеют. Единственно, что успокаивает, что в Московии дела ещё хуже.
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09.06.2021 08:02 Відповісти
Я ні разу не був за кордоном і не володію іноземними мовами. По твоїм критеріям я заблукав в трьох соснах.
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09.06.2021 08:05 Відповісти
маячня. Більшість з тих хто був за кордоном не виносять ніякого досвіду - вони там переважно їдять та бухають. Все що вони можуть розказати так це те що дороги там рівніші та місцеві не розмовляють українською.
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09.06.2021 11:28 Відповісти
Щас пасмотрим какой это Сухов.
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09.06.2021 11:46 Відповісти
Обосри ближнего, ибо ближний обосрет тебя и возрадуется.
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09.06.2021 08:02 Відповісти
Машка ЗаХерова типа Аблигацыя,старается больше всех... Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6319
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09.06.2021 08:04 Відповісти
Шо вона там верещить про нашу футбольну форму?
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09.06.2021 08:07 Відповісти
Это рабсияне еще не видели что на изнанке футболки написано "ПТН ПНХ".
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09.06.2021 08:36 Відповісти
я вчера Время:покажет смотрел
ух там было ,вышел полулысый кроль друг шейнина и говорит мол нам пофик на вашу футбольную форму ...А потом та нет мы будем Вас за эту форму бить ,начались рваться ватные пердаки .Мол что это такое как это так мы будем жаловаться во все инстанции ..Другое дело карту Киевской руси напечатать с жабами на болоте или карту Украины с Краснодарской Воронежской и Белгородской областями
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09.06.2021 08:05 Відповісти
навіщо ти дивишся подібний шлак? і навіщо розповідаєш про свої враження? рекламуєш? Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 1258
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09.06.2021 09:38 Відповісти
Вчера Денис Казанский в Ютьюбе дал видос,типа бывший обдроченец Пургин на РАБссии заявил...мы просрали Донбасс... Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 3183
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09.06.2021 08:08 Відповісти
Если бы это касалось только FB, но не прекращаются попытки внедрения в финансовые потоки на уровне физлиц, а это уже совсем другая история.
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09.06.2021 08:10 Відповісти
Это не фейсбук садит на украинские группы ватных админов, которые чистят комменты в выгодном ватникам и евреям ключе?
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09.06.2021 08:11 Відповісти
Нафіга взагалі користуватись тим фейспуком?
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09.06.2021 08:19 Відповісти
Побочное следствие идиотизма. Умному баки не забить, идиоту - в два счета.
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09.06.2021 08:16 Відповісти
Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 8920 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 1185
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09.06.2021 08:35 Відповісти
А вот исчо радостная новость.:

В правительстве Украины намерены заставить каждого гражданина страны ежегодно подавать декларацию о доходах. Украинцы должны будут честно и без сокрытия информации заполнять данные о своем имуществе и источниках доходов.
Депутат Верховной Рады Украины Муса Магомедов рассказал, что подача декларации является сложным и ответственным делом. Чтобы правильно заполнить, необходимо воспользоваться помощью квалифицированного юриста.
"За доказанный обман в декларациях, когда нет сомнений, что это не ошибка, нужно наказывать. Для того чтобы заполнить первую декларацию, я потратил месяца три, чтобы не допустить ни одной ошибки. Более того, я обратился к юристам, несмотря на то, что у меня все доходы белые, по всему уплаченные налоги. Я платил юристам, чтобы они мне помогали, они знают, как это работает, как это нужно делать. Сейчас мы тренируемся на депутатах, потом все это ждет вас",
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09.06.2021 08:17 Відповісти
Для Украины всё это нереально это даже не 95 квартал, а откровенное рвачество по принципу: кто успел, тот и съел.
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09.06.2021 08:25 Відповісти
Ну так після призначення одіозного рига Михайла Подоляка куратором ботоферми ;ЗЕ!диджитал; боти реально почали працювати. Фьодоров слабенький таки був.
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09.06.2021 08:17 Відповісти
Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 1646 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 2861
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09.06.2021 08:34 Відповісти
Порошенко с мая 2019 года поднял цены на продуккты питания почти в 2 раза,а долляр подешевів Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 7369кажуть на Мацковии,про Зелю даже не вспоминають... Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 7369
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09.06.2021 08:44 Відповісти
На сахер и кафекты. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 2072 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6327 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6327
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09.06.2021 11:27 Відповісти
Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 109Но во всем виноваті Порошенко и Байден.. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 3382
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09.06.2021 08:47 Відповісти
угу, не будем называть этих порохоботов, которые по поводу, а зачастую просто без повода, срут на своих политических оппонентов, зачастую приводя как факты выдумки и дезинформацию. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 4357
и это касается не только ФБ, ЦН в камментах этому еще более подвержен.
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09.06.2021 08:51 Відповісти
Ой, і не кажіть. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 618
ВАЗеленський, при підтримці дерьмака, олігархів та "слуг урода", погрузли, в "здобутках", по самі вуха. І фуйла переміг, і економіку відродив знищив, і МВФ- нафуй послалО, і НАТО, і олігархи в рази збідніли збагатилися, а держпідприємства банкрутують, армію розвалює, коронавірус поборов, а нарід, на чолі з порохоботами, зацьковує "зеленого мальчіка та мАладих проФФесіональних" шулерів. НігАдяї.
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09.06.2021 10:19 Відповісти
ну ось якщо по суті усіх цих звинувачень розібратися, то половина з них - нісенітниця, притягнута за вуха (особливо про НАТО), друга половина нічим не змінилася після пАпередника.
але я впевнений, шо на пецю ти при його владі так не срав з приводу збагачення тих же олігархів.
тобто всi цi висеры - тупе (так, саме тупе) упереджене ставлення. ні більш, ні менш.
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09.06.2021 10:55 Відповісти
Та канешна. Знову підстаркуватого мАльчіка абідЕлі.
2021 рік. Починаючи з 2014, Україну, перший раз не запросили на саміт.
Замість "ашоуПорошенкалучшебыло" і ватного смороду, приведи факти "здобутків" плісняви та самого вавизеленского.
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09.06.2021 11:02 Відповісти
розмова з порохоботскою свинею закінчена.

якщо ти вважаєш, шо я на твої образи буду себе культурно вести, і терпіти твої висери, то ти дуже помиляєшся.

порохоботи - виродки нації, які працюють за кремлівським методичками. і якщо нічого сказати по факту - переходять на образи.
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09.06.2021 11:45 Відповісти
Як я розумію, "досягнень" у вазеленського та його свори, ніц нема? Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6456
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09.06.2021 12:21 Відповісти
спочатку я хотів відповісти на твої питання, але дочитавши до твоїх образ зрозумів, шо зі свинями дискутувати сенсу немає.
з порохоботами так спілкуйся, лайно собаче.
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09.06.2021 14:39 Відповісти
То де ж перелік "досягень", плісняве?
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09.06.2021 14:59 Відповісти
за друга твого пецi мертветчука нарешті взялися. шо, підгорає за це?

а розвалюється армія тільки у вологих снах кремлейобiв і порохой[...], хоча про що це я - одного поля мерзоти, по одній методичцi працюєте, одного і того ж Українi бажаєте.

тільки безмiзкі і безокі порохой[...] не думають і не бачать це. бо мізків немає. здатні лише на образи.

ах да, ти там не забувай на рейтинг свого пецi дивитися, ще чуть - вже скоро, і опзж вас обжене. вашими ж зусиллями, дискредитуючи зелень.

срань нації ви, а не українці. тьху.
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09.06.2021 16:27 Відповісти
Смердюче, де перелік пліснявих "здобутків"?
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09.06.2021 16:53 Відповісти
смердюче - це твоє ім'я. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 9837
з тупими кацапорохоботами розмова може бути тільки одна - йди нах
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09.06.2021 17:50 Відповісти
Смердючко пліснява, ( уточнення для упоротих зебілів), де перелік "здобутків" вазеленського і його кодла? Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 9363
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09.06.2021 18:00 Відповісти
Як каже український рок-виконавець Андрій Середа с гурту "Кому вниз",ненавидіти РабSSiю це нормальний стан кожного Українця... Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5169 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5169
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09.06.2021 08:56 Відповісти
Це доконаний факт. 73% населення це люмпени без зародків критичного мислення, які проголосували за телеперсонаж
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09.06.2021 09:04 Відповісти
Не можу не погодитись. Самі маніпуляції та відверта брехня. Починаючи з журнашлюстських "розслідувань", закінчуючи серіальною владою з її обісцянками.
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09.06.2021 10:10 Відповісти
Мордакниха сахарнай балды самая манипулятивная и варавская шарашка, постоянна тырит и сливает личные данные. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 8798 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 8798 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 8798
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09.06.2021 11:29 Відповісти
Якщо Москва тратить на це мільярди доларів, то воно "канєшно".
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09.06.2021 11:42 Відповісти
 
 