Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook

По результатам исследования, проведенного на Facebook, Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, и это является результатом не только влияния со стороны РФ и оккупированных территорий, но и "теневого" использования сетей против политических оппонентов внутри страны.

Об этом заявила менеджер по вопросам публичной политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Катерина Крук на международном форуме "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несколько недель назад мы опубликовали доклад о CIB (Coordinated Inauthentic Behavior - скоординированное неаутентичное поведение) ... Мы подтвердили, что Украина является целью для (информационных манипуляций) России или подвергается таким атакам из сетей, дислоцированных на неподконтрольных правительству территориях Украины. Между тем, в Украине есть еще одна большая проблема - это касается также открытых сетей, которые в большинстве случаев принадлежат политическим партиям, общественным лицам или PR-агентствам", - сказала представительница Facebook.

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По ее словам, на такие сети, в частности те, деятельность которых Facebook прекратил по принципам своей корпоративной политики, тратились огромные средства.

"Одна из таких сетей, которую мы остановили, потратила более 1,5 миллиона долларов. Одна из политических партий потратила на такую ​​сеть более 200 тыс. долларов ... Упомянутые сети используются политическими партиями преимущественно против политических оппонентов", - сказала Крук.

Она отметила, что распространение откровенной дезинформации часто связано с коррупцией, причем даже не с прямыми ее формами.

По словам представительницы Facebook, положения корпоративной политики, применяемой платформой против распространения дезинформации, можно охарактеризовать тремя словами: "удалять, ограничивать, информировать". В частности, компания удаляет информацию, которая может быть вредной для здоровья или создавать опасность "офлайн", что было широко распространенным явлением в прошлом году, во время глобальной вспышки пандемии. В этом вопросе Facebook сотрудничала с ВОЗ и другими международными организациями для анализа информации и противодействия различного рода конспирологическим теориям.

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"Каждый день мы удаляем около миллиона фейковых аккаунтов просто в тот момент, когда они создаются. Есть также так называемые аккаунты троллей, за которыми стоят реальные люди, но скрывают свою идентификацию и цели ", - отметила Крук.

По ее словам, второе направление - ограничение информации, то есть из ложной информации, появляющейся на платформе, немедленно удаляется определенная часть. Для анализа и оценки достоверности того или иного сообщения пересматривается огромный объем данных, для чего Facebook использует услуги около 80 партнеров по всему миру, которые проводят проверку фактов на более 60 языках. Таких партнеров Facebook имеет и в Украине.

В то же время, отметила Крук, Facebook как технологическая платформа не может удалять всю ложную информацию, однако может обозначать подозрительную или манипулятивную информацию специальным индексом.

"Мы проверили и обозначили в прошлом году более 50 млн единиц контента, и в 95 процентах случаев люди больше не обращались к ним. Такое определение - действительно очень мощный инструмент, который позволяет людям распознавать ложную информацию и замечать ее на других платформах, а также показывает, что люди реагируют на такие предупреждения ", - отметила Крук.