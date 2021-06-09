Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По результатам исследования, проведенного на Facebook, Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, и это является результатом не только влияния со стороны РФ и оккупированных территорий, но и "теневого" использования сетей против политических оппонентов внутри страны.
Об этом заявила менеджер по вопросам публичной политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Катерина Крук на международном форуме "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несколько недель назад мы опубликовали доклад о CIB (Coordinated Inauthentic Behavior - скоординированное неаутентичное поведение) ... Мы подтвердили, что Украина является целью для (информационных манипуляций) России или подвергается таким атакам из сетей, дислоцированных на неподконтрольных правительству территориях Украины. Между тем, в Украине есть еще одна большая проблема - это касается также открытых сетей, которые в большинстве случаев принадлежат политическим партиям, общественным лицам или PR-агентствам", - сказала представительница Facebook.
По ее словам, на такие сети, в частности те, деятельность которых Facebook прекратил по принципам своей корпоративной политики, тратились огромные средства.
"Одна из таких сетей, которую мы остановили, потратила более 1,5 миллиона долларов. Одна из политических партий потратила на такую сеть более 200 тыс. долларов ... Упомянутые сети используются политическими партиями преимущественно против политических оппонентов", - сказала Крук.
Она отметила, что распространение откровенной дезинформации часто связано с коррупцией, причем даже не с прямыми ее формами.
По словам представительницы Facebook, положения корпоративной политики, применяемой платформой против распространения дезинформации, можно охарактеризовать тремя словами: "удалять, ограничивать, информировать". В частности, компания удаляет информацию, которая может быть вредной для здоровья или создавать опасность "офлайн", что было широко распространенным явлением в прошлом году, во время глобальной вспышки пандемии. В этом вопросе Facebook сотрудничала с ВОЗ и другими международными организациями для анализа информации и противодействия различного рода конспирологическим теориям.
"Каждый день мы удаляем около миллиона фейковых аккаунтов просто в тот момент, когда они создаются. Есть также так называемые аккаунты троллей, за которыми стоят реальные люди, но скрывают свою идентификацию и цели ", - отметила Крук.
По ее словам, второе направление - ограничение информации, то есть из ложной информации, появляющейся на платформе, немедленно удаляется определенная часть. Для анализа и оценки достоверности того или иного сообщения пересматривается огромный объем данных, для чего Facebook использует услуги около 80 партнеров по всему миру, которые проводят проверку фактов на более 60 языках. Таких партнеров Facebook имеет и в Украине.
В то же время, отметила Крук, Facebook как технологическая платформа не может удалять всю ложную информацию, однако может обозначать подозрительную или манипулятивную информацию специальным индексом.
"Мы проверили и обозначили в прошлом году более 50 млн единиц контента, и в 95 процентах случаев люди больше не обращались к ним. Такое определение - действительно очень мощный инструмент, который позволяет людям распознавать ложную информацию и замечать ее на других платформах, а также показывает, что люди реагируют на такие предупреждения ", - отметила Крук.
Пожалуйста, подождите...
На тілогрєєчкє опять
ух там было ,вышел полулысый кроль друг шейнина и говорит мол нам пофик на вашу футбольную форму ...А потом та нет мы будем Вас за эту форму бить ,начались рваться ватные пердаки .Мол что это такое как это так мы будем жаловаться во все инстанции ..Другое дело карту Киевской руси напечатать с жабами на болоте или карту Украины с Краснодарской Воронежской и Белгородской областями
В правительстве Украины намерены заставить каждого гражданина страны ежегодно подавать декларацию о доходах. Украинцы должны будут честно и без сокрытия информации заполнять данные о своем имуществе и источниках доходов.
Депутат Верховной Рады Украины Муса Магомедов рассказал, что подача декларации является сложным и ответственным делом. Чтобы правильно заполнить, необходимо воспользоваться помощью квалифицированного юриста.
"За доказанный обман в декларациях, когда нет сомнений, что это не ошибка, нужно наказывать. Для того чтобы заполнить первую декларацию, я потратил месяца три, чтобы не допустить ни одной ошибки. Более того, я обратился к юристам, несмотря на то, что у меня все доходы белые, по всему уплаченные налоги. Я платил юристам, чтобы они мне помогали, они знают, как это работает, как это нужно делать. Сейчас мы тренируемся на депутатах, потом все это ждет вас",
и это касается не только ФБ, ЦН в камментах этому еще более подвержен.
ВАЗеленський, при підтримці дерьмака, олігархів та "слуг урода", погрузли, в "здобутках", по самі вуха. І фуйла переміг, і економіку
відродивзнищив, і МВФ- нафуй послалО, і НАТО, і олігархи в рази збіднілизбагатилися, а держпідприємства банкрутують, армію розвалює, коронавірус поборов,а нарід, на чолі з порохоботами, зацьковує "зеленого мальчіка та мАладих проФФесіональних" шулерів. НігАдяї.
але я впевнений, шо на пецю ти при його владі так не срав з приводу збагачення тих же олігархів.
тобто всi цi висеры - тупе (так, саме тупе) упереджене ставлення. ні більш, ні менш.
2021 рік. Починаючи з 2014, Україну, перший раз не запросили на саміт.
Замість "ашоуПорошенкалучшебыло" і ватного смороду, приведи факти "здобутків" плісняви та самого вавизеленского.
якщо ти вважаєш, шо я на твої образи буду себе культурно вести, і терпіти твої висери, то ти дуже помиляєшся.
порохоботи - виродки нації, які працюють за кремлівським методичками. і якщо нічого сказати по факту - переходять на образи.
з порохоботами так спілкуйся, лайно собаче.
а розвалюється армія тільки у вологих снах кремлейобiв і порохой[...], хоча про що це я - одного поля мерзоти, по одній методичцi працюєте, одного і того ж Українi бажаєте.
тільки безмiзкі і безокі порохой[...] не думають і не бачать це. бо мізків немає. здатні лише на образи.
ах да, ти там не забувай на рейтинг свого пецi дивитися, ще чуть - вже скоро, і опзж вас обжене. вашими ж зусиллями, дискредитуючи зелень.
срань нації ви, а не українці. тьху.
з тупими кацапорохоботами розмова може бути тільки одна - йди нах