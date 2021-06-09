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Новости Политика Украины
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Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook

По результатам исследования, проведенного на Facebook, Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, и это является результатом не только влияния со стороны РФ и оккупированных территорий, но и "теневого" использования сетей против политических оппонентов внутри страны.

Об этом заявила менеджер по вопросам публичной политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Катерина Крук на международном форуме "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несколько недель назад мы опубликовали доклад о CIB (Coordinated Inauthentic Behavior - скоординированное неаутентичное поведение) ... Мы подтвердили, что Украина является целью для (информационных манипуляций) России или подвергается таким атакам из сетей, дислоцированных на неподконтрольных правительству территориях Украины. Между тем, в Украине есть еще одна большая проблема - это касается также открытых сетей, которые в большинстве случаев принадлежат политическим партиям, общественным лицам или PR-агентствам", - сказала представительница Facebook.

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По ее словам, на такие сети, в частности те, деятельность которых Facebook прекратил по принципам своей корпоративной политики, тратились огромные средства.

"Одна из таких сетей, которую мы остановили, потратила более 1,5 миллиона долларов. Одна из политических партий потратила на такую ​​сеть более 200 тыс. долларов ... Упомянутые сети используются политическими партиями преимущественно против политических оппонентов", - сказала Крук.

Она отметила, что распространение откровенной дезинформации часто связано с коррупцией, причем даже не с прямыми ее формами.

По словам представительницы Facebook, положения корпоративной политики, применяемой платформой против распространения дезинформации, можно охарактеризовать тремя словами: "удалять, ограничивать, информировать". В частности, компания удаляет информацию, которая может быть вредной для здоровья или создавать опасность "офлайн", что было широко распространенным явлением в прошлом году, во время глобальной вспышки пандемии. В этом вопросе Facebook сотрудничала с ВОЗ и другими международными организациями для анализа информации и противодействия различного рода конспирологическим теориям.

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"Каждый день мы удаляем около миллиона фейковых аккаунтов просто в тот момент, когда они создаются. Есть также так называемые аккаунты троллей, за которыми стоят реальные люди, но скрывают свою идентификацию и цели ", - отметила Крук.

По ее словам, второе направление - ограничение информации, то есть из ложной информации, появляющейся на платформе, немедленно удаляется определенная часть. Для анализа и оценки достоверности того или иного сообщения пересматривается огромный объем данных, для чего Facebook использует услуги около 80 партнеров по всему миру, которые проводят проверку фактов на более 60 языках. Таких партнеров Facebook имеет и в Украине.

В то же время, отметила Крук, Facebook как технологическая платформа не может удалять всю ложную информацию, однако может обозначать подозрительную или манипулятивную информацию специальным индексом.

"Мы проверили и обозначили в прошлом году более 50 млн единиц контента, и в 95 процентах случаев люди больше не обращались к ним. Такое определение - действительно очень мощный инструмент, который позволяет людям распознавать ложную информацию и замечать ее на других платформах, а также показывает, что люди реагируют на такие предупреждения ", - отметила Крук.
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Топ комментарии
+11
ну прямо таки "діскавері".. а то ми цього не знали.. вибори 19-го року, у всій красі, показали і маніпуляції і зомбі..
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09.06.2021 07:59
+11
Мой номєр дівіностапять
На тілогрєєчкє опять Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5517

Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5380
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09.06.2021 08:01
+6
так я слєдую вєлікім завєтам тваєго важдя- хоч паржом! Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 4584 а тобі не смішно, да?
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09.06.2021 08:08
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Правила форума Совет форумчан
ну так...это с учётом что закрыли несколько ватных телеканалов...
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09.06.2021 07:52 Ответить
Но их заменила ботоферма подоляки 🤣
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09.06.2021 08:48 Ответить
Спрос рождает предложение.
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09.06.2021 07:54 Ответить
ну прямо таки "діскавері".. а то ми цього не знали.. вибори 19-го року, у всій красі, показали і маніпуляції і зомбі..
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09.06.2021 07:59 Ответить
РАБссия из кожи вон лезет дабы насрать в Украине Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 7924и не только...
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09.06.2021 08:00 Ответить
Мой номєр дівіностапять
На тілогрєєчкє опять Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5517

Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5380
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09.06.2021 08:01 Ответить
саша панамарь это твой тупой фэйк ,сколько канахфет стоит один фотомонтаж ?
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09.06.2021 08:06 Ответить
так я слєдую вєлікім завєтам тваєго важдя- хоч паржом! Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 4584 а тобі не смішно, да?
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09.06.2021 08:08 Ответить
Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 4334
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09.06.2021 08:09 Ответить
Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 2300

Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6236
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09.06.2021 08:11 Ответить
Так правильно всё таки куi ?
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09.06.2021 10:06 Ответить
Так у кого він футболку вкрав ? Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 1889
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09.06.2021 08:15 Ответить
ахахаха украв кажеш ?Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 3718
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09.06.2021 08:38 Ответить
це не хвейк і не фотомонтаж за канахфету
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09.06.2021 08:39 Ответить
хвейсбух - яскравий приклад інформаційних маніпуляцій, які здійснюються власниками соцмереж - сцуккербергами та їм подібними: ********** довбнею цензури навсібіч, банячи й викидаючи все, що не узгоджується з глобалістською лівацькою ідеологією.
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09.06.2021 08:34 Ответить
стьоб і фейк - то дві великі різниці Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 2300
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09.06.2021 09:34 Ответить
В цій тілогрєєчкє поїде на прополку тайги.
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09.06.2021 08:13 Ответить
Это точно. Власть не жалеет народ. Многие заблудились в трёх соснах. У людей не хватает мировозрения, по тому что только 30 % только раз в жизни были за границей. А иностранными языками можно сказать вообще не владеют. Единственно, что успокаивает, что в Московии дела ещё хуже.
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09.06.2021 08:02 Ответить
Я ні разу не був за кордоном і не володію іноземними мовами. По твоїм критеріям я заблукав в трьох соснах.
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09.06.2021 08:05 Ответить
маячня. Більшість з тих хто був за кордоном не виносять ніякого досвіду - вони там переважно їдять та бухають. Все що вони можуть розказати так це те що дороги там рівніші та місцеві не розмовляють українською.
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09.06.2021 11:28 Ответить
Щас пасмотрим какой это Сухов.
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09.06.2021 11:46 Ответить
Обосри ближнего, ибо ближний обосрет тебя и возрадуется.
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09.06.2021 08:02 Ответить
Машка ЗаХерова типа Аблигацыя,старается больше всех... Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6319
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09.06.2021 08:04 Ответить
Шо вона там верещить про нашу футбольну форму?
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09.06.2021 08:07 Ответить
Это рабсияне еще не видели что на изнанке футболки написано "ПТН ПНХ".
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09.06.2021 08:36 Ответить
я вчера Время:покажет смотрел
ух там было ,вышел полулысый кроль друг шейнина и говорит мол нам пофик на вашу футбольную форму ...А потом та нет мы будем Вас за эту форму бить ,начались рваться ватные пердаки .Мол что это такое как это так мы будем жаловаться во все инстанции ..Другое дело карту Киевской руси напечатать с жабами на болоте или карту Украины с Краснодарской Воронежской и Белгородской областями
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09.06.2021 08:05 Ответить
навіщо ти дивишся подібний шлак? і навіщо розповідаєш про свої враження? рекламуєш? Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 1258
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09.06.2021 09:38 Ответить
Вчера Денис Казанский в Ютьюбе дал видос,типа бывший обдроченец Пургин на РАБссии заявил...мы просрали Донбасс... Украина относится к странам, наиболее пораженным информационными манипуляциями, - Facebook - Цензор.НЕТ 3183
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09.06.2021 08:08 Ответить
Если бы это касалось только FB, но не прекращаются попытки внедрения в финансовые потоки на уровне физлиц, а это уже совсем другая история.
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09.06.2021 08:10 Ответить
Это не фейсбук садит на украинские группы ватных админов, которые чистят комменты в выгодном ватникам и евреям ключе?
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09.06.2021 08:11 Ответить
Нафіга взагалі користуватись тим фейспуком?
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09.06.2021 08:19 Ответить
Побочное следствие идиотизма. Умному баки не забить, идиоту - в два счета.
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09.06.2021 08:16 Ответить
Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 8920 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 1185
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09.06.2021 08:35 Ответить
А вот исчо радостная новость.:

В правительстве Украины намерены заставить каждого гражданина страны ежегодно подавать декларацию о доходах. Украинцы должны будут честно и без сокрытия информации заполнять данные о своем имуществе и источниках доходов.
Депутат Верховной Рады Украины Муса Магомедов рассказал, что подача декларации является сложным и ответственным делом. Чтобы правильно заполнить, необходимо воспользоваться помощью квалифицированного юриста.
"За доказанный обман в декларациях, когда нет сомнений, что это не ошибка, нужно наказывать. Для того чтобы заполнить первую декларацию, я потратил месяца три, чтобы не допустить ни одной ошибки. Более того, я обратился к юристам, несмотря на то, что у меня все доходы белые, по всему уплаченные налоги. Я платил юристам, чтобы они мне помогали, они знают, как это работает, как это нужно делать. Сейчас мы тренируемся на депутатах, потом все это ждет вас",
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09.06.2021 08:17 Ответить
Для Украины всё это нереально это даже не 95 квартал, а откровенное рвачество по принципу: кто успел, тот и съел.
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09.06.2021 08:25 Ответить
Ну так після призначення одіозного рига Михайла Подоляка куратором ботоферми ;ЗЕ!диджитал; боти реально почали працювати. Фьодоров слабенький таки був.
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09.06.2021 08:17 Ответить
Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 1646 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 2861
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09.06.2021 08:34 Ответить
Порошенко с мая 2019 года поднял цены на продуккты питания почти в 2 раза,а долляр подешевів Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 7369кажуть на Мацковии,про Зелю даже не вспоминають... Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 7369
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09.06.2021 08:44 Ответить
На сахер и кафекты. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 2072 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6327 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6327
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09.06.2021 11:27 Ответить
Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 109Но во всем виноваті Порошенко и Байден.. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 3382
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09.06.2021 08:47 Ответить
угу, не будем называть этих порохоботов, которые по поводу, а зачастую просто без повода, срут на своих политических оппонентов, зачастую приводя как факты выдумки и дезинформацию. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 4357
и это касается не только ФБ, ЦН в камментах этому еще более подвержен.
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09.06.2021 08:51 Ответить
Ой, і не кажіть. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 618
ВАЗеленський, при підтримці дерьмака, олігархів та "слуг урода", погрузли, в "здобутках", по самі вуха. І фуйла переміг, і економіку відродив знищив, і МВФ- нафуй послалО, і НАТО, і олігархи в рази збідніли збагатилися, а держпідприємства банкрутують, армію розвалює, коронавірус поборов, а нарід, на чолі з порохоботами, зацьковує "зеленого мальчіка та мАладих проФФесіональних" шулерів. НігАдяї.
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09.06.2021 10:19 Ответить
ну ось якщо по суті усіх цих звинувачень розібратися, то половина з них - нісенітниця, притягнута за вуха (особливо про НАТО), друга половина нічим не змінилася після пАпередника.
але я впевнений, шо на пецю ти при його владі так не срав з приводу збагачення тих же олігархів.
тобто всi цi висеры - тупе (так, саме тупе) упереджене ставлення. ні більш, ні менш.
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09.06.2021 10:55 Ответить
Та канешна. Знову підстаркуватого мАльчіка абідЕлі.
2021 рік. Починаючи з 2014, Україну, перший раз не запросили на саміт.
Замість "ашоуПорошенкалучшебыло" і ватного смороду, приведи факти "здобутків" плісняви та самого вавизеленского.
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09.06.2021 11:02 Ответить
розмова з порохоботскою свинею закінчена.

якщо ти вважаєш, шо я на твої образи буду себе культурно вести, і терпіти твої висери, то ти дуже помиляєшся.

порохоботи - виродки нації, які працюють за кремлівським методичками. і якщо нічого сказати по факту - переходять на образи.
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09.06.2021 11:45 Ответить
Як я розумію, "досягнень" у вазеленського та його свори, ніц нема? Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 6456
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09.06.2021 12:21 Ответить
спочатку я хотів відповісти на твої питання, але дочитавши до твоїх образ зрозумів, шо зі свинями дискутувати сенсу немає.
з порохоботами так спілкуйся, лайно собаче.
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09.06.2021 14:39 Ответить
То де ж перелік "досягень", плісняве?
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09.06.2021 14:59 Ответить
за друга твого пецi мертветчука нарешті взялися. шо, підгорає за це?

а розвалюється армія тільки у вологих снах кремлейобiв і порохой[...], хоча про що це я - одного поля мерзоти, по одній методичцi працюєте, одного і того ж Українi бажаєте.

тільки безмiзкі і безокі порохой[...] не думають і не бачать це. бо мізків немає. здатні лише на образи.

ах да, ти там не забувай на рейтинг свого пецi дивитися, ще чуть - вже скоро, і опзж вас обжене. вашими ж зусиллями, дискредитуючи зелень.

срань нації ви, а не українці. тьху.
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09.06.2021 16:27 Ответить
Смердюче, де перелік пліснявих "здобутків"?
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09.06.2021 16:53 Ответить
смердюче - це твоє ім'я. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 9837
з тупими кацапорохоботами розмова може бути тільки одна - йди нах
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09.06.2021 17:50 Ответить
Смердючко пліснява, ( уточнення для упоротих зебілів), де перелік "здобутків" вазеленського і його кодла? Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 9363
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09.06.2021 18:00 Ответить
Як каже український рок-виконавець Андрій Середа с гурту "Кому вниз",ненавидіти РабSSiю це нормальний стан кожного Українця... Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5169 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 5169
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09.06.2021 08:56 Ответить
Це доконаний факт. 73% населення це люмпени без зародків критичного мислення, які проголосували за телеперсонаж
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09.06.2021 09:04 Ответить
Не можу не погодитись. Самі маніпуляції та відверта брехня. Починаючи з журнашлюстських "розслідувань", закінчуючи серіальною владою з її обісцянками.
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09.06.2021 10:10 Ответить
Мордакниха сахарнай балды самая манипулятивная и варавская шарашка, постоянна тырит и сливает личные данные. Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 8798 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 8798 Україна належить до країн, найбільш уражених інформаційними маніпуляціями, - Facebook - Цензор.НЕТ 8798
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09.06.2021 11:29 Ответить
Якщо Москва тратить на це мільярди доларів, то воно "канєшно".
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09.06.2021 11:42 Ответить
 
 