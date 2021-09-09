Рада одобрила в первом чтении реформу НБУ
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Верховная Рада проголосовала в первом чтении один из банковских законопроектов.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
На заседании в четверг 273 народных депутатов поддержали за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины.
Парламентарии также сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.
За - 249 присутствующих.
Перед голосованием, представляя законопроект, депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что принятием этого документа завершается реформа первого уровня банковской системы. Он добавил, что этот законопроект о независимости Нацбанка.
Законопроектом предусматривается внесение изменения в Закон Украины "О Национальном банке Украины" в части:
1) нормирования вопросов внутреннего управления в Национальном банке Украины, а именно:
- дополнить перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета Национального банка Украины, Председателя Национального банка Украины и его заместителей, установить перечень ограничений и дополнить перечень оснований для увольнения с должности таких лиц;
- уточнить отдельные нормы о полномочиях Совета Национального банка Украины;
- уточнить отдельные нормы о порядке работы Совета Национального банка Украины и порядок его взаимодействия с Правлением Национального банка Украины;
- ввести полномочия Правления Национального банка Украины по разработке Кодекса этики работников Национального банка и определению коммуникационной политики Национального банка;
- внедрить нормы об обязанностях для членов Правления Национального банка, работников Национального банка и членов Совета Национального банка по защите интересов Национального банка Украины;
2) управления золотовалютным резервом;
3) взаимодействия Национального банка Украины с Кабинетом Министров Украины о периодичности и сроках представления Национальным банком Украины информации;
4) совершенствования отдельных положений по вопросам деятельности Национального банка Украины, а именно:
- усовершенствовать и осовременить терминологический аппарат Закона;
- установить возможность для Национального банка Украины обеспечивать представительство интересов Национального банка в органах власти иностранных государств, защиту прав и интересов Национального банка в заграничных юрисдикционных органах;
- внедрить функцию Национального банка Украины относительно создания (ведение) информационных систем (реестров, баз данных), необходимых для выполнения функций валютного регулирования и надзора, а также установить право устанавливать необходимость создания и ведения таких реестров (баз данных) для банков;
- изменить подход к изъятию избыточной ликвидности путем предоставления Национальному банку права начислять проценты на средства, размещенные на счетах банков, открытых в Национальном банке Украины;
- закрепить право Национального банка Украины проводить проверки банков и юридических лиц, которым предоставлены лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.
Пожалуйста, подождите...
...бо протиковiдний фонд вже закiнчився
Тобто вони роблять НацБанк менш самостійним скоріш за все
Шевченко не мог зампредов просто так взять и уволить, а теперь по указке ОП будет принимать и увольнять кого надо.