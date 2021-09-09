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Рада одобрила в первом чтении реформу НБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рада одобрила в первом чтении реформу НБУ

Верховная Рада проголосовала в первом чтении один из банковских законопроектов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании в четверг 273 народных депутатов поддержали за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины.

Парламентарии также сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.

За - 249 присутствующих.

Перед голосованием, представляя законопроект, депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что принятием этого документа завершается реформа первого уровня банковской системы. Он добавил, что этот законопроект о независимости Нацбанка.

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Законопроектом предусматривается внесение изменения в Закон Украины "О Национальном банке Украины" в части:

1) нормирования вопросов внутреннего управления в Национальном банке Украины, а именно:

- дополнить перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета Национального банка Украины, Председателя Национального банка Украины и его заместителей, установить перечень ограничений и дополнить перечень оснований для увольнения с должности таких лиц;

- уточнить отдельные нормы о полномочиях Совета Национального банка Украины;

- уточнить отдельные нормы о порядке работы Совета Национального банка Украины и порядок его взаимодействия с Правлением Национального банка Украины;

- ввести полномочия Правления Национального банка Украины по разработке Кодекса этики работников Национального банка и определению коммуникационной политики Национального банка;

- внедрить нормы об обязанностях для членов Правления Национального банка, работников Национального банка и членов Совета Национального банка по защите интересов Национального банка Украины;

2) управления золотовалютным резервом;

3) взаимодействия Национального банка Украины с Кабинетом Министров Украины о периодичности и сроках представления Национальным банком Украины информации;

4) совершенствования отдельных положений по вопросам деятельности Национального банка Украины, а именно:

- усовершенствовать и осовременить терминологический аппарат Закона;

- установить возможность для Национального банка Украины обеспечивать представительство интересов Национального банка в органах власти иностранных государств, защиту прав и интересов Национального банка в заграничных юрисдикционных органах;

- внедрить функцию Национального банка Украины относительно создания (ведение) информационных систем (реестров, баз данных), необходимых для выполнения функций валютного регулирования и надзора, а также установить право устанавливать необходимость создания и ведения таких реестров (баз данных) для банков;

- изменить подход к изъятию избыточной ликвидности путем предоставления Национальному банку права начислять проценты на средства, размещенные на счетах банков, открытых в Национальном банке Украины;

- закрепить право Национального банка Украины проводить проверки банков и юридических лиц, которым предоставлены лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.
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Чекати на підвищення рівнів виробництва нацбанку?
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09.09.2021 14:27 Ответить
Чекати на розбазарювання золотовалютного резерву на велике кра... ой, будiвництво
...бо протиковiдний фонд вже закiнчився
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09.09.2021 14:33 Ответить
А головою Нацбанку Янелох призначив свого чілавєка. Розвалять всьо і вся.
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09.09.2021 14:30 Ответить
Мне почему-то кажется, что все это исключительно под удержание Шевченко головой НБУ делается.
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09.09.2021 14:31 Ответить
так вони ж навпаки - "дополнить перечень оснований для увольнения с должности таких лиц"
Тобто вони роблять НацБанк менш самостійним скоріш за все
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09.09.2021 16:13 Ответить
Так правильно.
Шевченко не мог зампредов просто так взять и уволить, а теперь по указке ОП будет принимать и увольнять кого надо.
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09.09.2021 21:58 Ответить
Несіть зуби на Майдан, дешевих грошей МВФ не буде.
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09.09.2021 16:41 Ответить
Опять Зе-мордые начнут больше бумаги печатать! хе-хе
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13.09.2021 22:27 Ответить
 
 