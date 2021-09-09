Рада схвалила в першому читанні реформу НБУ

Верховна Рада проголосувала в першому читанні один з банківських законопроєктів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні в четвер 273 народні депутати підтримали за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України.

Парламентарі також скоротили терміни підготовки документа до другого читання.

За - 249 присутніх.

Перед голосуванням, представляючи законопроєкт, депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що прийняттям цього документа завершується реформа першого рівня банківської системи. Він додав, що цей законопроєкт про незалежність Нацбанку.

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Законопроєктом передбачається внесення зміни до Закону України "Про Національний банк України" в частині:

1) унормування питань внутрішнього урядування в Національному банку України, а саме:

- доповнити перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради Національного банку України, Голови Національного банку України та його заступників, встановити перелік обмежень та доповнити перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;

- уточнити окремі норми щодо повноважень Ради Національного банку України;

- уточнити окремі норми щодо порядку роботи Ради Національного банку України та порядок її взаємодії з Правлінням Національного банку України;

- запровадити повноваження Правління Національного банку України щодо розроблення Кодексу етики працівників Національного банку та визначення комунікаційної політики Національного банку;

- впровадити норми щодо обов'язків для членів Правління Національного банку, працівників Національного банку та членів Ради Національного банку щодо захисту інтересів Національного банку України;

2) управління золотовалютним резервом

3) взаємодії Національного банку України з Кабінетом Міністрів України щодо періодичності та строків подання Національним банком України інформаці;

4) удосконалення окремих положень щодо питань діяльності Національного банку України, а саме: - удосконалити та осучаснити термінологічний апарат Закону;

- встановити можливість для Національного банку України забезпечувати представництво інтересів Національного банку в органах влади іноземних держав, захист прав та інтересів Національного банку у закордонних юрисдикційних органах;

- впровадити функцію Національного банку України щодо створення (ведення) інформаційних систем (реєстрів, баз даних), необхідних для виконання функцій валютного регулювання та нагляду, а також встановити право встановлювати необхідність створення та ведення таких реєстрів (баз даних) для банків;

- змінити підхід до вилучення надлишкової ліквідності шляхом надання Національному банку права нараховувати відсотки на кошти, розміщені на рахунках банків, відкритих в Національному банку України;

- закріпити право Національного банку України проводити перевірки банків та юридичних осіб, яким надано ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.