81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
Хуже всего среди мировых лидеров украинцы относятся к президенту РФ Владимиру Путину, лучше всего - к канцлеру Германии Англеле Меркель.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
Положительно к президенту России относятся только 15% опрошенных.
Среди лидеров негативного отношения украинцев также - захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко. К нему плохо относятся 59% украинцев.
Лучше всего украинцы относятся к к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% – положительно, 19% – отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% и 19% соответственно).
Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценивают 57% опрошенных, отрицательно – 19%, президента Польши Анджея Дуду – 54% и 10% соответственно.
Опрос проводился 2-4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. 2500 респондентов опросили методом телефонного интервью с использованием компьютера. Погрешность не превышает 2%.
Пожалуйста, подождите...
Антирейтинг почти такой же))
Но потом Пороху нужно было растерять половину голосов изза борьбы с коррупцией и приживать и дружить с рыгами и не посадить никого. Они не голосовади бы за Путина, это не одна лугандония, что, впрочем, совершенно не помешало им повестить на коломойской лохотрон. Но друной вопрос, что нехер было проваливать реформы.
Для меня вы все сделали не правильный выбор, как и голосувальныки за Тимошонку или Бойко.
Только праволиберальная тема. Все зависит от борьбы с коррупцией от ваших же зарплат - ЕС, до обороны - НАТО. И порох может сколько угодно надевать вышиванку, а бороться с коррупцией не будет, только подминать под себя суды и топить в говне садовых, сааков, вакарчуков вашими руками. Не Брилливнтовых же сажать. Наивные вы все и обречены жить в нищите и разрухе.
Не забудьте дизнуть чтобы дальше за копейку на форуме батрачить.
Совсем ох***и!
1. Чому " к президенту РФ Владимиру Путину", а не "к *****"?
2. Допоки українці не почнуть так само або ще гірше відноситись до всіх москалів, доти толку не буде.
Нафіга ***** така Україна?
І це їм не завадить звинуватити Кличка у цій незаконній забудові - ось побачите!
За )(уйла только Ермак со своим зеленым болотом и Мертвечук с вЖОПуЖердь