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опрос (2619) Путин (29862)

81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

81% украинцев

Хуже всего среди мировых лидеров украинцы относятся к президенту РФ Владимиру Путину, лучше всего - к канцлеру Германии Англеле Меркель.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Положительно к президенту России относятся только 15% опрошенных.

Среди лидеров негативного отношения украинцев также - захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко. К нему плохо относятся 59% украинцев.

Лучше всего украинцы относятся к к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% – положительно, 19% – отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% и 19% соответственно).

Читайте: Путин и Шойгу уединились в тайгу

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценивают 57% опрошенных, отрицательно – 19%, президента Польши Анджея Дуду – 54% и 10% соответственно.

Опрос проводился 2-4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. 2500 респондентов опросили методом телефонного интервью с использованием компьютера. Погрешность не превышает 2%.

Также читайте: Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся

81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 01
81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 02
81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 03
81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 04
81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 05
81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 06
81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 07
81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 08
81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 09
81% украинцев крайне негативно относятся к Путину, - опрос 10

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Имеется ввиду вот это:
81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 6787
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09.09.2021 16:41
+19
81% украинцев "крайне негативно" относятся к *****, но проголосовали бы за него во втором туре презеденстких выборов, ведь лишь бы не Барыга 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 4730
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09.09.2021 16:39
+17
Думаю к Зеленскому так же.
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09.09.2021 16:37
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Думаю к Зеленскому так же.
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09.09.2021 16:37 Ответить
Та не, к петюньке.
Антирейтинг почти такой же))
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09.09.2021 17:19 Ответить
Навіть пункт "Не знаю такого" є. Чому тоді зеленого немає в опитуванні?
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09.09.2021 16:39 Ответить
Аа, він же не лідер, а просто клован-наркоман. Тоді зрозуміло
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09.09.2021 16:40 Ответить
Його ніхто не знає, от і не включили.
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09.09.2021 16:59 Ответить
81% украинцев "крайне негативно" относятся к *****, но проголосовали бы за него во втором туре презеденстких выборов, ведь лишь бы не Барыга 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 4730
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09.09.2021 16:39 Ответить
Имеется ввиду вот это:
81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 6787
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09.09.2021 16:41 Ответить
вони і досі невкурили.
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09.09.2021 16:51 Ответить
Це ви досі не вкурили ,даже дивлячись на цій опросік, де вороги кремля ,а де ні -так що сидіть в обожнюючих пуйла і на далі
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09.09.2021 17:04 Ответить
Тому у вас і низькі рейтинги. Продовжуйте далі, мене така ваша позиція влаштовує.
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09.09.2021 17:12 Ответить
В тебе який рейтинг? Чи то пак, твоїх? Тіко не мовчи, коняка..
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09.09.2021 18:02 Ответить
Саме цікаве те що, перед наступними виборами Порошенко знову буде просити вибачення за ваші висери і закликати до єдинства обіцяючи почути кожного.
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09.09.2021 17:18 Ответить
Саме цікаве, що ти зебіл будеш голосувати хоч за ****, аби тільки не порох, але згодом будеш звинувачувати пПорох, що це він водив твоєю рукою в кабінці для голосування.
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09.09.2021 18:03 Ответить
і де ж вороги кремля?
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09.09.2021 17:56 Ответить
Невкурили что? Что подобные тебе дебилы будут чисто из упертости голосовать за зеленое говно, лишь не порошенко?
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09.09.2021 17:39 Ответить
Актуальность этого борда на сегодняшний день висока.
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09.09.2021 16:55 Ответить
Ми вже бачили 144+ рехворми.
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09.09.2021 17:00 Ответить
Хто вам винен ,що ви ,як ті дегенерати-шаройопи ,а ні як ті поляки,котрі 10років терпляче ждали закінчення реформ
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09.09.2021 17:06 Ответить
Ви не поляки. Поляки не реформи 10 років чекали, а просто працювали після реформ. реформи дали результат одразу і результатом було невпинне зростання до європейського рівня. Якщо результат реформ чекати десятиліттями то це, виправдання криворукості.
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09.09.2021 17:16 Ответить
Впринципе очень похоже на идиотов которые лишь бы не порошенко. нет, у поляков не было сразу. Поляки начали в 89 году. Подсказать, когда они стали жить более менее нормально? Сразу - это когда? Уже через 2-3 года? В 92 году хорошо жили? Цифры то вещь упрямая, и чушь писать можно сколько угодно, но математику не обманешь. У поляком именно 2 десятка лет прошло от начала до более менее хорошей жизни. Повторю - это факты.
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09.09.2021 17:42 Ответить
не спорь с малограматным идиотом))
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09.09.2021 20:12 Ответить
Самое смешное, что есть тот же Бальцерович. Котороый не просто жив, а и вот по поводу Украины и реформ тоже высказался. Но дегенераты, которым лишь бы не порошенко про Польшу лучше знают, чем сам автор этих реформ Бальцерович.
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09.09.2021 17:44 Ответить
Правда будет болезненней - они за него уже голосовали водинтур. Голосовали!
Но потом Пороху нужно было растерять половину голосов изза борьбы с коррупцией и приживать и дружить с рыгами и не посадить никого. Они не голосовади бы за Путина, это не одна лугандония, что, впрочем, совершенно не помешало им повестить на коломойской лохотрон. Но друной вопрос, что нехер было проваливать реформы.
Для меня вы все сделали не правильный выбор, как и голосувальныки за Тимошонку или Бойко.
Только праволиберальная тема. Все зависит от борьбы с коррупцией от ваших же зарплат - ЕС, до обороны - НАТО. И порох может сколько угодно надевать вышиванку, а бороться с коррупцией не будет, только подминать под себя суды и топить в говне садовых, сааков, вакарчуков вашими руками. Не Брилливнтовых же сажать. Наивные вы все и обречены жить в нищите и разрухе.
Не забудьте дизнуть чтобы дальше за копейку на форуме батрачить.
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10.09.2021 16:16 Ответить
Операция "мессия" не проконала.
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09.09.2021 16:51 Ответить
Звісно пересмикування, але, в цілому, так, якщо обличчя замінити. Тому що Путін це відвертий ворог. Він вбиває і анексує. А Барига, це гірше ворога, це зрадник. Будь-де до зрадників відносяться гірше ніж до ворогів, тому ваша логіка має право на існування.
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09.09.2021 17:41 Ответить
В россии столько же)
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09.09.2021 16:39 Ответить
ЗА Путина 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 7901
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09.09.2021 16:46 Ответить
За РасПутина?
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09.09.2021 16:51 Ответить
адин нарот?
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09.09.2021 16:56 Ответить
у рот.... ! 81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 8332
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09.09.2021 17:41 Ответить
... ноги !
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09.09.2021 19:38 Ответить
у кацапов претензия к путину только одна, что он не достаточно сталин ...
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09.09.2021 17:03 Ответить
Просьба расшифровать словосочетание «крайне негативно» простым, ёмким, понятным народу словом.
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09.09.2021 16:39 Ответить
Значить до ***** погано, а до друга і соратника ***** добре?... Ну і вподобааааання у нашого вумного наріда... 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 2583
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09.09.2021 16:40 Ответить
Це опитування - повна маячня. Так їм хтось і зізнається. Тим більше про відношення до пуйла в наш час. Всього 15% не побоялись правду сказати.
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09.09.2021 16:47 Ответить
Молодцы ,15% смелых!значит и разминировать Донбасс ,после своего пуйла,не побоятся
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09.09.2021 16:52 Ответить
Безглуздий висер. Донбас чекає доля Придністров"я.
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09.09.2021 17:35 Ответить
Как можно к ***** относиться положительно?
Совсем ох***и!
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09.09.2021 16:41 Ответить
К чему? Что такое путен?
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09.09.2021 16:41 Ответить
Младший сержант ВСУ Ярослава Магучих и Капитан Вооружённых сил РФ Мария Ласицкене (Являлась доверенным лицом Владимира Путина на выборах Президента России 2018 года) вновь сделали совместное фото, несмотря на заверение министра спорта Вадима Гутцайта, что больше подобного не повторится.
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09.09.2021 16:42 Ответить
Наконец то прозрели...Радует.
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09.09.2021 16:44 Ответить
Ну нарешті, після семи років війни, ригів залишилось 15%. І то, це забагато. Треба прийняти Закон про депортацію на історичну родіну імбецилів.
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09.09.2021 16:47 Ответить
Я видел видео как Путин подошел на красной площади к маленькому мальчику по имени Никитка 6 лет, задрал ему маечку вверх и поцеловал в животик.. национальный лидер склонный к педофилии это не годится(((
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09.09.2021 16:47 Ответить
Ось тільки не потрібно слову Ху.йло придавати відразу таке негативне забарвлення..
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09.09.2021 16:48 Ответить
Не знала,что у нас такая всенародная любовь именно к Меркель)))реально,как то не ожидала...
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09.09.2021 16:49 Ответить
Она канцлер Германии, Германия самая успешная страна ЕС в чем вероятно есть и ее заслуга.
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09.09.2021 16:53 Ответить
Нам от этого,тем более теперь при зекрысе,ни жарко и не холодно
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09.09.2021 16:56 Ответить
Та вона страшна, та ще й з НДР, а не з Германіїї, тобто ФРН! Напевне, тому що жінка! І нам такі керівники потрібні! Або, як Маргрет Тетчер!
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09.09.2021 19:43 Ответить
81% ? Так мало?
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09.09.2021 16:50 Ответить
"крайне негативно" = ШОБ ОНО ПОДОХЛО... надо называть вещи своими именами!!!
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09.09.2021 16:51 Ответить
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 699
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09.09.2021 17:15 Ответить
19% населения Украины враги или идиоты? 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 7992
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09.09.2021 16:53 Ответить
Два в одному шановний, два в одному..
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09.09.2021 17:51 Ответить
электорат у рыгов из ОПЗЖ железобетонный и большинство на подвергшихся оккупации территориях
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09.09.2021 19:40 Ответить
Через полтора месяца выборы на 184 и 197 округах. Почему бы этим сосиолухам не провести опрос на этих округах и угадать результаты выборов. А 31 октября харьковское быдло побежит выбирать себе "лидера". Почему бы рейтингу не угадать результаты??? Вот тогда мы бы все верили этим предсказателям. Но нет! Вместо этого - наше отношение к Макрону. Да как это влияет на нашу жизнь???? Весьма опосредовано. Но биомассу опрашивают почему то про уходяшую на пенсию бабулю меркель!
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09.09.2021 16:53 Ответить
Зачем эта манипуляция сознанием трудящихся масс? Это для того, чтобы потом доверчиво втюхивать пургу на выборах? То что путин х...ло это даже пингвины знают.
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09.09.2021 16:53 Ответить
А если я говорю " И шоб оно сдохло.. еще в 2014 году" то это считается "очень крайне негативно". Но судя по опросу в сумме то 19 % сикись- накись но за Путина, и подобные кадры не только в ОПЗЖопсе, партии Шария, НАШИ,ПР ( в общем кремлевский пул) но и у Слуг, Батькивщины и как не удивительно но и у Смешко Гардоновича в "Сила и честь". Кстати очень примечательно и отношение к гауляйтеру Луке, такое ощущение что в любви к Путину народ признаться смущается, поэтому как бы невзначай признается в любви Бульбатирану,( что по сути одно и тоже) а там цифры то совсем иные и партийные пристрастия тоже ( и Голос засветился и ЕС) и это уже показатель, гнильца то везде... и ее значительно больше чем в статистике по ху-лу...
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09.09.2021 16:53 Ответить
Почему мне "опрашиватели" не звонят? Некого и нах послать.
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09.09.2021 16:55 Ответить
"...Хуже всего среди мировых лидеров украинцы относятся к президенту РФ Владимиру Путину..."

1. Чому " к президенту РФ Владимиру Путину", а не "к *****"?
2. Допоки українці не почнуть так само або ще гірше відноситись до всіх москалів, доти толку не буде.
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09.09.2021 16:56 Ответить
Меркель, Макрон по сравнению с Трюдо и Б Джонсом просто московские зозули
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09.09.2021 16:57 Ответить
Германия и Франция это не те страны которые могут быть холуями но они всегда действуют исходя из своих интересов, когда им нужно чтобы Россия пошла на фуй- Россия идет на фуй, когда они видят с Россией общий экономический интерес в пользу своей экономики- они действуют исходя из обстоятельств.
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09.09.2021 17:01 Ответить
Ха-хаха. Потешный коммент. Не могут? Вс могут когда "интересы" страны совпадают с личным карманом. Как можно быть членом НАТО и целоваться в засос с ***** и парашей?
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09.09.2021 17:06 Ответить
Россия и НАТО официально врагами не являются хоть и понимают что они два медведя в одной берлоге но они так же понимают что в большой войне если до такой дойдет победителя уже не будет учитывая фактор ЯО, поэтому как то хочешь не хочешь а приходится им как то уживаться.
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09.09.2021 17:09 Ответить
Это ты нам сказки рассказывать будешь, кацапский вышкребок? Или думаешь, что в Украине не знают что трепаться об Украине и США на ваших дегенеративных каналах сливной бачек Скапеева и и чета хачей полудурков Симаньян? Ошибаешься. Так что вали с пляжа, пока тебе не насовали...
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09.09.2021 17:47 Ответить
Вот вообще не понял почему у тебя от вполне реальных раскладов так мощно пукан рванул?
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09.09.2021 18:14 Ответить
Мокша, пукан это у вас руцький свиней. Раща - параша. Путин - ***** . Ла-ла-ла!
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 3404
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09.09.2021 19:13 Ответить
В 21м веке вообще не проблема купить себе любой национальный флаг и пустить его себе на туалетную бумагу но это уровень дебила который не опозорит этим действием никого кроме себе, мне стыдно за тебя что ты дебил, стыдно потому что я тоже гражданин Украины 81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 4052
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09.09.2021 19:17 Ответить
Чей Крым, мырка?
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09.09.2021 19:20 Ответить
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 3274
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09.09.2021 19:18 Ответить
То есть Меркель сдает интересы Германии ради личного кармана, но тем не менее экономика Германии растет, дешевый газ себе обеспечили и т.д. А в Украине, видимо, все правители - самоотверженные альтруисты, и именно поэтому мы такие бедные. Но вообще рекомендую зайти на википедию и поискать там термин Realpolitik, тогда все станет на свои места.
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09.09.2021 17:34 Ответить
Экономика 3-го рейха тоже росла. И СССР был к этому причастен. Но не об этом речь. Нельзя сидеть одной жопой на двух стульях, рано или поздно неб-ся.
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09.09.2021 17:43 Ответить
а як на мене показовим є вибір прихильників ОПЗЖ. Навіть серед них 42% ставляться крайньо негативно до ***** і 24% до Таргана! 33% прихильні до Байдена і 29% до Дуди! А Меркель у них улюбленіша за Рабіновіча-80%.

Нафіга ***** така Україна?
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09.09.2021 16:59 Ответить
Эти 15 процентов могут принести Украине неоценимую пользу. Задействоать их при разминировании окупированых территорий.
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09.09.2021 17:00 Ответить
Эту крайнюю негативность особенно часто можно услышать на стадионах
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09.09.2021 17:02 Ответить
Біля станції метро «Славутич» планують побудувати десятиповерховий «храмовий комплекс» РПЦ з апартаментами. А ви чубтеся далі... https://texty.org.ua/fragments/104422/fars-u-zhytti-pryamo-bilya-metro-slavutych-buduyut-desyatypoverhovu-cerkvu-na-176-apartamentiv-foto/

81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 2314
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09.09.2021 17:02 Ответить
хто дав дозвiл сатанату?
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09.09.2021 17:09 Ответить
Слуги Народу будують - як раз в кінці того посилання наводяться дані 81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 7425
І це їм не завадить звинуватити Кличка у цій незаконній забудові - ось побачите!
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09.09.2021 17:54 Ответить
Ми давно вже зрозуміли,що навіть по номеру телефона нас вирахувати на раз-два,тому українець правду ніколи не скаже,він її може лишень написати в кабінці,закрившись від усіх і чужою самопискою...Хто вам подобається?Меркель,ясна річ...А Путін?А Путін - *****...До побачення...
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09.09.2021 17:03 Ответить
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 1024
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 507
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09.09.2021 17:22 Ответить
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 2700
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09.09.2021 17:30 Ответить
маловато будет
За )(уйла только Ермак со своим зеленым болотом и Мертвечук с вЖОПуЖердь
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09.09.2021 17:30 Ответить
оце хйло докерувалось, що навіть серед ОПЗЖопників лише половина його любить 81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 5202
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09.09.2021 17:49 Ответить
Це що виявляєтся 15 % в нас колоборанти в умовах війни підтримують лідера агресора ? ну і 34 % підтримують кривавого диктатора ,російську маріонетку ну і народ.
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09.09.2021 17:55 Ответить
восток - 36 процентов любителей пуйла. после 7 лет войны и соседства с войной. необучаемые блд
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09.09.2021 18:10 Ответить
Щось засмальцьована байка про 73% не підтверджується.
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09.09.2021 18:43 Ответить
ЦЕ Ж ЯКИХ ТАРГАНІВ ТРЕБА МАТИ В КЛЕПЦІ , ЩОБ СПРИЙМАТИ ПУТЛЕРА НЕ НЕГАТИВНО!!!
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09.09.2021 19:47 Ответить
Вообще-то, тех, кто говорил, что позитивно относятся к пуйлу, можно смело было в каталажку кидать. И статья имеется - за разжигание ненависти, т.к. поддерживать пуйла - это всё равно, что поддерживать его тезисы, что "никаких украинцев нет - есть ополяченные русские".
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09.09.2021 21:40 Ответить
А як потрібно відноситись до русофашиського убивці.який убив сотні тисяч невинних людей.
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09.09.2021 21:54 Ответить
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 5526
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09.09.2021 23:40 Ответить
 
 