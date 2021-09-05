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Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинская сторона готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Путиным.
2 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна.
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+28 Al Makarski
показать весь комментарий05.09.2021 23:17
+12 Vovcheg Zak
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+8 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий05.09.2021 23:35
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Вот странно получается, однако. Тупин послал вас открытым текстом. Это вы называете отговорками.
А вот Байден "не долетит до середины Днепра с ответным визитом" называете верхом дипломатии.
Вам не кажется, министр, что Вы тупо к дипломатии имеете отношение на уровне пособия "Международные отношения на селе"?
мы - не прячемся !
Увидеть Парижзаглянуть ***** вглаз и умереть.
Это ***** не горит желанием видеть шестерок. Свои хотелки оно может и через Ермака передавать.
Зустрітися з )(уйлом? Хіба що, для того щоб жорстко
послати його зі своєю кацапською ордою завойовників.
Послати з наших рідних але злочинно тимчасово окупованих
суверенних українських тереторій Криму і Донбасу!
А есть сейчас только лебезящие перед пуйлом Макрон с Меркель, да маразматик Байден. Это они что ли будут рашку разваливать ?! та не смеши