РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12040 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 823 33
Зеленский (16498) переговоры (4648) Путин (29846) Кулеба Дмитрий (2620)

Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся

Украинская сторона готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Путиным.

2 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов встретиться с Зеленским если не будет обсуждаться вопрос Крыма - Кремль

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+28
Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся - Цензор.НЕТ 3979
показать весь комментарий
05.09.2021 23:17
+12
Куйлєба по ходу теж наркоман
показать весь комментарий
05.09.2021 23:26
+8
"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

Вот странно получается, однако. Тупин послал вас открытым текстом. Это вы называете отговорками.
А вот Байден "не долетит до середины Днепра с ответным визитом" называете верхом дипломатии.
Вам не кажется, министр, что Вы тупо к дипломатии имеете отношение на уровне пособия "Международные отношения на селе"?
показать весь комментарий
05.09.2021 23:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся - Цензор.НЕТ 3979
показать весь комментарий
05.09.2021 23:17 Ответить
Куйлєба по ходу теж наркоман
показать весь комментарий
05.09.2021 23:26 Ответить
А воно перехідне !!)))
показать весь комментарий
05.09.2021 23:53 Ответить
ха.. "мы не прячемся" - а вам зегнидам уже нужно было еще вчера прятаться, но не от Куйла - а от Народа Украины, и желательно в гробу, или в зеленой братской могиле !!! Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося - Цензор.НЕТ 7660
показать весь комментарий
05.09.2021 23:29 Ответить
Зеленский повторяет пошагово поступки ЯнукОвоща , а значит поедет на Ростов , если успеет !
показать весь комментарий
05.09.2021 23:32 Ответить
Просто вони з одного балагана і за одним сценарієм !!!)))
показать весь комментарий
05.09.2021 23:55 Ответить
Ростов нерезиновый!
показать весь комментарий
06.09.2021 09:12 Ответить
ФСБшный сценарий - Зеленский молит о встрече, а кремлёвская шизанутая крыса кокетливо уворачивается.... Выглядит всё это смешно, гнусно и унизительно для Украины.....
показать весь комментарий
05.09.2021 23:34 Ответить
Это да...зекретин вечно к пуйлу сам просится-все надеется его рассмешить и в глаз ему поглядеть
показать весь комментарий
05.09.2021 23:34 Ответить
"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

Вот странно получается, однако. Тупин послал вас открытым текстом. Это вы называете отговорками.
А вот Байден "не долетит до середины Днепра с ответным визитом" называете верхом дипломатии.
Вам не кажется, министр, что Вы тупо к дипломатии имеете отношение на уровне пособия "Международные отношения на селе"?
показать весь комментарий
05.09.2021 23:35 Ответить
фуйло ти де , ауууу, вилазь із бункеру !
мы - не прячемся !
показать весь комментарий
05.09.2021 23:37 Ответить
Складається враження, що Байден послав Зєлю у *уям. 😁 Вірніше, у *уйлу. Це жарт, звичайно. Але Зєлєнскій, схоже, таки мазохіст. Приниження від Байдена йому мало - хоче те ж саме, аб й гірше від *уйла.
показать весь комментарий
05.09.2021 23:39 Ответить
Може хтось відповісти на питання "для чого?". Зустрітися, щоб що?
показать весь комментарий
05.09.2021 23:43 Ответить
Щоб іступити в тайожний союз! Недарма Шойгу собирається будувати 5 концаборів в Сибіру по милйону душ кожний!
показать весь комментарий
05.09.2021 23:46 Ответить
Чтобы подписать союзный договор.
показать весь комментарий
05.09.2021 23:50 Ответить
Увидеть Париж заглянуть ***** вглаз и умереть.
показать весь комментарий
05.09.2021 23:51 Ответить
Зате ***** ховається, патамушта бачить які катаклізьми відбуваються коли приїждає бідоносець.
показать весь комментарий
05.09.2021 23:47 Ответить
Це мабуть єдина причина, по якій я б хотів, щоб Зе таки злітав до московії Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося - Цензор.НЕТ 2573
показать весь комментарий
05.09.2021 23:51 Ответить
я знаю Вова тьі сможешь .Один вьістрел и тьі войдешь в Историю.Мьі верим в тебя
показать весь комментарий
05.09.2021 23:56 Ответить
Нет смысла с ним встречаться. Для чего? Наоборот, держаться подальше. А нынешняя обстановка способствует чтобы вообще не иметь никаких контактов с ним, даже телефонных.
показать весь комментарий
05.09.2021 23:59 Ответить
Кажуть Аргентинського коксу в Москві навалом і він вищої якості. Є шанс на дешевшу ціну. Можна скупитися надовго.
показать весь комментарий
06.09.2021 00:06 Ответить
Кулеба, та мені пофіг ховаєтесь ви чи ні, головне пам'ятайте, що якщо вчинете договорняк проти України - то додому не повертайтесь
показать весь комментарий
06.09.2021 00:17 Ответить
Мордор - самое недоговороспособное образование.

Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося - Цензор.НЕТ 7283
показать весь комментарий
06.09.2021 00:22 Ответить
Так ЗЕ и кулебы сами ищут встречи с ******.

Это ***** не горит желанием видеть шестерок. Свои хотелки оно может и через Ермака передавать.
показать весь комментарий
06.09.2021 02:03 Ответить
Если бы ***** носило очки совсем бы на обезьяну похоже было, ну, как минимум, на Петросяна.
показать весь комментарий
06.09.2021 02:46 Ответить
Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося - Цензор.НЕТ 3083
Зустрітися з )(уйлом? Хіба що, для того щоб жорстко
послати його зі своєю кацапською ордою завойовників.
Послати з наших рідних але злочинно тимчасово окупованих
суверенних українських тереторій Криму і Донбасу!
показать весь комментарий
06.09.2021 04:41 Ответить
зе хочет договориться с пу об хатынке в Ростове.
показать весь комментарий
06.09.2021 06:28 Ответить
ЯнукОвоч теж спочатку поїхав у Європу і відмовився від підписувати договір про асоціацію. Шмаркля просто насцяв у очі про боротьбу з корупцією і сказав пахана каломийського не віддасть.
показать весь комментарий
06.09.2021 07:09 Ответить
Путіну треба,як мога скоріше,впихнути назад в Україну лугандон.Чому?Тому що він відноситься з ПРЕЗИРСТВОМ до колаборантів та зрадників.Він розуміє,що ЛУГАНДОН і його зрадить.А зараз вони,з промитими скобєєвою мізками,будуть ізнутрі руйнувати Україну,через вибори до ВРУ.Якщо повертати цих покидьків,і не тільки на умовах путіна,то навіщо воюємо?Навіщо хлопці гинуть?За що?За те щоб вони на виборах привели путіноїдів до влади?
показать весь комментарий
06.09.2021 07:27 Ответить
ну и шо ты предлагаешь ? Подарить Донецк и Луганск пуйлу ?
показать весь комментарий
06.09.2021 09:36 Ответить
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если это нет, тогда необходимо прекращать всякие переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до распада России на отдельные государства.
показать весь комментарий
06.09.2021 08:48 Ответить
Все верно. Но только вот кто это будет делать ? В мире уже давно нет таких сильных и умных политиков как Рейган или Тэтчер. Которые уничтожили совок. А ведь мощь совка не сравнима с нынешней рашкой, которую можно раздавить просто введя эмбарго на нефть и газ.

А есть сейчас только лебезящие перед пуйлом Макрон с Меркель, да маразматик Байден. Это они что ли будут рашку разваливать ?! та не смеши
показать весь комментарий
06.09.2021 09:34 Ответить
 
 