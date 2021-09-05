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Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українська сторона готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не ховаємося від такої зустрічі та готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері, відповідаючи на запитання про зустріч Зеленського з Путіним.
2 вересня прессекретар глави Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського цього року навряд чи можлива.
Топ коментарі
+28 Al Makarski
показати весь коментар05.09.2021 23:17
+12 Vovcheg Zak
показати весь коментар05.09.2021 23:26
+8 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар05.09.2021 23:35
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Вот странно получается, однако. Тупин послал вас открытым текстом. Это вы называете отговорками.
А вот Байден "не долетит до середины Днепра с ответным визитом" называете верхом дипломатии.
Вам не кажется, министр, что Вы тупо к дипломатии имеете отношение на уровне пособия "Международные отношения на селе"?
мы - не прячемся !
Увидеть Парижзаглянуть ***** вглаз и умереть.
Это ***** не горит желанием видеть шестерок. Свои хотелки оно может и через Ермака передавать.
Зустрітися з )(уйлом? Хіба що, для того щоб жорстко
послати його зі своєю кацапською ордою завойовників.
Послати з наших рідних але злочинно тимчасово окупованих
суверенних українських тереторій Криму і Донбасу!
А есть сейчас только лебезящие перед пуйлом Макрон с Меркель, да маразматик Байден. Это они что ли будут рашку разваливать ?! та не смеши