УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11838 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 823 33
Зеленський (17387) перемовини (2483) Путін (21421) Кулеба Дмитро (3156)

Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося

Українська сторона готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не ховаємося від такої зустрічі та готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері, відповідаючи на запитання про зустріч Зеленського з Путіним.

2 вересня прессекретар глави Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського цього року навряд чи можлива.

Читайте також: Путін готовий зустрітися із Зеленським, якщо не буде обговорюватися питання Криму, - Кремль
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся - Цензор.НЕТ 3979
показати весь коментар
05.09.2021 23:17
+12
Куйлєба по ходу теж наркоман
показати весь коментар
05.09.2021 23:26
+8
"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

Вот странно получается, однако. Тупин послал вас открытым текстом. Это вы называете отговорками.
А вот Байден "не долетит до середины Днепра с ответным визитом" называете верхом дипломатии.
Вам не кажется, министр, что Вы тупо к дипломатии имеете отношение на уровне пособия "Международные отношения на селе"?
показати весь коментар
05.09.2021 23:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся - Цензор.НЕТ 3979
показати весь коментар
05.09.2021 23:17 Відповісти
Куйлєба по ходу теж наркоман
показати весь коментар
05.09.2021 23:26 Відповісти
А воно перехідне !!)))
показати весь коментар
05.09.2021 23:53 Відповісти
ха.. "мы не прячемся" - а вам зегнидам уже нужно было еще вчера прятаться, но не от Куйла - а от Народа Украины, и желательно в гробу, или в зеленой братской могиле !!! Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося - Цензор.НЕТ 7660
показати весь коментар
05.09.2021 23:29 Відповісти
Зеленский повторяет пошагово поступки ЯнукОвоща , а значит поедет на Ростов , если успеет !
показати весь коментар
05.09.2021 23:32 Відповісти
Просто вони з одного балагана і за одним сценарієм !!!)))
показати весь коментар
05.09.2021 23:55 Відповісти
Ростов нерезиновый!
показати весь коментар
06.09.2021 09:12 Відповісти
ФСБшный сценарий - Зеленский молит о встрече, а кремлёвская шизанутая крыса кокетливо уворачивается.... Выглядит всё это смешно, гнусно и унизительно для Украины.....
показати весь коментар
05.09.2021 23:34 Відповісти
Это да...зекретин вечно к пуйлу сам просится-все надеется его рассмешить и в глаз ему поглядеть
показати весь коментар
05.09.2021 23:34 Відповісти
"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

Вот странно получается, однако. Тупин послал вас открытым текстом. Это вы называете отговорками.
А вот Байден "не долетит до середины Днепра с ответным визитом" называете верхом дипломатии.
Вам не кажется, министр, что Вы тупо к дипломатии имеете отношение на уровне пособия "Международные отношения на селе"?
показати весь коментар
05.09.2021 23:35 Відповісти
фуйло ти де , ауууу, вилазь із бункеру !
мы - не прячемся !
показати весь коментар
05.09.2021 23:37 Відповісти
Складається враження, що Байден послав Зєлю у *уям. 😁 Вірніше, у *уйлу. Це жарт, звичайно. Але Зєлєнскій, схоже, таки мазохіст. Приниження від Байдена йому мало - хоче те ж саме, аб й гірше від *уйла.
показати весь коментар
05.09.2021 23:39 Відповісти
Може хтось відповісти на питання "для чого?". Зустрітися, щоб що?
показати весь коментар
05.09.2021 23:43 Відповісти
Щоб іступити в тайожний союз! Недарма Шойгу собирається будувати 5 концаборів в Сибіру по милйону душ кожний!
показати весь коментар
05.09.2021 23:46 Відповісти
Чтобы подписать союзный договор.
показати весь коментар
05.09.2021 23:50 Відповісти
Увидеть Париж заглянуть ***** вглаз и умереть.
показати весь коментар
05.09.2021 23:51 Відповісти
Зате ***** ховається, патамушта бачить які катаклізьми відбуваються коли приїждає бідоносець.
показати весь коментар
05.09.2021 23:47 Відповісти
Це мабуть єдина причина, по якій я б хотів, щоб Зе таки злітав до московії Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося - Цензор.НЕТ 2573
показати весь коментар
05.09.2021 23:51 Відповісти
я знаю Вова тьі сможешь .Один вьістрел и тьі войдешь в Историю.Мьі верим в тебя
показати весь коментар
05.09.2021 23:56 Відповісти
Нет смысла с ним встречаться. Для чего? Наоборот, держаться подальше. А нынешняя обстановка способствует чтобы вообще не иметь никаких контактов с ним, даже телефонных.
показати весь коментар
05.09.2021 23:59 Відповісти
Кажуть Аргентинського коксу в Москві навалом і він вищої якості. Є шанс на дешевшу ціну. Можна скупитися надовго.
показати весь коментар
06.09.2021 00:06 Відповісти
Кулеба, та мені пофіг ховаєтесь ви чи ні, головне пам'ятайте, що якщо вчинете договорняк проти України - то додому не повертайтесь
показати весь коментар
06.09.2021 00:17 Відповісти
Мордор - самое недоговороспособное образование.

Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося - Цензор.НЕТ 7283
показати весь коментар
06.09.2021 00:22 Відповісти
Так ЗЕ и кулебы сами ищут встречи с ******.

Это ***** не горит желанием видеть шестерок. Свои хотелки оно может и через Ермака передавать.
показати весь коментар
06.09.2021 02:03 Відповісти
Если бы ***** носило очки совсем бы на обезьяну похоже было, ну, как минимум, на Петросяна.
показати весь коментар
06.09.2021 02:46 Відповісти
Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося - Цензор.НЕТ 3083
Зустрітися з )(уйлом? Хіба що, для того щоб жорстко
послати його зі своєю кацапською ордою завойовників.
Послати з наших рідних але злочинно тимчасово окупованих
суверенних українських тереторій Криму і Донбасу!
показати весь коментар
06.09.2021 04:41 Відповісти
зе хочет договориться с пу об хатынке в Ростове.
показати весь коментар
06.09.2021 06:28 Відповісти
ЯнукОвоч теж спочатку поїхав у Європу і відмовився від підписувати договір про асоціацію. Шмаркля просто насцяв у очі про боротьбу з корупцією і сказав пахана каломийського не віддасть.
показати весь коментар
06.09.2021 07:09 Відповісти
Путіну треба,як мога скоріше,впихнути назад в Україну лугандон.Чому?Тому що він відноситься з ПРЕЗИРСТВОМ до колаборантів та зрадників.Він розуміє,що ЛУГАНДОН і його зрадить.А зараз вони,з промитими скобєєвою мізками,будуть ізнутрі руйнувати Україну,через вибори до ВРУ.Якщо повертати цих покидьків,і не тільки на умовах путіна,то навіщо воюємо?Навіщо хлопці гинуть?За що?За те щоб вони на виборах привели путіноїдів до влади?
показати весь коментар
06.09.2021 07:27 Відповісти
ну и шо ты предлагаешь ? Подарить Донецк и Луганск пуйлу ?
показати весь коментар
06.09.2021 09:36 Відповісти
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если это нет, тогда необходимо прекращать всякие переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до распада России на отдельные государства.
показати весь коментар
06.09.2021 08:48 Відповісти
Все верно. Но только вот кто это будет делать ? В мире уже давно нет таких сильных и умных политиков как Рейган или Тэтчер. Которые уничтожили совок. А ведь мощь совка не сравнима с нынешней рашкой, которую можно раздавить просто введя эмбарго на нефть и газ.

А есть сейчас только лебезящие перед пуйлом Макрон с Меркель, да маразматик Байден. Это они что ли будут рашку разваливать ?! та не смеши
показати весь коментар
06.09.2021 09:34 Відповісти
 
 