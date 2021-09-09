81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Найгірше серед світових лідерів українці ставляться до президента РФ Володимира Путіна, найкраще - до канцлерки Німеччини Англели Меркель.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
Позитивно до президента Росії ставляться тільки 15% опитаних.
Серед лідерів негативного ставлення українців також - Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі. До нього погано ставляться 59% українців.
Найкраще українці ставляться до канцлерки Німеччини Ангели Меркель (73% - позитивно, 19% - негативно) і президента США Джозефа Байдена (64% і 19% відповідно).
Президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінюють 57% опитаних, негативно - 19%, президента Польщі Анджея Дуду - 54% і 10% відповідно.
Опитування проводилося 2-4 вересня серед громадян України віком від 18 років по всій країні, крім тимчасово окупованих територій. 2500 респондентів опитали методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка не перевищує 2%.
Будь ласка, зачекайте...
Антирейтинг почти такой же))
Но потом Пороху нужно было растерять половину голосов изза борьбы с коррупцией и приживать и дружить с рыгами и не посадить никого. Они не голосовади бы за Путина, это не одна лугандония, что, впрочем, совершенно не помешало им повестить на коломойской лохотрон. Но друной вопрос, что нехер было проваливать реформы.
Для меня вы все сделали не правильный выбор, как и голосувальныки за Тимошонку или Бойко.
Только праволиберальная тема. Все зависит от борьбы с коррупцией от ваших же зарплат - ЕС, до обороны - НАТО. И порох может сколько угодно надевать вышиванку, а бороться с коррупцией не будет, только подминать под себя суды и топить в говне садовых, сааков, вакарчуков вашими руками. Не Брилливнтовых же сажать. Наивные вы все и обречены жить в нищите и разрухе.
Не забудьте дизнуть чтобы дальше за копейку на форуме батрачить.
Совсем ох***и!
1. Чому " к президенту РФ Владимиру Путину", а не "к *****"?
2. Допоки українці не почнуть так само або ще гірше відноситись до всіх москалів, доти толку не буде.
Нафіга ***** така Україна?
І це їм не завадить звинуватити Кличка у цій незаконній забудові - ось побачите!
За )(уйла только Ермак со своим зеленым болотом и Мертвечук с вЖОПуЖердь