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опитування (1404) Путін (21440)

81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

81% українців

Найгірше серед світових лідерів українці ставляться до президента РФ Володимира Путіна, найкраще - до канцлерки Німеччини Англели Меркель.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Позитивно до президента Росії ставляться тільки 15% опитаних.

Серед лідерів негативного ставлення українців також - Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі. До нього погано ставляться 59% українців.

Найкраще українці ставляться до канцлерки Німеччини Ангели Меркель (73% - позитивно, 19% - негативно) і президента США Джозефа Байдена (64% і 19% відповідно).

Президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінюють 57% опитаних, негативно - 19%, президента Польщі Анджея Дуду - 54% і 10% відповідно.

Читайте також: Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося

Опитування проводилося 2-4 вересня серед громадян України віком від 18 років по всій країні, крім тимчасово окупованих територій. 2500 респондентів опитали методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка не перевищує 2%.

81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 01
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 02
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81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 04
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81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 09
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 10

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Имеется ввиду вот это:
81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 6787
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09.09.2021 16:41
+19
81% украинцев "крайне негативно" относятся к *****, но проголосовали бы за него во втором туре презеденстких выборов, ведь лишь бы не Барыга 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 4730
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09.09.2021 16:39
+17
Думаю к Зеленскому так же.
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09.09.2021 16:37
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Думаю к Зеленскому так же.
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09.09.2021 16:37 Відповісти
Та не, к петюньке.
Антирейтинг почти такой же))
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09.09.2021 17:19 Відповісти
Навіть пункт "Не знаю такого" є. Чому тоді зеленого немає в опитуванні?
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09.09.2021 16:39 Відповісти
Аа, він же не лідер, а просто клован-наркоман. Тоді зрозуміло
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09.09.2021 16:40 Відповісти
Його ніхто не знає, от і не включили.
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09.09.2021 16:59 Відповісти
81% украинцев "крайне негативно" относятся к *****, но проголосовали бы за него во втором туре презеденстких выборов, ведь лишь бы не Барыга 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 4730
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09.09.2021 16:39 Відповісти
Имеется ввиду вот это:
81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 6787
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09.09.2021 16:41 Відповісти
вони і досі невкурили.
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09.09.2021 16:51 Відповісти
Це ви досі не вкурили ,даже дивлячись на цій опросік, де вороги кремля ,а де ні -так що сидіть в обожнюючих пуйла і на далі
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09.09.2021 17:04 Відповісти
Тому у вас і низькі рейтинги. Продовжуйте далі, мене така ваша позиція влаштовує.
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09.09.2021 17:12 Відповісти
В тебе який рейтинг? Чи то пак, твоїх? Тіко не мовчи, коняка..
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09.09.2021 18:02 Відповісти
Саме цікаве те що, перед наступними виборами Порошенко знову буде просити вибачення за ваші висери і закликати до єдинства обіцяючи почути кожного.
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09.09.2021 17:18 Відповісти
Саме цікаве, що ти зебіл будеш голосувати хоч за ****, аби тільки не порох, але згодом будеш звинувачувати пПорох, що це він водив твоєю рукою в кабінці для голосування.
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09.09.2021 18:03 Відповісти
і де ж вороги кремля?
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09.09.2021 17:56 Відповісти
Невкурили что? Что подобные тебе дебилы будут чисто из упертости голосовать за зеленое говно, лишь не порошенко?
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09.09.2021 17:39 Відповісти
Актуальность этого борда на сегодняшний день висока.
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09.09.2021 16:55 Відповісти
Ми вже бачили 144+ рехворми.
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09.09.2021 17:00 Відповісти
Хто вам винен ,що ви ,як ті дегенерати-шаройопи ,а ні як ті поляки,котрі 10років терпляче ждали закінчення реформ
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09.09.2021 17:06 Відповісти
Ви не поляки. Поляки не реформи 10 років чекали, а просто працювали після реформ. реформи дали результат одразу і результатом було невпинне зростання до європейського рівня. Якщо результат реформ чекати десятиліттями то це, виправдання криворукості.
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09.09.2021 17:16 Відповісти
Впринципе очень похоже на идиотов которые лишь бы не порошенко. нет, у поляков не было сразу. Поляки начали в 89 году. Подсказать, когда они стали жить более менее нормально? Сразу - это когда? Уже через 2-3 года? В 92 году хорошо жили? Цифры то вещь упрямая, и чушь писать можно сколько угодно, но математику не обманешь. У поляком именно 2 десятка лет прошло от начала до более менее хорошей жизни. Повторю - это факты.
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09.09.2021 17:42 Відповісти
не спорь с малограматным идиотом))
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09.09.2021 20:12 Відповісти
Самое смешное, что есть тот же Бальцерович. Котороый не просто жив, а и вот по поводу Украины и реформ тоже высказался. Но дегенераты, которым лишь бы не порошенко про Польшу лучше знают, чем сам автор этих реформ Бальцерович.
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09.09.2021 17:44 Відповісти
Правда будет болезненней - они за него уже голосовали водинтур. Голосовали!
Но потом Пороху нужно было растерять половину голосов изза борьбы с коррупцией и приживать и дружить с рыгами и не посадить никого. Они не голосовади бы за Путина, это не одна лугандония, что, впрочем, совершенно не помешало им повестить на коломойской лохотрон. Но друной вопрос, что нехер было проваливать реформы.
Для меня вы все сделали не правильный выбор, как и голосувальныки за Тимошонку или Бойко.
Только праволиберальная тема. Все зависит от борьбы с коррупцией от ваших же зарплат - ЕС, до обороны - НАТО. И порох может сколько угодно надевать вышиванку, а бороться с коррупцией не будет, только подминать под себя суды и топить в говне садовых, сааков, вакарчуков вашими руками. Не Брилливнтовых же сажать. Наивные вы все и обречены жить в нищите и разрухе.
Не забудьте дизнуть чтобы дальше за копейку на форуме батрачить.
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10.09.2021 16:16 Відповісти
Операция "мессия" не проконала.
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09.09.2021 16:51 Відповісти
Звісно пересмикування, але, в цілому, так, якщо обличчя замінити. Тому що Путін це відвертий ворог. Він вбиває і анексує. А Барига, це гірше ворога, це зрадник. Будь-де до зрадників відносяться гірше ніж до ворогів, тому ваша логіка має право на існування.
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09.09.2021 17:41 Відповісти
В россии столько же)
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09.09.2021 16:39 Відповісти
ЗА Путина 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 7901
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09.09.2021 16:46 Відповісти
За РасПутина?
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09.09.2021 16:51 Відповісти
адин нарот?
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09.09.2021 16:56 Відповісти
у рот.... ! 81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 8332
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09.09.2021 17:41 Відповісти
... ноги !
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09.09.2021 19:38 Відповісти
у кацапов претензия к путину только одна, что он не достаточно сталин ...
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09.09.2021 17:03 Відповісти
Просьба расшифровать словосочетание «крайне негативно» простым, ёмким, понятным народу словом.
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09.09.2021 16:39 Відповісти
Значить до ***** погано, а до друга і соратника ***** добре?... Ну і вподобааааання у нашого вумного наріда... 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 2583
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09.09.2021 16:40 Відповісти
Це опитування - повна маячня. Так їм хтось і зізнається. Тим більше про відношення до пуйла в наш час. Всього 15% не побоялись правду сказати.
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09.09.2021 16:47 Відповісти
Молодцы ,15% смелых!значит и разминировать Донбасс ,после своего пуйла,не побоятся
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09.09.2021 16:52 Відповісти
Безглуздий висер. Донбас чекає доля Придністров"я.
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09.09.2021 17:35 Відповісти
Как можно к ***** относиться положительно?
Совсем ох***и!
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09.09.2021 16:41 Відповісти
К чему? Что такое путен?
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09.09.2021 16:41 Відповісти
Младший сержант ВСУ Ярослава Магучих и Капитан Вооружённых сил РФ Мария Ласицкене (Являлась доверенным лицом Владимира Путина на выборах Президента России 2018 года) вновь сделали совместное фото, несмотря на заверение министра спорта Вадима Гутцайта, что больше подобного не повторится.
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09.09.2021 16:42 Відповісти
Наконец то прозрели...Радует.
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09.09.2021 16:44 Відповісти
Ну нарешті, після семи років війни, ригів залишилось 15%. І то, це забагато. Треба прийняти Закон про депортацію на історичну родіну імбецилів.
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09.09.2021 16:47 Відповісти
Я видел видео как Путин подошел на красной площади к маленькому мальчику по имени Никитка 6 лет, задрал ему маечку вверх и поцеловал в животик.. национальный лидер склонный к педофилии это не годится(((
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09.09.2021 16:47 Відповісти
Ось тільки не потрібно слову Ху.йло придавати відразу таке негативне забарвлення..
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09.09.2021 16:48 Відповісти
Не знала,что у нас такая всенародная любовь именно к Меркель)))реально,как то не ожидала...
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09.09.2021 16:49 Відповісти
Она канцлер Германии, Германия самая успешная страна ЕС в чем вероятно есть и ее заслуга.
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09.09.2021 16:53 Відповісти
Нам от этого,тем более теперь при зекрысе,ни жарко и не холодно
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09.09.2021 16:56 Відповісти
Та вона страшна, та ще й з НДР, а не з Германіїї, тобто ФРН! Напевне, тому що жінка! І нам такі керівники потрібні! Або, як Маргрет Тетчер!
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09.09.2021 19:43 Відповісти
81% ? Так мало?
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09.09.2021 16:50 Відповісти
"крайне негативно" = ШОБ ОНО ПОДОХЛО... надо называть вещи своими именами!!!
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09.09.2021 16:51 Відповісти
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 699
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09.09.2021 17:15 Відповісти
19% населения Украины враги или идиоты? 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 7992
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09.09.2021 16:53 Відповісти
Два в одному шановний, два в одному..
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09.09.2021 17:51 Відповісти
электорат у рыгов из ОПЗЖ железобетонный и большинство на подвергшихся оккупации территориях
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09.09.2021 19:40 Відповісти
Через полтора месяца выборы на 184 и 197 округах. Почему бы этим сосиолухам не провести опрос на этих округах и угадать результаты выборов. А 31 октября харьковское быдло побежит выбирать себе "лидера". Почему бы рейтингу не угадать результаты??? Вот тогда мы бы все верили этим предсказателям. Но нет! Вместо этого - наше отношение к Макрону. Да как это влияет на нашу жизнь???? Весьма опосредовано. Но биомассу опрашивают почему то про уходяшую на пенсию бабулю меркель!
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09.09.2021 16:53 Відповісти
Зачем эта манипуляция сознанием трудящихся масс? Это для того, чтобы потом доверчиво втюхивать пургу на выборах? То что путин х...ло это даже пингвины знают.
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09.09.2021 16:53 Відповісти
А если я говорю " И шоб оно сдохло.. еще в 2014 году" то это считается "очень крайне негативно". Но судя по опросу в сумме то 19 % сикись- накись но за Путина, и подобные кадры не только в ОПЗЖопсе, партии Шария, НАШИ,ПР ( в общем кремлевский пул) но и у Слуг, Батькивщины и как не удивительно но и у Смешко Гардоновича в "Сила и честь". Кстати очень примечательно и отношение к гауляйтеру Луке, такое ощущение что в любви к Путину народ признаться смущается, поэтому как бы невзначай признается в любви Бульбатирану,( что по сути одно и тоже) а там цифры то совсем иные и партийные пристрастия тоже ( и Голос засветился и ЕС) и это уже показатель, гнильца то везде... и ее значительно больше чем в статистике по ху-лу...
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09.09.2021 16:53 Відповісти
Почему мне "опрашиватели" не звонят? Некого и нах послать.
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09.09.2021 16:55 Відповісти
"...Хуже всего среди мировых лидеров украинцы относятся к президенту РФ Владимиру Путину..."

1. Чому " к президенту РФ Владимиру Путину", а не "к *****"?
2. Допоки українці не почнуть так само або ще гірше відноситись до всіх москалів, доти толку не буде.
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09.09.2021 16:56 Відповісти
Меркель, Макрон по сравнению с Трюдо и Б Джонсом просто московские зозули
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09.09.2021 16:57 Відповісти
Германия и Франция это не те страны которые могут быть холуями но они всегда действуют исходя из своих интересов, когда им нужно чтобы Россия пошла на фуй- Россия идет на фуй, когда они видят с Россией общий экономический интерес в пользу своей экономики- они действуют исходя из обстоятельств.
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09.09.2021 17:01 Відповісти
Ха-хаха. Потешный коммент. Не могут? Вс могут когда "интересы" страны совпадают с личным карманом. Как можно быть членом НАТО и целоваться в засос с ***** и парашей?
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09.09.2021 17:06 Відповісти
Россия и НАТО официально врагами не являются хоть и понимают что они два медведя в одной берлоге но они так же понимают что в большой войне если до такой дойдет победителя уже не будет учитывая фактор ЯО, поэтому как то хочешь не хочешь а приходится им как то уживаться.
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09.09.2021 17:09 Відповісти
Это ты нам сказки рассказывать будешь, кацапский вышкребок? Или думаешь, что в Украине не знают что трепаться об Украине и США на ваших дегенеративных каналах сливной бачек Скапеева и и чета хачей полудурков Симаньян? Ошибаешься. Так что вали с пляжа, пока тебе не насовали...
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09.09.2021 17:47 Відповісти
Вот вообще не понял почему у тебя от вполне реальных раскладов так мощно пукан рванул?
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09.09.2021 18:14 Відповісти
Мокша, пукан это у вас руцький свиней. Раща - параша. Путин - ***** . Ла-ла-ла!
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 3404
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09.09.2021 19:13 Відповісти
В 21м веке вообще не проблема купить себе любой национальный флаг и пустить его себе на туалетную бумагу но это уровень дебила который не опозорит этим действием никого кроме себе, мне стыдно за тебя что ты дебил, стыдно потому что я тоже гражданин Украины 81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 4052
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09.09.2021 19:17 Відповісти
Чей Крым, мырка?
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09.09.2021 19:20 Відповісти
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 3274
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09.09.2021 19:18 Відповісти
То есть Меркель сдает интересы Германии ради личного кармана, но тем не менее экономика Германии растет, дешевый газ себе обеспечили и т.д. А в Украине, видимо, все правители - самоотверженные альтруисты, и именно поэтому мы такие бедные. Но вообще рекомендую зайти на википедию и поискать там термин Realpolitik, тогда все станет на свои места.
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09.09.2021 17:34 Відповісти
Экономика 3-го рейха тоже росла. И СССР был к этому причастен. Но не об этом речь. Нельзя сидеть одной жопой на двух стульях, рано или поздно неб-ся.
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09.09.2021 17:43 Відповісти
а як на мене показовим є вибір прихильників ОПЗЖ. Навіть серед них 42% ставляться крайньо негативно до ***** і 24% до Таргана! 33% прихильні до Байдена і 29% до Дуди! А Меркель у них улюбленіша за Рабіновіча-80%.

Нафіга ***** така Україна?
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09.09.2021 16:59 Відповісти
Эти 15 процентов могут принести Украине неоценимую пользу. Задействоать их при разминировании окупированых территорий.
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09.09.2021 17:00 Відповісти
Эту крайнюю негативность особенно часто можно услышать на стадионах
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09.09.2021 17:02 Відповісти
Біля станції метро «Славутич» планують побудувати десятиповерховий «храмовий комплекс» РПЦ з апартаментами. А ви чубтеся далі... https://texty.org.ua/fragments/104422/fars-u-zhytti-pryamo-bilya-metro-slavutych-buduyut-desyatypoverhovu-cerkvu-na-176-apartamentiv-foto/

81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 2314
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09.09.2021 17:02 Відповісти
хто дав дозвiл сатанату?
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09.09.2021 17:09 Відповісти
Слуги Народу будують - як раз в кінці того посилання наводяться дані 81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 7425
І це їм не завадить звинуватити Кличка у цій незаконній забудові - ось побачите!
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09.09.2021 17:54 Відповісти
Ми давно вже зрозуміли,що навіть по номеру телефона нас вирахувати на раз-два,тому українець правду ніколи не скаже,він її може лишень написати в кабінці,закрившись від усіх і чужою самопискою...Хто вам подобається?Меркель,ясна річ...А Путін?А Путін - *****...До побачення...
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09.09.2021 17:03 Відповісти
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 1024
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 507
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09.09.2021 17:22 Відповісти
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 2700
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09.09.2021 17:30 Відповісти
маловато будет
За )(уйла только Ермак со своим зеленым болотом и Мертвечук с вЖОПуЖердь
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09.09.2021 17:30 Відповісти
оце хйло докерувалось, що навіть серед ОПЗЖопників лише половина його любить 81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 5202
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09.09.2021 17:49 Відповісти
Це що виявляєтся 15 % в нас колоборанти в умовах війни підтримують лідера агресора ? ну і 34 % підтримують кривавого диктатора ,російську маріонетку ну і народ.
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09.09.2021 17:55 Відповісти
восток - 36 процентов любителей пуйла. после 7 лет войны и соседства с войной. необучаемые блд
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09.09.2021 18:10 Відповісти
Щось засмальцьована байка про 73% не підтверджується.
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09.09.2021 18:43 Відповісти
ЦЕ Ж ЯКИХ ТАРГАНІВ ТРЕБА МАТИ В КЛЕПЦІ , ЩОБ СПРИЙМАТИ ПУТЛЕРА НЕ НЕГАТИВНО!!!
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09.09.2021 19:47 Відповісти
Вообще-то, тех, кто говорил, что позитивно относятся к пуйлу, можно смело было в каталажку кидать. И статья имеется - за разжигание ненависти, т.к. поддерживать пуйла - это всё равно, что поддерживать его тезисы, что "никаких украинцев нет - есть ополяченные русские".
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09.09.2021 21:40 Відповісти
А як потрібно відноситись до русофашиського убивці.який убив сотні тисяч невинних людей.
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09.09.2021 21:54 Відповісти
81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування - Цензор.НЕТ 5526
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09.09.2021 23:40 Відповісти
 
 