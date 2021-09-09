81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найгірше серед світових лідерів українці ставляться до президента РФ Володимира Путіна, найкраще - до канцлерки Німеччини Англели Меркель.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Позитивно до президента Росії ставляться тільки 15% опитаних.

Серед лідерів негативного ставлення українців також - Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі. До нього погано ставляться 59% українців.

Найкраще українці ставляться до канцлерки Німеччини Ангели Меркель (73% - позитивно, 19% - негативно) і президента США Джозефа Байдена (64% і 19% відповідно).

Президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінюють 57% опитаних, негативно - 19%, президента Польщі Анджея Дуду - 54% і 10% відповідно.

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Опитування проводилося 2-4 вересня серед громадян України віком від 18 років по всій країні, крім тимчасово окупованих територій. 2500 респондентів опитали методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка не перевищує 2%.



















