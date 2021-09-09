СНБО разрабатывает Стратегию морской безопасности до 2031 года
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Совет нацбезопасности разрабатывает 10-летнюю стратегию развития украинских Военно-морских сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"По результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры Стратегии морской безопасности Украины и утверждении плана подготовки проекта Стратегии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при ее разработке в Аппарате СНБО Украины были учтены все необходимые отечественные законы и нормативно-правовые акты, международные документы по морскому праву, а также опыт ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий.
"Также было отмечено, что морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества. В частности морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балтийско-Черноморского региона и международной морской безопасности, ведь агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только нашей безопасности", - говорится в сообщении.
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Меня лично очень забавляют все эти фантазии ЗЕбанутых. Ну хотя это маленький плюс. Если раньше ЗЕбанутый говноралиссимус, после того, как ширнется или нюхнет аргентинской муки, начинает кукарекать,например, чуть больше года назад об "интересном решении" и снизит тарифы в 2 раза на комуналку, то закукарекает об миллиарде деревьев, которые он с ленкой высадит за год, то об флоте до 35 года, то спрашивает Байдена, почему мы не в НАТО, то теперь, видимо Беня запретил ему кукарекать после аргентинской муки и бубочка поручил нести этот бред СНБО.
Потерпим еще три года, пока этот ЗЕбанутый идиот при власти, а потом все наладится.
Де "Нептуни"???
За два роки жодної батареї...
Чим оборонятись, якщо з моря зараз фєдєрасти полізуть???