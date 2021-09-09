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Новости Политика Украины
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СНБО разрабатывает Стратегию морской безопасности до 2031 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО разрабатывает Стратегию морской безопасности до 2031 года

Совет нацбезопасности разрабатывает 10-летнюю стратегию развития украинских Военно-морских сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"По результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры Стратегии морской безопасности Украины и утверждении плана подготовки проекта Стратегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при ее разработке в Аппарате СНБО Украины были учтены все необходимые отечественные законы и нормативно-правовые акты, международные документы по морскому праву, а также опыт ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий.

"Также было отмечено, что морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества. В частности морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балтийско-Черноморского региона и международной морской безопасности, ведь агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только нашей безопасности", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
А яка стратегія зараз???
Де "Нептуни"???
За два роки жодної батареї...
Чим оборонятись, якщо з моря зараз фєдєрасти полізуть???
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09.09.2021 18:09
+2
А СНБО случайно не хочет рассмотреть возросшее количество обстрелов, убитых и раненых?! Которые прямо сейчас в сентябре 2021?! Или то все муйня по сравнению с планом найвеличнішого на 2031год?
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09.09.2021 18:54
+1
Имея предателей в ОП, на которых только ленивый не тычет пальцем, они какую-то стратегию разрабатывают! Зачем?
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09.09.2021 16:59
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Играются в кораблики теперь...
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09.09.2021 16:41 Ответить
А шо, ширнулись, вот и развлекаются. Вроде как при деле.
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09.09.2021 17:53 Ответить
Имея предателей в ОП, на которых только ленивый не тычет пальцем, они какую-то стратегию разрабатывают! Зачем?
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09.09.2021 16:59 Ответить
Теперь я в курсе, о чем ты постила на РБ.
Меня лично очень забавляют все эти фантазии ЗЕбанутых. Ну хотя это маленький плюс. Если раньше ЗЕбанутый говноралиссимус, после того, как ширнется или нюхнет аргентинской муки, начинает кукарекать,например, чуть больше года назад об "интересном решении" и снизит тарифы в 2 раза на комуналку, то закукарекает об миллиарде деревьев, которые он с ленкой высадит за год, то об флоте до 35 года, то спрашивает Байдена, почему мы не в НАТО, то теперь, видимо Беня запретил ему кукарекать после аргентинской муки и бубочка поручил нести этот бред СНБО.
Потерпим еще три года, пока этот ЗЕбанутый идиот при власти, а потом все наладится.
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09.09.2021 17:52 Ответить
Хотела бы услышать твое мнение по такому вопросу. Так как СП-2 достроен, а Зеленский лишился поддержки Штатов (чего стоит высказывание конгрессмена об украинцах "Пусть сначала выберут кого-то нормального, а потом будем разговаривать"), наблюдая за действиями этого цирка Шапито у власти, складывается предчувствие, что в скором времени будет сильное обострение с россией. Мне кажется, что будет блицкриг. Какое у тебя мнение на этот счет? Или это просто я себя накрутила?
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09.09.2021 18:53 Ответить
Сцарь репоедов, Куй первый Муйло трусливый шакал, способный украсть только то, что плохо лежит. Когда Бандюкович сбежал и у нас была полная потеря управляемости страной, он и воспользовался этим. Тем более, Крым и донбас много лет обрабатывали пропогандоны из кацапии,и эти лошары поверили им. Второй раз так не будет, и все эти разговоры о том, что запуск СП2 развяжет репоедам руки - это полный бред. В 14 году у кацапов были такие потери, что они сразу засекретили эти данные. Не помню никнейм, там тоже были адекватные люди, на РБ, по косвенным признакам вычислил, что ихтамнетов было уничтожено более 60 тысяч. Посчитали за примерно 10 лет статистику, сколько семей получали помощь по потере кормильца, вывели среднюю статистическую цифру за год. В 14 году получился всплеск получателей этой помощи. Вэяли количество получателей за 14 год, отняли статистическую годовую цифру и получилось, что падеж лаптекопытного скота в 14 году составил более 60 тысяч. репоедов.
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09.09.2021 20:02 Ответить
Продолжу. Если в 14 года с кацапней воевали добробаты, вооруженные в основном стрелковым оружием, без броников и в касках 1950 года, а ВСУ были разграблены и разбалансированы усилиями Бандюковича, то сейчас наша армия, благодаря Пороху, вооружена как надо, даже не взирая усилиям ЗЕленой чумы, ВСУ- -грозная сила, и Куйло не рискнет напасть. Провокации будут делать на фронте, тем более, когда ЗЕбанутый говнокомандующий запретил стрелять в ответ - это все, что может делать Куйло.
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09.09.2021 20:09 Ответить
Спасибо. Будем надеяться на лучшее.
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09.09.2021 21:39 Ответить
А яка стратегія зараз???
Де "Нептуни"???
За два роки жодної батареї...
Чим оборонятись, якщо з моря зараз фєдєрасти полізуть???
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09.09.2021 18:09 Ответить
А СНБО случайно не хочет рассмотреть возросшее количество обстрелов, убитых и раненых?! Которые прямо сейчас в сентябре 2021?! Или то все муйня по сравнению с планом найвеличнішого на 2031год?
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09.09.2021 18:54 Ответить
 
 