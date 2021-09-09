УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12080 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
583 10
безпека (656) море (133) РНБО (1717) стратегія (119)

РНБО розробляє Стратегію морської безпеки до 2031 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО розробляє Стратегію морської безпеки до 2031 року

Рада нацбезпеки розробляє 10-річну стратегію розвитку українських Військово-морських сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"За результатами засідання прийнято протокольне рішення про прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту Стратегії", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що при її розробці в Апараті РНБО України були враховані всі необхідні вітчизняні закони й нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій.

"Також було зазначено, що морська безпека України повинна будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва. Зокрема, морська безпека України повинна розглядатися в контексті безпеки Балтійсько-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки, адже агресивні дії РФ у Чорному та Азовському морях несуть загрозу не тільки нашій безпеці", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
А яка стратегія зараз???
Де "Нептуни"???
За два роки жодної батареї...
Чим оборонятись, якщо з моря зараз фєдєрасти полізуть???
показати весь коментар
09.09.2021 18:09
+2
А СНБО случайно не хочет рассмотреть возросшее количество обстрелов, убитых и раненых?! Которые прямо сейчас в сентябре 2021?! Или то все муйня по сравнению с планом найвеличнішого на 2031год?
показати весь коментар
09.09.2021 18:54
+1
Имея предателей в ОП, на которых только ленивый не тычет пальцем, они какую-то стратегию разрабатывают! Зачем?
показати весь коментар
09.09.2021 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Играются в кораблики теперь...
показати весь коментар
09.09.2021 16:41 Відповісти
А шо, ширнулись, вот и развлекаются. Вроде как при деле.
показати весь коментар
09.09.2021 17:53 Відповісти
Имея предателей в ОП, на которых только ленивый не тычет пальцем, они какую-то стратегию разрабатывают! Зачем?
показати весь коментар
09.09.2021 16:59 Відповісти
Теперь я в курсе, о чем ты постила на РБ.
Меня лично очень забавляют все эти фантазии ЗЕбанутых. Ну хотя это маленький плюс. Если раньше ЗЕбанутый говноралиссимус, после того, как ширнется или нюхнет аргентинской муки, начинает кукарекать,например, чуть больше года назад об "интересном решении" и снизит тарифы в 2 раза на комуналку, то закукарекает об миллиарде деревьев, которые он с ленкой высадит за год, то об флоте до 35 года, то спрашивает Байдена, почему мы не в НАТО, то теперь, видимо Беня запретил ему кукарекать после аргентинской муки и бубочка поручил нести этот бред СНБО.
Потерпим еще три года, пока этот ЗЕбанутый идиот при власти, а потом все наладится.
показати весь коментар
09.09.2021 17:52 Відповісти
Хотела бы услышать твое мнение по такому вопросу. Так как СП-2 достроен, а Зеленский лишился поддержки Штатов (чего стоит высказывание конгрессмена об украинцах "Пусть сначала выберут кого-то нормального, а потом будем разговаривать"), наблюдая за действиями этого цирка Шапито у власти, складывается предчувствие, что в скором времени будет сильное обострение с россией. Мне кажется, что будет блицкриг. Какое у тебя мнение на этот счет? Или это просто я себя накрутила?
показати весь коментар
09.09.2021 18:53 Відповісти
Сцарь репоедов, Куй первый Муйло трусливый шакал, способный украсть только то, что плохо лежит. Когда Бандюкович сбежал и у нас была полная потеря управляемости страной, он и воспользовался этим. Тем более, Крым и донбас много лет обрабатывали пропогандоны из кацапии,и эти лошары поверили им. Второй раз так не будет, и все эти разговоры о том, что запуск СП2 развяжет репоедам руки - это полный бред. В 14 году у кацапов были такие потери, что они сразу засекретили эти данные. Не помню никнейм, там тоже были адекватные люди, на РБ, по косвенным признакам вычислил, что ихтамнетов было уничтожено более 60 тысяч. Посчитали за примерно 10 лет статистику, сколько семей получали помощь по потере кормильца, вывели среднюю статистическую цифру за год. В 14 году получился всплеск получателей этой помощи. Вэяли количество получателей за 14 год, отняли статистическую годовую цифру и получилось, что падеж лаптекопытного скота в 14 году составил более 60 тысяч. репоедов.
показати весь коментар
09.09.2021 20:02 Відповісти
Продолжу. Если в 14 года с кацапней воевали добробаты, вооруженные в основном стрелковым оружием, без броников и в касках 1950 года, а ВСУ были разграблены и разбалансированы усилиями Бандюковича, то сейчас наша армия, благодаря Пороху, вооружена как надо, даже не взирая усилиям ЗЕленой чумы, ВСУ- -грозная сила, и Куйло не рискнет напасть. Провокации будут делать на фронте, тем более, когда ЗЕбанутый говнокомандующий запретил стрелять в ответ - это все, что может делать Куйло.
показати весь коментар
09.09.2021 20:09 Відповісти
Спасибо. Будем надеяться на лучшее.
показати весь коментар
09.09.2021 21:39 Відповісти
А яка стратегія зараз???
Де "Нептуни"???
За два роки жодної батареї...
Чим оборонятись, якщо з моря зараз фєдєрасти полізуть???
показати весь коментар
09.09.2021 18:09 Відповісти
А СНБО случайно не хочет рассмотреть возросшее количество обстрелов, убитых и раненых?! Которые прямо сейчас в сентябре 2021?! Или то все муйня по сравнению с планом найвеличнішого на 2031год?
показати весь коментар
09.09.2021 18:54 Відповісти
 
 