РНБО розробляє Стратегію морської безпеки до 2031 року
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Рада нацбезпеки розробляє 10-річну стратегію розвитку українських Військово-морських сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"За результатами засідання прийнято протокольне рішення про прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту Стратегії", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що при її розробці в Апараті РНБО України були враховані всі необхідні вітчизняні закони й нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій.
"Також було зазначено, що морська безпека України повинна будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва. Зокрема, морська безпека України повинна розглядатися в контексті безпеки Балтійсько-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки, адже агресивні дії РФ у Чорному та Азовському морях несуть загрозу не тільки нашій безпеці", - йдеться в повідомленні.
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Меня лично очень забавляют все эти фантазии ЗЕбанутых. Ну хотя это маленький плюс. Если раньше ЗЕбанутый говноралиссимус, после того, как ширнется или нюхнет аргентинской муки, начинает кукарекать,например, чуть больше года назад об "интересном решении" и снизит тарифы в 2 раза на комуналку, то закукарекает об миллиарде деревьев, которые он с ленкой высадит за год, то об флоте до 35 года, то спрашивает Байдена, почему мы не в НАТО, то теперь, видимо Беня запретил ему кукарекать после аргентинской муки и бубочка поручил нести этот бред СНБО.
Потерпим еще три года, пока этот ЗЕбанутый идиот при власти, а потом все наладится.
Де "Нептуни"???
За два роки жодної батареї...
Чим оборонятись, якщо з моря зараз фєдєрасти полізуть???