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Раненые у Кряковки военнослужащие - в удовлетворительном состоянии, - врачи

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Раненые у Кряковки военнослужащие - в удовлетворительном состоянии, - врачи

Жизням шести военнослужащих - пяти мужчин и одной женщины, которые получили ранения у Кряковки на Донбассе, ничто не угрожает.

Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Квалифицированную медицинскую помощь раненым оказали специалисты военного мобильного госпиталя в Северодонецке. Там и принято решение об эвакуации пятерых юношей и одной девушки именно в госпиталь в Харькове. Все шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, и никаких угроз жизни нет", - сообщили в Военно-медицинском клиническом центре.

Военных доставили наземным транспортом, поскольку они получили акубаротравму, поэтому транспортировка вертолетом не рекомендуется.

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"У двоих пациентов - взрывная травма и закрытая черепно-мозговая травма. Остальные госпитализированы с акубаротравмой", - отметили в госпитале.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 8 августа оккупанты обстреляли украинские позиции у Кряковки на Луганщине. Были ранены шестеро украинских военных.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Вся Україна під загрозою зеленої плісняви !!)))
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09.09.2021 18:21
+8
зебил, минские закончились в декабре 2019 - а ты до сих пор идиотом их вспоминаешь.
Более того, именно твой клован начал ОТВОДИТЬ войска и издал приказ на ЗАПРЕТ ОТВЕТНОГО огня - бо "видит мир в глазах путина"
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09.09.2021 18:40
+6
А кінцівки у всіх цілі ?
Задовільний стан.... для кого, мать вашу ?
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09.09.2021 18:44
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Вся Україна під загрозою зеленої плісняви !!)))
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09.09.2021 18:21 Ответить
зебил, минские закончились в декабре 2019 - а ты до сих пор идиотом их вспоминаешь.
Более того, именно твой клован начал ОТВОДИТЬ войска и издал приказ на ЗАПРЕТ ОТВЕТНОГО огня - бо "видит мир в глазах путина"
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09.09.2021 18:40 Ответить
п.с. и, напомню, Порошенко был на Банковой 7 дней в неделю по 10-16 часов в сутки..
вовка-клован неделями не появляется (с охраной в десяток автобусок и пару десятков авто - всегда видно когда оно на Банковой), а если и приезжает - то к 11 дня.. чтобы свалить в 14..16 часов.
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09.09.2021 18:42 Ответить
типичный пример - НГ в 2020 году.. когда ВСЯ квартальная гопота свалила из Украины (в Оман, Италию и т.д.) - и 10 дней на Банковой "управляла" страной мендельша.. как самая "высокопоставленная особа"
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09.09.2021 18:44 Ответить
Дай мне ссылку на официальный документ о выходе из Минских соглашений и аннулирования документа под которым подписались представители президента Порошенко если ты конечно не пятикопеечное трепло.
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09.09.2021 18:59 Ответить
да уж.... то что угрозы жизни нет это замечательно! но а боль, мучения, калетсва, травмы, подрыв здоровья и шрамы и контузии это что так себе ничего.... даже на всю жизнь не восполнимы ведь....это же не занозу в палец загнал которую вытянули. промыли и всё, в госпиталь просто так не кладут...а значит не всё так просто...ни конца ни края нет ежедневным ранениям и убийствам ...так было все 7 лет к тому же....(( есть что писать... но не хочу писать то что кому то понравится кому то нет...не хочу срач тут разводить зная кто здесь пасётся сутками ....как то так.
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09.09.2021 18:37 Ответить
А кінцівки у всіх цілі ?
Задовільний стан.... для кого, мать вашу ?
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09.09.2021 18:44 Ответить
"взрывная травма" (вообще-то минно-взрывная) а там кроме контузии может быть что угодно...
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09.09.2021 19:24 Ответить
Швидкого одужання вам, герої.
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09.09.2021 18:49 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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09.09.2021 19:48 Ответить
 
 