Раненые у Кряковки военнослужащие - в удовлетворительном состоянии, - врачи

Жизням шести военнослужащих - пяти мужчин и одной женщины, которые получили ранения у Кряковки на Донбассе, ничто не угрожает.

Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Квалифицированную медицинскую помощь раненым оказали специалисты военного мобильного госпиталя в Северодонецке. Там и принято решение об эвакуации пятерых юношей и одной девушки именно в госпиталь в Харькове. Все шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, и никаких угроз жизни нет", - сообщили в Военно-медицинском клиническом центре.

Военных доставили наземным транспортом, поскольку они получили акубаротравму, поэтому транспортировка вертолетом не рекомендуется.

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"У двоих пациентов - взрывная травма и закрытая черепно-мозговая травма. Остальные госпитализированы с акубаротравмой", - отметили в госпитале.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 8 августа оккупанты обстреляли украинские позиции у Кряковки на Луганщине. Были ранены шестеро украинских военных.