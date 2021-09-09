Раненые у Кряковки военнослужащие - в удовлетворительном состоянии, - врачи
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Жизням шести военнослужащих - пяти мужчин и одной женщины, которые получили ранения у Кряковки на Донбассе, ничто не угрожает.
Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Квалифицированную медицинскую помощь раненым оказали специалисты военного мобильного госпиталя в Северодонецке. Там и принято решение об эвакуации пятерых юношей и одной девушки именно в госпиталь в Харькове. Все шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, и никаких угроз жизни нет", - сообщили в Военно-медицинском клиническом центре.
Военных доставили наземным транспортом, поскольку они получили акубаротравму, поэтому транспортировка вертолетом не рекомендуется.
"У двоих пациентов - взрывная травма и закрытая черепно-мозговая травма. Остальные госпитализированы с акубаротравмой", - отметили в госпитале.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 8 августа оккупанты обстреляли украинские позиции у Кряковки на Луганщине. Были ранены шестеро украинских военных.
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Более того, именно твой клован начал ОТВОДИТЬ войска и издал приказ на ЗАПРЕТ ОТВЕТНОГО огня - бо "видит мир в глазах путина"
вовка-клован неделями не появляется (с охраной в десяток автобусок и пару десятков авто - всегда видно когда оно на Банковой), а если и приезжает - то к 11 дня.. чтобы свалить в 14..16 часов.
Задовільний стан.... для кого, мать вашу ?
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!