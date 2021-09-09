Поранені біля Кряківки військовослужбовці - в задовільному стані, - лікарі
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Життям шести військовослужбовців - п'яти чоловіків та однієї жінки, які зазнали поранень біля Кряківки на Донбасі, - ніщо не загрожує.
Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Кваліфіковану медичну допомогу пораненим надали фахівці військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку. Там і прийнято рішення про евакуацію п'ятьох юнаків та однієї дівчини саме в госпіталь у Харкові. Усі шестеро перебувають у задовільному стані, і ніяких загроз життю немає", - повідомили у Військово-медичному клінічному центрі.
Військових доставили наземним транспортом, оскільки вони отримали акубаротравму, тому транспортування вертольотом не рекомендується.
"У двох пацієнтів - вибухова травма і закрита черепно-мозкова травма. Решта госпіталізовані з акубаротравмою", - зазначили в госпіталі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 8 серпня окупанти обстріляли українські позиції біля Кряківки на Луганщині. Були поранені шестеро українських військових.
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Более того, именно твой клован начал ОТВОДИТЬ войска и издал приказ на ЗАПРЕТ ОТВЕТНОГО огня - бо "видит мир в глазах путина"
вовка-клован неделями не появляется (с охраной в десяток автобусок и пару десятков авто - всегда видно когда оно на Банковой), а если и приезжает - то к 11 дня.. чтобы свалить в 14..16 часов.
Задовільний стан.... для кого, мать вашу ?
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!