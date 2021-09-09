Поранені біля Кряківки військовослужбовці - в задовільному стані, - лікарі

Життям шести військовослужбовців - п'яти чоловіків та однієї жінки, які зазнали поранень біля Кряківки на Донбасі, - ніщо не загрожує.

Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кваліфіковану медичну допомогу пораненим надали фахівці військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку. Там і прийнято рішення про евакуацію п'ятьох юнаків та однієї дівчини саме в госпіталь у Харкові. Усі шестеро перебувають у задовільному стані, і ніяких загроз життю немає", - повідомили у Військово-медичному клінічному центрі.

Військових доставили наземним транспортом, оскільки вони отримали акубаротравму, тому транспортування вертольотом не рекомендується.

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"У двох пацієнтів - вибухова травма і закрита черепно-мозкова травма. Решта госпіталізовані з акубаротравмою", - зазначили в госпіталі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 8 серпня окупанти обстріляли українські позиції біля Кряківки на Луганщині. Були поранені шестеро українських військових.