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поранення (2658) Донбас (21733) військовослужбовці (3944)

Поранені біля Кряківки військовослужбовці - в задовільному стані, - лікарі

Новини Цензор.НЕТ Події

Поранені біля Кряківки військовослужбовці - в задовільному стані, - лікарі

Життям шести військовослужбовців - п'яти чоловіків та однієї жінки, які зазнали поранень біля Кряківки на Донбасі, - ніщо не загрожує.

Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кваліфіковану медичну допомогу пораненим надали фахівці військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку. Там і прийнято рішення про евакуацію п'ятьох юнаків та однієї дівчини саме в госпіталь у Харкові. Усі шестеро перебувають у задовільному стані, і ніяких загроз життю немає", - повідомили у Військово-медичному клінічному центрі.

Військових доставили наземним транспортом, оскільки вони отримали акубаротравму, тому транспортування вертольотом не рекомендується.

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"У двох пацієнтів - вибухова травма і закрита черепно-мозкова травма. Решта госпіталізовані з акубаротравмою", - зазначили в госпіталі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 8 серпня окупанти обстріляли українські позиції біля Кряківки на Луганщині. Були поранені шестеро українських військових.
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Топ коментарі
+8
Вся Україна під загрозою зеленої плісняви !!)))
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09.09.2021 18:21
+8
зебил, минские закончились в декабре 2019 - а ты до сих пор идиотом их вспоминаешь.
Более того, именно твой клован начал ОТВОДИТЬ войска и издал приказ на ЗАПРЕТ ОТВЕТНОГО огня - бо "видит мир в глазах путина"
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09.09.2021 18:40
+6
А кінцівки у всіх цілі ?
Задовільний стан.... для кого, мать вашу ?
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09.09.2021 18:44
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Вся Україна під загрозою зеленої плісняви !!)))
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09.09.2021 18:21 Відповісти
зебил, минские закончились в декабре 2019 - а ты до сих пор идиотом их вспоминаешь.
Более того, именно твой клован начал ОТВОДИТЬ войска и издал приказ на ЗАПРЕТ ОТВЕТНОГО огня - бо "видит мир в глазах путина"
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09.09.2021 18:40 Відповісти
п.с. и, напомню, Порошенко был на Банковой 7 дней в неделю по 10-16 часов в сутки..
вовка-клован неделями не появляется (с охраной в десяток автобусок и пару десятков авто - всегда видно когда оно на Банковой), а если и приезжает - то к 11 дня.. чтобы свалить в 14..16 часов.
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09.09.2021 18:42 Відповісти
типичный пример - НГ в 2020 году.. когда ВСЯ квартальная гопота свалила из Украины (в Оман, Италию и т.д.) - и 10 дней на Банковой "управляла" страной мендельша.. как самая "высокопоставленная особа"
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09.09.2021 18:44 Відповісти
Дай мне ссылку на официальный документ о выходе из Минских соглашений и аннулирования документа под которым подписались представители президента Порошенко если ты конечно не пятикопеечное трепло.
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09.09.2021 18:59 Відповісти
да уж.... то что угрозы жизни нет это замечательно! но а боль, мучения, калетсва, травмы, подрыв здоровья и шрамы и контузии это что так себе ничего.... даже на всю жизнь не восполнимы ведь....это же не занозу в палец загнал которую вытянули. промыли и всё, в госпиталь просто так не кладут...а значит не всё так просто...ни конца ни края нет ежедневным ранениям и убийствам ...так было все 7 лет к тому же....(( есть что писать... но не хочу писать то что кому то понравится кому то нет...не хочу срач тут разводить зная кто здесь пасётся сутками ....как то так.
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09.09.2021 18:37 Відповісти
А кінцівки у всіх цілі ?
Задовільний стан.... для кого, мать вашу ?
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09.09.2021 18:44 Відповісти
"взрывная травма" (вообще-то минно-взрывная) а там кроме контузии может быть что угодно...
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09.09.2021 19:24 Відповісти
Швидкого одужання вам, герої.
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09.09.2021 18:49 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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09.09.2021 19:48 Відповісти
 
 