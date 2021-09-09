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Новости За рубежом
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Газ (10097) добыча (267) Польша (7474) Моравецкий Матеуш (285) PGNiG (4)

Польша заинтересована в добыче газа в Украине, - премьер Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша заинтересована в добыче газа в Украине, - премьер Моравецкий

Польша заинтересована в добыче газа на западе Украины. Это позволит обеим странам уменьшить энергетическую зависимость от России.

Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Укринформ".

"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа в Западной Украине, что позволит стать независимыми от России", - сказал Моравецкий во время совместной пресс конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках XXX экономического форума в польском Карпаче.

Напомним, накануне польская PGNiG купила украинскую компанию "Карпатигазвидобування". Она владеет лицензией на добычу газа на Библивской площади, находящейся на западе Украины, рядом с польской границей.

С точки зрения геологии эта территория является аналогом Перемышля, крупнейшего в Польше месторождения природного газа, которое PGNiG эксплуатирует уже более 60 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
100%
Бо ж видобуток 3,50
А навар 23 грн
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09.09.2021 21:51
+7
В добыче газа заинтересованы все.
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09.09.2021 21:45
+6
самое охрененное в этом деле, что походу власти Украины в этом не заинтерисованы ни разу за все 30 лет!...
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09.09.2021 23:53
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э нет, газ зеленский охметову обещал
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09.09.2021 21:39 Ответить
В добыче газа заинтересованы все.
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09.09.2021 21:45 Ответить
100%
Бо ж видобуток 3,50
А навар 23 грн
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09.09.2021 21:51 Ответить
Під Слов'янськом газу в трильон раз більше. Більше, ніж в сибіру.
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09.09.2021 21:55 Ответить
Он там сланцевый. И америкосы уже взялись было. Они по добыче сланцевого газа самые продвинутые. Дело пошло. Но война всё отменила. Сразу уехали. Тут иное удивляет. Дашаву выкачали 60 лет назад. 40 лет назад выкачали самое большое в Европе месторождение газа в Харьковской обл. Совок кончился. Теперь поляков зовём. Они кстати тянули себе в 1979--83г из Сибири нитку через Украину само собой. Там специалисты хорошие. Но у нас таких ещё больше и опыт большой. Зачем звать. Тем более был и есть наверно институт нефти и газа в Ивано-Франковске. Его при совке закончили десятки тысяч.
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09.09.2021 22:23 Ответить
для добування потрібні кошти, а вони є в приватних структур. Чи задумувались чому Україна так поволі або і взагалі не добувала там газ. Кацапам це було невигідно, щоб ми мали свій газ, а вигідно щоб в них купляли. Наші "бізнесмени" купляли законсервовані газові свердловини і через них "відбілювали" лівий газ, по документах свердловина "працювала" і тут тобі і ПДВ і "газ, зашибісь бізнес. Слава, курві Газопринцесі Юльці. Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 6114
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10.09.2021 07:51 Ответить
В Украине есть дофига газа, просто постоянная война, кто его будет добывать, плюс у нас нет денег на технологии, пускать сюда зарубежные конторы не хотят два вида жлобов, во первых среднестатистический малоросс, который живет по принципу, если я не могу, то не доставайся же ты никому, второй вид жлобов это те, кто хочет его добывать сам, но конкуренция высокая в итоге все стоит на месте. Можно было бы организовать совместное с Польшей предприятие, которое бы начало разработку украинских залежей газа, хватило бы всем дет на 100.
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09.09.2021 21:57 Ответить
Технології? Та Україна московію газом насичувала допоки родовища на заході не вичерпалися. А на полтавщині деякі озера непридатні для життя тому, що там виходить газ (не повірите - по телевізору такий сюжет бачив років з 10 тому). Та й чернігівщина не обділена (хоча тут можу помилятись). І всього-то технології - просвердлити дірку в землі - це ж не сланцевий газ донеччини. А от інфраструктура доставки газу до споживача від цих родовищ потребує вкладання коштів... І не малих. Очистні споруди, трубопроводи, станції обліку і т.ін. Хто в це буде вкладати гроші, якщо вони відіб'ються лише за 3-5-10 років, а не завтра і з прибутком у 100%?
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09.09.2021 22:55 Ответить
Держава Україна мали би вкладати гроші у газову інфраструктуру аби самостійно забезпечити народ газом, а не як дівчина чекати на інвестора, що прийде та її ощасливить, треба тільки "привернути увагу інвесторів" та "створити інвестиційні умови". Газові поклади є, гроші в бюджеті є, не розумію що заважає?
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10.09.2021 01:25 Ответить
Висоцький вангує про "клоунів" Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 8710
https://www.youtube.com/watch?v=Qtr5iZbxoro
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10.09.2021 07:53 Ответить
Для примера, в 2014 было известно о залежах на уровне 900 млрд кубов газа, сейчас уже найдено 1.3 триллиона кубов, а если начать нормальную разработку, то будут все три, а то и пять триллионов, было бы желание.
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09.09.2021 22:03 Ответить
Кто ж не заинтересован, если себестоимость добычи 2 грн., а продажа населению 20 грн.
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09.09.2021 22:20 Ответить
не с украинским, только себе в карман, менталитетом
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09.09.2021 22:24 Ответить
Цікаво: а Україна (в особі влади) в цьому зацікавлена?
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09.09.2021 22:46 Ответить
Коли до влади прийдуть Патріоти України, Справжні Патріоти, тоді видобуватиме Україна достатньо газу для свого населення за доступною ціною , ще й Польщі допоможем незалежити від рашисского газу! Тому й війна, бояться рашиссти розвитку України.
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09.09.2021 22:55 Ответить
самое охрененное в этом деле, что походу власти Украины в этом не заинтерисованы ни разу за все 30 лет!...
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09.09.2021 23:53 Ответить
Чомі ніколи не оприлюднують дані скільки фірм отримали ліцензію на видобуток газу в Україні?
Ви будете здивовані про кількість фірм-"пустишків" Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 5840
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10.09.2021 07:59 Ответить
... редяты, я сделал открытие мироавага масштаба Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 6088 если нагревать керосин, то выделяеться горючий газ. Я, повелеваю яго назвать керогаз, яхоууу! Только керогаз поможет Зеленскому... Зеленский , ты керогаз!!!
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10.09.2021 05:37 Ответить
А ми самі що вже не здатні навіть газ видобувати?!
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10.09.2021 05:40 Ответить
Вже ні.
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10.09.2021 13:02 Ответить
 
 