Польша заинтересована в добыче газа в Украине, - премьер Моравецкий

Польша заинтересована в добыче газа на западе Украины. Это позволит обеим странам уменьшить энергетическую зависимость от России.

Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа в Западной Украине, что позволит стать независимыми от России", - сказал Моравецкий во время совместной пресс конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках XXX экономического форума в польском Карпаче.

Напомним, накануне польская PGNiG купила украинскую компанию "Карпатигазвидобування". Она владеет лицензией на добычу газа на Библивской площади, находящейся на западе Украины, рядом с польской границей.

С точки зрения геологии эта территория является аналогом Перемышля, крупнейшего в Польше месторождения природного газа, которое PGNiG эксплуатирует уже более 60 лет.

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