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Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький

Польща зацікавлена у видобутку газу на заході України. Це дозволить обом країнам зменшити енергетичну залежність від Росії.

Про це заявив голова уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на  "Укрінформ".

"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу в Західній Україні, що дозволить стати незалежними від Росії", - сказав Моравецький під час спільної пресконференції з прем'єрміністром України Денисом Шмигалем у рамках XXX економічного форуму в польському Карпачі.

Нагадаємо, напередодні польська PGNiG купила українську компанію "Карпатигазвидобування". Вона володіє ліцензією на видобуток газу на Біблівській площі, що розташована на заході України, поряд із польським кордоном.

З точки зору геології ця територія є аналогом Перемишля, найбільшого в Польщі родовища природного газу, яке PGNiG експлуатує вже понад 60 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збільшивши видобуток газу, Україна може вийти на рівень енергонезалежності й навіть експортувати його за кордон, - Вітренко
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Топ коментарі
+8
100%
Бо ж видобуток 3,50
А навар 23 грн
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09.09.2021 21:51
+7
В добыче газа заинтересованы все.
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09.09.2021 21:45
+6
самое охрененное в этом деле, что походу власти Украины в этом не заинтерисованы ни разу за все 30 лет!...
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09.09.2021 23:53
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э нет, газ зеленский охметову обещал
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09.09.2021 21:39 Відповісти
В добыче газа заинтересованы все.
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09.09.2021 21:45 Відповісти
100%
Бо ж видобуток 3,50
А навар 23 грн
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09.09.2021 21:51 Відповісти
Під Слов'янськом газу в трильон раз більше. Більше, ніж в сибіру.
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09.09.2021 21:55 Відповісти
Он там сланцевый. И америкосы уже взялись было. Они по добыче сланцевого газа самые продвинутые. Дело пошло. Но война всё отменила. Сразу уехали. Тут иное удивляет. Дашаву выкачали 60 лет назад. 40 лет назад выкачали самое большое в Европе месторождение газа в Харьковской обл. Совок кончился. Теперь поляков зовём. Они кстати тянули себе в 1979--83г из Сибири нитку через Украину само собой. Там специалисты хорошие. Но у нас таких ещё больше и опыт большой. Зачем звать. Тем более был и есть наверно институт нефти и газа в Ивано-Франковске. Его при совке закончили десятки тысяч.
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09.09.2021 22:23 Відповісти
для добування потрібні кошти, а вони є в приватних структур. Чи задумувались чому Україна так поволі або і взагалі не добувала там газ. Кацапам це було невигідно, щоб ми мали свій газ, а вигідно щоб в них купляли. Наші "бізнесмени" купляли законсервовані газові свердловини і через них "відбілювали" лівий газ, по документах свердловина "працювала" і тут тобі і ПДВ і "газ, зашибісь бізнес. Слава, курві Газопринцесі Юльці. Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 6114
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10.09.2021 07:51 Відповісти
В Украине есть дофига газа, просто постоянная война, кто его будет добывать, плюс у нас нет денег на технологии, пускать сюда зарубежные конторы не хотят два вида жлобов, во первых среднестатистический малоросс, который живет по принципу, если я не могу, то не доставайся же ты никому, второй вид жлобов это те, кто хочет его добывать сам, но конкуренция высокая в итоге все стоит на месте. Можно было бы организовать совместное с Польшей предприятие, которое бы начало разработку украинских залежей газа, хватило бы всем дет на 100.
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09.09.2021 21:57 Відповісти
Технології? Та Україна московію газом насичувала допоки родовища на заході не вичерпалися. А на полтавщині деякі озера непридатні для життя тому, що там виходить газ (не повірите - по телевізору такий сюжет бачив років з 10 тому). Та й чернігівщина не обділена (хоча тут можу помилятись). І всього-то технології - просвердлити дірку в землі - це ж не сланцевий газ донеччини. А от інфраструктура доставки газу до споживача від цих родовищ потребує вкладання коштів... І не малих. Очистні споруди, трубопроводи, станції обліку і т.ін. Хто в це буде вкладати гроші, якщо вони відіб'ються лише за 3-5-10 років, а не завтра і з прибутком у 100%?
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09.09.2021 22:55 Відповісти
Держава Україна мали би вкладати гроші у газову інфраструктуру аби самостійно забезпечити народ газом, а не як дівчина чекати на інвестора, що прийде та її ощасливить, треба тільки "привернути увагу інвесторів" та "створити інвестиційні умови". Газові поклади є, гроші в бюджеті є, не розумію що заважає?
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10.09.2021 01:25 Відповісти
Висоцький вангує про "клоунів" Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 8710
https://www.youtube.com/watch?v=Qtr5iZbxoro
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10.09.2021 07:53 Відповісти
Для примера, в 2014 было известно о залежах на уровне 900 млрд кубов газа, сейчас уже найдено 1.3 триллиона кубов, а если начать нормальную разработку, то будут все три, а то и пять триллионов, было бы желание.
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09.09.2021 22:03 Відповісти
Кто ж не заинтересован, если себестоимость добычи 2 грн., а продажа населению 20 грн.
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09.09.2021 22:20 Відповісти
не с украинским, только себе в карман, менталитетом
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09.09.2021 22:24 Відповісти
Цікаво: а Україна (в особі влади) в цьому зацікавлена?
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09.09.2021 22:46 Відповісти
Коли до влади прийдуть Патріоти України, Справжні Патріоти, тоді видобуватиме Україна достатньо газу для свого населення за доступною ціною , ще й Польщі допоможем незалежити від рашисского газу! Тому й війна, бояться рашиссти розвитку України.
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09.09.2021 22:55 Відповісти
самое охрененное в этом деле, что походу власти Украины в этом не заинтерисованы ни разу за все 30 лет!...
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09.09.2021 23:53 Відповісти
Чомі ніколи не оприлюднують дані скільки фірм отримали ліцензію на видобуток газу в Україні?
Ви будете здивовані про кількість фірм-"пустишків" Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 5840
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10.09.2021 07:59 Відповісти
... редяты, я сделал открытие мироавага масштаба Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 6088 если нагревать керосин, то выделяеться горючий газ. Я, повелеваю яго назвать керогаз, яхоууу! Только керогаз поможет Зеленскому... Зеленский , ты керогаз!!!
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10.09.2021 05:37 Відповісти
А ми самі що вже не здатні навіть газ видобувати?!
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10.09.2021 05:40 Відповісти
Вже ні.
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10.09.2021 13:02 Відповісти
 
 