Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький

Польща зацікавлена у видобутку газу на заході України. Це дозволить обом країнам зменшити енергетичну залежність від Росії.

Про це заявив голова уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Укрінформ".

"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу в Західній Україні, що дозволить стати незалежними від Росії", - сказав Моравецький під час спільної пресконференції з прем'єрміністром України Денисом Шмигалем у рамках XXX економічного форуму в польському Карпачі.

Нагадаємо, напередодні польська PGNiG купила українську компанію "Карпатигазвидобування". Вона володіє ліцензією на видобуток газу на Біблівській площі, що розташована на заході України, поряд із польським кордоном.

З точки зору геології ця територія є аналогом Перемишля, найбільшого в Польщі родовища природного газу, яке PGNiG експлуатує вже понад 60 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збільшивши видобуток газу, Україна може вийти на рівень енергонезалежності й навіть експортувати його за кордон, - Вітренко