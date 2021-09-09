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Новости Политика Украины
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Украина активизировала подготовку к нормандскому саммиту, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина активизировала подготовку к нормандскому саммиту, - Кулеба

Украина активизировала подготовку к нормандскому саммиту. Это заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Это будет очень сложный разговор (между президентами Украины и России - ред.), но нужно идти к нему. Это не значит, что мы отвергаем нормандский формат, наоборот, мы сейчас активизировали работу по подготовке нового саммита в нормандском формате. Но позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность для прекращения войны и деокупации территорий", - считает Дмитрий Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата продолжается. Главное, чтобы Лавров решился сесть за стол переговоров, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Знов будуть товкти воду в ступі.
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09.09.2021 23:15 Ответить
А зачем вам этот нормандский самит? Чтобы ЧТО? Говорящий конь конкретно сказал, при каких условиях он будет. Оно НАМ надо?

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
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09.09.2021 23:21 Ответить
Мене дуже цікавить питання: хто такий Кулєба? Але після всіх останніх подій на міжнародній арені, я зрозумів! Кулєба - це прессекретар д'Єрмака!
А от хто такий д'Єрмак та звідки в нього такі можливості і повноваження треба питати в 73% "смєтунів", які привели до влади "узєлєнських" і репетували, що вони його "смєтут" якщо щось піде не так...
От тільки ці "смєтуни" перетворилися на секту "я за нєго нєгаласавал" і виправляти ситуацію знову доведеться активній меншості суспільства... На жаль...
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09.09.2021 23:34 Ответить
"позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность для прекращения войны" Источник: https://censor.net/ru/n3287424

У бубочки когнітивний дісонанс? Він же казав, що в його голові війна давно скінчена і що в очах путлера - мир! А тепер він хоче зустрітися з путлєром (в очах якого мир) щоб скінчити війну (яка вже скінчена в його голові)???
САНІТАРИ! Терміновий виклик в ОПу! Пацієнт "заврамшись"
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09.09.2021 23:21 Ответить
 
 