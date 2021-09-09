Украина активизировала подготовку к нормандскому саммиту, - Кулеба

Украина активизировала подготовку к нормандскому саммиту. Это заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Это будет очень сложный разговор (между президентами Украины и России - ред.), но нужно идти к нему. Это не значит, что мы отвергаем нормандский формат, наоборот, мы сейчас активизировали работу по подготовке нового саммита в нормандском формате. Но позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность для прекращения войны и деокупации территорий", - считает Дмитрий Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата продолжается. Главное, чтобы Лавров решился сесть за стол переговоров, - Кулеба