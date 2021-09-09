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Україна активізувала підготовку до нормандського саміту, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна активізувала підготовку до нормандського саміту. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в ефіру ток-шоу "Право на владу".
"Це буде дуже складна розмова (між президентами України і Росії - ред.), але потрібно йти до неї. Це не означає, що ми відкидаємо нормандський формат, навпаки, ми зараз активізували роботу з підготовки нового саміту в нормандському форматі. Але позиція президента полягає в тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість для припинення війни і деокупації територій", - вважає Дмитро Кулеба.
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Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
А от хто такий д'Єрмак та звідки в нього такі можливості і повноваження треба питати в 73% "смєтунів", які привели до влади "узєлєнських" і репетували, що вони його "смєтут" якщо щось піде не так...
От тільки ці "смєтуни" перетворилися на секту "я за нєго нєгаласавал" і виправляти ситуацію знову доведеться активній меншості суспільства... На жаль...
У бубочки когнітивний дісонанс? Він же казав, що в його голові війна давно скінчена і що в очах путлера - мир! А тепер він хоче зустрітися з путлєром (в очах якого мир) щоб скінчити війну (яка вже скінчена в його голові)???
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