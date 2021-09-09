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Україна активізувала підготовку до нормандського саміту, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна активізувала підготовку до нормандського саміту, - Кулеба

Україна активізувала підготовку до нормандського саміту. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в ефіру ток-шоу "Право на владу".

"Це буде дуже складна розмова (між президентами України і Росії - ред.), але потрібно йти до неї. Це не означає, що ми відкидаємо нормандський формат, навпаки, ми зараз активізували роботу з підготовки нового саміту в нормандському форматі. Але позиція президента полягає в тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість для припинення війни і деокупації територій", - вважає Дмитро Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підготовка до зустрічі глав МЗС країн Нормандського формату триває. Головне, щоб Лавров зважився сісти за стіл переговорів, - Кулеба
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Знов будуть товкти воду в ступі.
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09.09.2021 23:15 Відповісти
А зачем вам этот нормандский самит? Чтобы ЧТО? Говорящий конь конкретно сказал, при каких условиях он будет. Оно НАМ надо?

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
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09.09.2021 23:21 Відповісти
Мене дуже цікавить питання: хто такий Кулєба? Але після всіх останніх подій на міжнародній арені, я зрозумів! Кулєба - це прессекретар д'Єрмака!
А от хто такий д'Єрмак та звідки в нього такі можливості і повноваження треба питати в 73% "смєтунів", які привели до влади "узєлєнських" і репетували, що вони його "смєтут" якщо щось піде не так...
От тільки ці "смєтуни" перетворилися на секту "я за нєго нєгаласавал" і виправляти ситуацію знову доведеться активній меншості суспільства... На жаль...
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09.09.2021 23:34 Відповісти
"позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность для прекращения войны" Источник: https://censor.net/ru/n3287424

У бубочки когнітивний дісонанс? Він же казав, що в його голові війна давно скінчена і що в очах путлера - мир! А тепер він хоче зустрітися з путлєром (в очах якого мир) щоб скінчити війну (яка вже скінчена в його голові)???
САНІТАРИ! Терміновий виклик в ОПу! Пацієнт "заврамшись"
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09.09.2021 23:21 Відповісти
 
 