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Вакцинация - не повод отказываться от ношения маски, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцинация - не повод отказываться от ношения маски, - Кузин

Вакцинация против коронавируса не является поводом отказаться от соблюдения противоэпидемических мероприятий, в частности от масочного режима.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вакцинация не является поводом отменять масочный режим для вакцинированных. И сейчас мировое сообщество рекомендует продолжать носить маски тем людям, которые получили полный курс прививок. Вакцинация эффективно защищает от тяжелого течения болезни, или риска умереть, но человек, получивший вакцину все еще рискует заразиться ", - пояснил чиновник.

Также читайте: Вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным, - главный санврач Кузин

Автор: Володимир Янченко
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замечательная страница комментариев Вакцинація - не привід відмовлятися від носіння маски, - Кузін - Цензор.НЕТ 6092
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10.09.2021 16:35 Ответить
 
 