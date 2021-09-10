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Вакцинація - не привід відмовлятися від носіння маски, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцинація - не привід відмовлятися від носіння маски, - Кузін

Вакцинація проти коронавірусу не є приводом відмовитися від дотримання протиепідемічних заходів, зокрема від маскового режиму.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вакцинація не є приводом скасовувати масковий режим для вакцинованих. І зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски тим людям, які отримали повний курс щеплення. Оскільки вакцинація ефективно захищає від тяжкого перебігу хвороби або ризику померти, але людина, яка отримала вакцину, все ще має ризик інфікуватися", - розповів чиновник.

Також читайте: Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін

Автор: Наталя Джума
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замечательная страница комментариев Вакцинація - не привід відмовлятися від носіння маски, - Кузін - Цензор.НЕТ 6092
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10.09.2021 16:35 Відповісти
 
 