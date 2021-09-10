РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6764 посетителя онлайн
Новости За рубежом
13 348 53
Госдепартамент США (1624) наблюдательный совет (95) Нафтогаз (3099)

США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США глубоко обеспокоены кризисом в управлении

Вашингтон серьезно обеспокоен кризисом в управлении НАК "Нафтогаз Украины" и призывает активизировать меры по урегулированию этой проблемы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об  заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку 8 сентября независимых членов совета", - сказал Прайс на брифинге в четверг.

Прайс отметил, что Вашингтон призывает активизировать усилия по решению вопроса и достижению рациональной системы управления в "Нафтогазе".

Читайте на Цензор.НЕТ - Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку (обновлено)

"Мы приветствуем активное участие украинского правительства в положительном решении этого вопроса", - добавил Прайс.

Правительство Украины накануне получило заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейдена (Бельгия). Они считают, что назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под вопрос будущее компании и ее финансовое состояние. Отставка независимых членов набсовета, по их мнению, даст возможность ускорить решение этой проблемы.

По словам Споттисвуд, после его назначения весной почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители.

Также читайте: НАПК требует от главы набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд расторгнуть контракт с Витренко

"Мы просто не можем быть эффективны в таких обстоятельствах, так как мы какие-то решения принимаем, а они не выполняются", - заявила она журналистам.

Конфликт между независимыми членами набсовета и украинскими властями возник после отставки весной главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначения на его место Витренко. Эти кадровые изменения независимые члены набсовета посчитали незаконными. Однако первоначально удалось достичь компромисса - они согласились продолжить работу в набсовете до проведения нового конкурса по выбору членов набсовета. Все это время они продолжали добиваться отставки Витренко.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Талантливые руководители начали уходить из нафтогаза? Это новый анекдот такой? Какже они талантливо сидели на трубе, этож надо 20 лет учиться и не у каждого получиться. А спотисвуды и др независимые, тоже талантливо принимали решения, которые и нах никому не нужны, получая нехилые бабки. Это не нафтогаз, а кормушка и ни у одного преза нет яиц навести там порядок. Смотреть сколько зашло газа и сколько вышло, этож какие универы надо заканчивать, кандидатские с докторскими писать? Просто офигеть, не разведывают, не добывают, просто перегоняют и не можем это сделать без спотисвудов? А... я наверное чего-то не знаю...
показать весь комментарий
10.09.2021 02:12
+10
Тепер буде чергова "Укрзалізниця" з Нафтогазу. Це не криза в управлінні, а розвал держави ЗЕ*******.
показать весь комментарий
10.09.2021 03:18
+7
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 9190 . Яке бабло , з яких колоній , штатам треба викачувати .? Про шо ти пишеш , болєзнєнний ?
показать весь комментарий
10.09.2021 07:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 7827
показать весь комментарий
10.09.2021 01:48 Ответить
Талантливые руководители начали уходить из нафтогаза? Это новый анекдот такой? Какже они талантливо сидели на трубе, этож надо 20 лет учиться и не у каждого получиться. А спотисвуды и др независимые, тоже талантливо принимали решения, которые и нах никому не нужны, получая нехилые бабки. Это не нафтогаз, а кормушка и ни у одного преза нет яиц навести там порядок. Смотреть сколько зашло газа и сколько вышло, этож какие универы надо заканчивать, кандидатские с докторскими писать? Просто офигеть, не разведывают, не добывают, просто перегоняют и не можем это сделать без спотисвудов? А... я наверное чего-то не знаю...
показать весь комментарий
10.09.2021 02:12 Ответить
Ти ніх.. не наєш США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 8709 .. Тому й пишеш сію маячню .
При спотісвудах Нафтогаз чи не вперше за весь час свого існування , почав приносити прибуток і перераховувати гроші в бюджет , замість - щорічно витягувати з нього десятки млрд дотацій ..
показать весь комментарий
10.09.2021 07:41 Ответить
Друже, Максим. По своїй природі, Нафтогаз, 100% прибуткова компанія, яка за транспортні послуги отримуэ прибуток. Як экседіційні компанії в транспортному бізнесі. Нічого не виробляя та не споживая. І гроші в бюджет зараз перераховуються не завдяки спотісвудам, а тільки і тому, що урвався терпець людям в 2014 році. Завдяки загиблим героям (трохи пафосно, але воно так і э). І буде прибутковим, доти, поки нова мафія не зробить його знову збитковим. Оце, я гадаю, Вам, ясно?
показать весь комментарий
10.09.2021 08:27 Ответить
Транзит газу це лише один з видів діяльності Нафтогазу ,, він дає близько третини всих доходів Нафтогазу ..

Тому ваша думка ,про те що Нафтогаз це лише транзит газу - хибна . ! США глибоко стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України", - Держдеп - Цензор.НЕТ 7270 .

---------------------------------------------------------

Група «Нафтогаз України» - вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.
Група здійснює безперебійний транзит газу до європейських споживачів, імпортує газ, а також займається переробкою газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу групи, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій.
Група є найбільшим платником податків в Україні. У 2018 році надходження від групи склали 137 млрд гривень податків і дивідендів, а це близько 15 % загальних доходів державного бюджету[2].
Починаючи з 2014 року державна компанія поступово із чорної діри державного бюджету перетворилась на донора держави. Ще у 2014 році з бюджету витрачено на Нафтогаз 91 млрд грн ( дотації ), а у 2016 році податки підприємств групи вже складали близько 60 млрд грн. А у 2017 році Нафтогаз сплатив до бюджету 23,2 млрд грн податків, що на 45 % більше, ніж у 2016 році. У 2018 році державний бюджет отримав від групи Нафтогаз на 137 млрд грн податків та дивідендів, а це 15 % загальних доходів державного бюджету.
показать весь комментарий
10.09.2021 09:36 Ответить
А уявляєте скільки цих "набсоветов" в інших державних установах і підприємствах? Я якось почитав хто входить да набради Укрзалізниці і скільки вони отримують.... Я просто не бачу логіки. І ви правду кажете, що в жодного преза немає яєць... бо бояться ...бояться зацепити інтереси якоїсь групи. Тільки терор. Вибачте за емоції, але тільки тварин на каштани, щоб засохли уроди, а інші дивились.
показать весь комментарий
10.09.2021 08:00 Ответить
Толку от этого набсовета, только премии выписывать миллионные и маме отсылась.
показать весь комментарий
10.09.2021 03:00 Ответить
Тепер буде чергова "Укрзалізниця" з Нафтогазу. Це не криза в управлінні, а розвал держави ЗЕ*******.
показать весь комментарий
10.09.2021 03:18 Ответить
Свідомий розвал.
В знищенні прибуткового Нафтогазу, зацікавлені беня та кацапи. І беспосередню участь в цьому знищенні прийняв ... дерьмак.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:22 Ответить
100%++++++++++
показать весь комментарий
10.09.2021 10:48 Ответить
Единственный - пока плюс Витренко. Но радоваться рано, американцы и его прогнут под себя как и Коболя. Бабло нужно выкачивать из колонии....
показать весь комментарий
10.09.2021 04:13 Ответить
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 9190 . Яке бабло , з яких колоній , штатам треба викачувати .? Про шо ти пишеш , болєзнєнний ?
показать весь комментарий
10.09.2021 07:45 Ответить
Путлер Капут d9fff7b5 - "пока плюс Витренко. Но радоваться рано, американцы и его прогнут под себя"

Неужели до сих пор никто не вкумекал, что Витренко прогнулся под Ермака и газпром кацапский. Уничтожить наблюдательный совет ........... В газпроме от такой новости шампанское пооткрывали.
показать весь комментарий
10.09.2021 09:11 Ответить
а пока ваши бабки из московии х;йло выводит в штаты,погугли только не на ваших помойках сру
показать весь комментарий
10.09.2021 10:20 Ответить
Американці прогнуть? Завнішє управління? США глибоко стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2518 Як же ви, ватани, палитесь, аж смердите.
Куди "краще, щоб вітренко-дерьмак зробив з Нафтогазу, такий собі грязьпром, як у фуйла. Пральню. Кишенькову контору, для відмивання бабла для бені, зелі, дерьмака та інших покидьків.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:27 Ответить
все озаботились прокладкой которая не сеет и не пашет. Но талантливо руководит,отбирая
украинский газ у нарида. Систему менять для этого ст 142,143 конституции выполнить и жить по закону. Как то так товарищии папуасы по несчастью у которых не растет кокос.
показать весь комментарий
10.09.2021 04:20 Ответить
за законом треба було в 2014 році. А за газ нехай риго-анали платять, накерували. Чому нормальні люди за їх косяки повинні платити?
показать весь комментарий
10.09.2021 05:10 Ответить
Недочеловек о ЛЮДЯХ ... Смешно=))
показать весь комментарий
10.09.2021 06:25 Ответить
Ты, унтерменш, неправильный флаг выбрал. Товарищ прапорщик об этом знает? Почему нацистскую власовскую тряпку не прицепил? США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 3408
показать весь комментарий
10.09.2021 06:39 Ответить
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 7968 . То чого ти з тим довбо...м сюди ( на Цензор ) приперся ?
Якщо не збираєшся нічого доводити , то не мучся тут ,, а іди краще - тяпни 150 бояри та влючи скабейчиху . США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 1293 .
показать весь комментарий
10.09.2021 07:56 Ответить
Повернуиь сисему до советського- януковичиць- вазеленського рівня, коли дерфава несе млрдні збитки і покриває борги нафтогазу, укрзалізниці і т.п. з держскарбниці?
показать весь комментарий
10.09.2021 10:29 Ответить
Висновок, - Коболєв лягав ще й під держдеп, а дурник Вітренко цього ще не навчився, але він перспективний...
показать весь комментарий
10.09.2021 05:20 Ответить
Я думаю що дарма вони глубоко обєспокоєни відставкою талантів. У нас талантів вистачить. Он Сірожа в УЗ є, Мустафін без роботи, молодий Бідон. Так шо попереду у НФ свєтлоє будущєє
показать весь комментарий
10.09.2021 06:37 Ответить
Я думаю що дарма вони глубоко обєспокоєни відставкою талантів. У нас талантів вистачить. Он Сірожа в УЗ є, Мустафін без роботи, молодий Бідон. Так шо попереду у НФ свєтлоє будущєє з новим талантами, а у клієнтів нові ціни
показать весь комментарий
10.09.2021 06:39 Ответить
Говноеды Мавзолейные кооператива Озеро купили себе Белорусь за 3 доллара,точно за эту же сумму в ноябре 2013 купили и Витька дважды не сидевшего в советской тюряге....,баранов и могила не вылечит.. США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 1769 .США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 4443
показать весь комментарий
10.09.2021 06:39 Ответить
ой, опять глубоко забеспокоились
показать весь комментарий
10.09.2021 06:45 Ответить
Быдло Путлера,вас даже могила не выличит...США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 997 США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 4167
показать весь комментарий
10.09.2021 06:50 Ответить
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 9273все что нужно современным идиотам РАБссии США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 9400
показать весь комментарий
10.09.2021 06:55 Ответить
... пара на стадион на Битву Быков : "Я, ваш приговор" . Хочеться посмотреть продолжение, как вы, смотрите джентельмены, ведь хуже уже не будет! Хуже только под могильной плитой.
показать весь комментарий
10.09.2021 06:56 Ответить
Вчера бабка на базарчике каже...,синочок купи в мене кіло капусточки...,каже жіночко,серденько давайте кіла 3,а краще 4 США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 1325мораль ...?лучше я заплачу Госдепу 100 долларов чем рюсским баранам КГБшного урода 50
показать весь комментарий
10.09.2021 06:59 Ответить
Возвращаясь к теме, почему все таланты у нас на госпредприятиях, бюджетных? Неужели коммерция таких талантов не выдерживает? Или может бояться, что, если все кинутся делать бизнес самостоятельно (таланты) можем не дай бог перегнать какую-нибудь Румынию или шота в этом роде?
показать весь комментарий
10.09.2021 08:13 Ответить
А не хоче держдеп стурбуватись ціною газу в європі в 700 доларів. Це ж якими треба професіоналами, щоб зробити газ для х...ла з 200 до 700 доларів. І на хрен вони такі треба спеціалісти в нафтогазі, хай в себе дома краще керують, так, дивись, 1000 доларів ціна стане, і ще третій потік побудують.
показать весь комментарий
10.09.2021 08:25 Ответить
Всё о Европе беспокоитесь так и будете жить пока не начнёте о Украине думать
показать весь комментарий
10.09.2021 12:17 Ответить
извини не туда отправил комментарии ниже.!
показать весь комментарий
10.09.2021 12:21 Ответить
Додам, що Україна офіційно купує газ саме в Європі, тому очевидний український інтерес в цінах на газ. А зарплати і пенсії у нас далеко не європейські.
показать весь комментарий
10.09.2021 13:21 Ответить
Вот же! Глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины! А осуществляемым Кремлем газовым шантажом всей Европы и триумфом коррупции во вселенском масштабе не обеспокоены в США - цены на газ в Европе впервые превысили $700 за тысячу кубометров?
показать весь комментарий
10.09.2021 08:29 Ответить
Странно. А зелебобы думали, что могут звиздеть и нарушать свои обещания сколько угодно.
показать весь комментарий
10.09.2021 08:33 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3029719167242588&id=100006136038244

"Когда в Нафтогазе БОЛЬШЕ НЕТ действующего наблюдательного совета, Ермак с Витренко начнут (уже начали) зачищать правление. Ермак сделал самый большой подарок Газпрому - Нафтогаза больше нет. В Кремле пьют шампанское. Я думаю мы все ещё даже не до конца понимаем к чему приведут сегодняшние события. Единственное что я могу вам гарантировать, что не будет ничего хорошего."

США глибоко стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України", - Держдеп - Цензор.НЕТ 9689
показать весь комментарий
10.09.2021 09:03 Ответить
Американці, використовуючи таку систему правління компаніями -процвітають. Нафтогаз, 4-2 роки тому процвітав і кришив кацапський грязьпром.
Та коломойсько- дерьмакові (фуйлові) тролі будуть рвати дупу, щоб розповісти лохам про те, що потрібно позбутися незалежних західних спостерігачів і ЗАМІНИТИ їх на смотрящих від фуйла та бабломойського, чи віддати Нафтогаз у правління владі (дерьмаку).
показать весь комментарий
10.09.2021 10:40 Ответить
Чхать хотело неукраинское хитрожопое кодло на Штаты, когда дело идет о гешефтах!
показать весь комментарий
10.09.2021 12:15 Ответить
Занепокоєні? Посильте наглядову раду Хантером. В нього й досвід вже є)
показать весь комментарий
11.09.2021 00:18 Ответить
 
 