США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп
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Вашингтон серьезно обеспокоен кризисом в управлении НАК "Нафтогаз Украины" и призывает активизировать меры по урегулированию этой проблемы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об заявил представитель госдепа США Нед Прайс.
"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку 8 сентября независимых членов совета", - сказал Прайс на брифинге в четверг.
Прайс отметил, что Вашингтон призывает активизировать усилия по решению вопроса и достижению рациональной системы управления в "Нафтогазе".
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"Мы приветствуем активное участие украинского правительства в положительном решении этого вопроса", - добавил Прайс.
Правительство Украины накануне получило заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейдена (Бельгия). Они считают, что назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под вопрос будущее компании и ее финансовое состояние. Отставка независимых членов набсовета, по их мнению, даст возможность ускорить решение этой проблемы.
По словам Споттисвуд, после его назначения весной почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители.
"Мы просто не можем быть эффективны в таких обстоятельствах, так как мы какие-то решения принимаем, а они не выполняются", - заявила она журналистам.
Конфликт между независимыми членами набсовета и украинскими властями возник после отставки весной главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначения на его место Витренко. Эти кадровые изменения независимые члены набсовета посчитали незаконными. Однако первоначально удалось достичь компромисса - они согласились продолжить работу в набсовете до проведения нового конкурса по выбору членов набсовета. Все это время они продолжали добиваться отставки Витренко.
Пожалуйста, подождите...
При спотісвудах Нафтогаз чи не вперше за весь час свого існування , почав приносити прибуток і перераховувати гроші в бюджет , замість - щорічно витягувати з нього десятки млрд дотацій ..
Тому ваша думка ,про те що Нафтогаз це лише транзит газу - хибна . ! .
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Група «Нафтогаз України» - вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.
Група здійснює безперебійний транзит газу до європейських споживачів, імпортує газ, а також займається переробкою газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу групи, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій.
Група є найбільшим платником податків в Україні. У 2018 році надходження від групи склали 137 млрд гривень податків і дивідендів, а це близько 15 % загальних доходів державного бюджету[2].
Починаючи з 2014 року державна компанія поступово із чорної діри державного бюджету перетворилась на донора держави. Ще у 2014 році з бюджету витрачено на Нафтогаз 91 млрд грн ( дотації ), а у 2016 році податки підприємств групи вже складали близько 60 млрд грн. А у 2017 році Нафтогаз сплатив до бюджету 23,2 млрд грн податків, що на 45 % більше, ніж у 2016 році. У 2018 році державний бюджет отримав від групи Нафтогаз на 137 млрд грн податків та дивідендів, а це 15 % загальних доходів державного бюджету.
В знищенні прибуткового Нафтогазу, зацікавлені беня та кацапи. І беспосередню участь в цьому знищенні прийняв ... дерьмак.
Неужели до сих пор никто не вкумекал, что Витренко прогнулся под Ермака и газпром кацапский. Уничтожить наблюдательный совет ........... В газпроме от такой новости шампанское пооткрывали.
Куди "краще, щоб вітренко-дерьмак зробив з Нафтогазу, такий собі грязьпром, як у фуйла. Пральню. Кишенькову контору, для відмивання бабла для бені, зелі, дерьмака та інших покидьків.
украинский газ у нарида. Систему менять для этого ст 142,143 конституции выполнить и жить по закону. Как то так товарищии папуасы по несчастью у которых не растет кокос.
Якщо не збираєшся нічого доводити , то не мучся тут ,, а іди краще - тяпни 150 бояри та влючи скабейчиху . .
"Когда в Нафтогазе БОЛЬШЕ НЕТ действующего наблюдательного совета, Ермак с Витренко начнут (уже начали) зачищать правление. Ермак сделал самый большой подарок Газпрому - Нафтогаза больше нет. В Кремле пьют шампанское. Я думаю мы все ещё даже не до конца понимаем к чему приведут сегодняшние события. Единственное что я могу вам гарантировать, что не будет ничего хорошего."
Та коломойсько- дерьмакові (фуйлові) тролі будуть рвати дупу, щоб розповісти лохам про те, що потрібно позбутися незалежних західних спостерігачів і ЗАМІНИТИ їх на смотрящих від фуйла та бабломойського, чи віддати Нафтогаз у правління владі (дерьмаку).