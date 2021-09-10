США глибоко стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України", - Держдеп

Вашингтон серйозно стурбований кризою в управлінні НАК "Нафтогаз України" і закликає активізувати заходи щодо врегулювання цієї проблеми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник держдепу США Нед Прайс.

"Ми глибоко стурбовані тривалою кризою в керівництві "Нафтогазу", зокрема відходом у відставку 8 вересня незалежних членів ради", - сказав Прайс на брифінгу в четвер.

Прайс зазначив, що Вашингтон закликає активізувати зусилля щодо вирішення питання і досягнення раціональної системи управління в "Нафтогазі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова НАЗК Новіков закликає Кабмін розірвати контракт із керівником "Нафтогазу" Вітренком

"Ми вітаємо активну участь українського уряду в позитивному вирішенні цього питання", - додав Прайс.

Уряд України напередодні отримав заяви про відставку всіх трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія). Вони вважають, що призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою і правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан. Відставка незалежних членів наглядової ради, на їхню думку, дасть змогу прискорити вирішення цієї проблеми.

За словами Споттісвуд, після його призначення навесні майже не було нормального спілкування з наглядовою радою, документи від голови правління не надходили, на питання наглядової ради він не відповідав, а з компанії почали йти талановиті керівники.

Також читайте: НАЗК вимагає від голови наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд розірвати контракт із Вітренком

"Ми просто не можемо бути ефективні за таких обставин, оскільки ми якісь рішення схвалюємо, а вони не виконуються", - заявила вона журналістам.

Конфлікт між незалежними членами наглядової ради та українською владою виник після відставки навесні глави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначення на його місце Вітренка. Ці кадрові зміни незалежні члени наглядової ради вважають незаконними. Однак спочатку вдалося досягти компромісу - вони погодилися продовжити роботу в наглядовій раді до проведення нового конкурсу з вибору членів наглядової ради. Весь цей час вони продовжували домагатися відставки Вітренка.