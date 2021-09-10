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Держдепартамент США (1306) наглядова рада (80) Нафтогаз (1243)

США глибоко стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України", - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США глибоко стурбовані кризою в управлінні

Вашингтон серйозно стурбований кризою в управлінні НАК "Нафтогаз України" і закликає активізувати заходи щодо врегулювання цієї проблеми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник держдепу США Нед Прайс.

"Ми глибоко стурбовані тривалою кризою в керівництві "Нафтогазу", зокрема відходом у відставку 8 вересня незалежних членів ради", - сказав Прайс на брифінгу в четвер.

Прайс зазначив, що Вашингтон закликає активізувати зусилля щодо вирішення питання і досягнення раціональної системи управління в "Нафтогазі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова НАЗК Новіков закликає Кабмін розірвати контракт із керівником "Нафтогазу" Вітренком

"Ми вітаємо активну участь українського уряду в позитивному вирішенні цього питання", - додав Прайс.

Уряд України напередодні отримав заяви про відставку всіх трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія). Вони вважають, що призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою і правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан. Відставка незалежних членів наглядової ради, на їхню думку, дасть змогу прискорити вирішення цієї проблеми.

За словами Споттісвуд, після його призначення навесні майже не було нормального спілкування з наглядовою радою, документи від голови правління не надходили, на питання наглядової ради він не відповідав, а з компанії почали йти талановиті керівники.

Також читайте: НАЗК вимагає від голови наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд розірвати контракт із Вітренком

"Ми просто не можемо бути ефективні за таких обставин, оскільки ми якісь рішення схвалюємо, а вони не виконуються", - заявила вона журналістам.

Конфлікт між незалежними членами наглядової ради та українською владою виник після відставки навесні глави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначення на його місце Вітренка. Ці кадрові зміни незалежні члени наглядової ради вважають незаконними. Однак спочатку вдалося досягти компромісу - вони погодилися продовжити роботу в наглядовій раді до проведення нового конкурсу з вибору членів наглядової ради. Весь цей час вони продовжували домагатися відставки Вітренка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Талантливые руководители начали уходить из нафтогаза? Это новый анекдот такой? Какже они талантливо сидели на трубе, этож надо 20 лет учиться и не у каждого получиться. А спотисвуды и др независимые, тоже талантливо принимали решения, которые и нах никому не нужны, получая нехилые бабки. Это не нафтогаз, а кормушка и ни у одного преза нет яиц навести там порядок. Смотреть сколько зашло газа и сколько вышло, этож какие универы надо заканчивать, кандидатские с докторскими писать? Просто офигеть, не разведывают, не добывают, просто перегоняют и не можем это сделать без спотисвудов? А... я наверное чего-то не знаю...
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10.09.2021 02:12
+10
Тепер буде чергова "Укрзалізниця" з Нафтогазу. Це не криза в управлінні, а розвал держави ЗЕ*******.
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10.09.2021 03:18
+7
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 9190 . Яке бабло , з яких колоній , штатам треба викачувати .? Про шо ти пишеш , болєзнєнний ?
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10.09.2021 07:45
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США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 7827
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10.09.2021 01:48 Відповісти
Талантливые руководители начали уходить из нафтогаза? Это новый анекдот такой? Какже они талантливо сидели на трубе, этож надо 20 лет учиться и не у каждого получиться. А спотисвуды и др независимые, тоже талантливо принимали решения, которые и нах никому не нужны, получая нехилые бабки. Это не нафтогаз, а кормушка и ни у одного преза нет яиц навести там порядок. Смотреть сколько зашло газа и сколько вышло, этож какие универы надо заканчивать, кандидатские с докторскими писать? Просто офигеть, не разведывают, не добывают, просто перегоняют и не можем это сделать без спотисвудов? А... я наверное чего-то не знаю...
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10.09.2021 02:12 Відповісти
Ти ніх.. не наєш США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 8709 .. Тому й пишеш сію маячню .
При спотісвудах Нафтогаз чи не вперше за весь час свого існування , почав приносити прибуток і перераховувати гроші в бюджет , замість - щорічно витягувати з нього десятки млрд дотацій ..
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10.09.2021 07:41 Відповісти
Друже, Максим. По своїй природі, Нафтогаз, 100% прибуткова компанія, яка за транспортні послуги отримуэ прибуток. Як экседіційні компанії в транспортному бізнесі. Нічого не виробляя та не споживая. І гроші в бюджет зараз перераховуються не завдяки спотісвудам, а тільки і тому, що урвався терпець людям в 2014 році. Завдяки загиблим героям (трохи пафосно, але воно так і э). І буде прибутковим, доти, поки нова мафія не зробить його знову збитковим. Оце, я гадаю, Вам, ясно?
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10.09.2021 08:27 Відповісти
Транзит газу це лише один з видів діяльності Нафтогазу ,, він дає близько третини всих доходів Нафтогазу ..

Тому ваша думка ,про те що Нафтогаз це лише транзит газу - хибна . ! США глибоко стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України", - Держдеп - Цензор.НЕТ 7270 .

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Група «Нафтогаз України» - вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.
Група здійснює безперебійний транзит газу до європейських споживачів, імпортує газ, а також займається переробкою газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу групи, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій.
Група є найбільшим платником податків в Україні. У 2018 році надходження від групи склали 137 млрд гривень податків і дивідендів, а це близько 15 % загальних доходів державного бюджету[2].
Починаючи з 2014 року державна компанія поступово із чорної діри державного бюджету перетворилась на донора держави. Ще у 2014 році з бюджету витрачено на Нафтогаз 91 млрд грн ( дотації ), а у 2016 році податки підприємств групи вже складали близько 60 млрд грн. А у 2017 році Нафтогаз сплатив до бюджету 23,2 млрд грн податків, що на 45 % більше, ніж у 2016 році. У 2018 році державний бюджет отримав від групи Нафтогаз на 137 млрд грн податків та дивідендів, а це 15 % загальних доходів державного бюджету.
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10.09.2021 09:36 Відповісти
А уявляєте скільки цих "набсоветов" в інших державних установах і підприємствах? Я якось почитав хто входить да набради Укрзалізниці і скільки вони отримують.... Я просто не бачу логіки. І ви правду кажете, що в жодного преза немає яєць... бо бояться ...бояться зацепити інтереси якоїсь групи. Тільки терор. Вибачте за емоції, але тільки тварин на каштани, щоб засохли уроди, а інші дивились.
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10.09.2021 08:00 Відповісти
Толку от этого набсовета, только премии выписывать миллионные и маме отсылась.
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10.09.2021 03:00 Відповісти
Тепер буде чергова "Укрзалізниця" з Нафтогазу. Це не криза в управлінні, а розвал держави ЗЕ*******.
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10.09.2021 03:18 Відповісти
Свідомий розвал.
В знищенні прибуткового Нафтогазу, зацікавлені беня та кацапи. І беспосередню участь в цьому знищенні прийняв ... дерьмак.
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10.09.2021 10:22 Відповісти
100%++++++++++
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10.09.2021 10:48 Відповісти
Единственный - пока плюс Витренко. Но радоваться рано, американцы и его прогнут под себя как и Коболя. Бабло нужно выкачивать из колонии....
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10.09.2021 04:13 Відповісти
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 9190 . Яке бабло , з яких колоній , штатам треба викачувати .? Про шо ти пишеш , болєзнєнний ?
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10.09.2021 07:45 Відповісти
Путлер Капут d9fff7b5 - "пока плюс Витренко. Но радоваться рано, американцы и его прогнут под себя"

Неужели до сих пор никто не вкумекал, что Витренко прогнулся под Ермака и газпром кацапский. Уничтожить наблюдательный совет ........... В газпроме от такой новости шампанское пооткрывали.
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10.09.2021 09:11 Відповісти
а пока ваши бабки из московии х;йло выводит в штаты,погугли только не на ваших помойках сру
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10.09.2021 10:20 Відповісти
Американці прогнуть? Завнішє управління? США глибоко стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2518 Як же ви, ватани, палитесь, аж смердите.
Куди "краще, щоб вітренко-дерьмак зробив з Нафтогазу, такий собі грязьпром, як у фуйла. Пральню. Кишенькову контору, для відмивання бабла для бені, зелі, дерьмака та інших покидьків.
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10.09.2021 10:27 Відповісти
все озаботились прокладкой которая не сеет и не пашет. Но талантливо руководит,отбирая
украинский газ у нарида. Систему менять для этого ст 142,143 конституции выполнить и жить по закону. Как то так товарищии папуасы по несчастью у которых не растет кокос.
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10.09.2021 04:20 Відповісти
за законом треба було в 2014 році. А за газ нехай риго-анали платять, накерували. Чому нормальні люди за їх косяки повинні платити?
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10.09.2021 05:10 Відповісти
Недочеловек о ЛЮДЯХ ... Смешно=))
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10.09.2021 06:25 Відповісти
Ты, унтерменш, неправильный флаг выбрал. Товарищ прапорщик об этом знает? Почему нацистскую власовскую тряпку не прицепил? США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 3408
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10.09.2021 06:39 Відповісти
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 7968 . То чого ти з тим довбо...м сюди ( на Цензор ) приперся ?
Якщо не збираєшся нічого доводити , то не мучся тут ,, а іди краще - тяпни 150 бояри та влючи скабейчиху . США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 1293 .
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10.09.2021 07:56 Відповісти
Повернуиь сисему до советського- януковичиць- вазеленського рівня, коли дерфава несе млрдні збитки і покриває борги нафтогазу, укрзалізниці і т.п. з держскарбниці?
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10.09.2021 10:29 Відповісти
Висновок, - Коболєв лягав ще й під держдеп, а дурник Вітренко цього ще не навчився, але він перспективний...
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10.09.2021 05:20 Відповісти
Я думаю що дарма вони глубоко обєспокоєни відставкою талантів. У нас талантів вистачить. Он Сірожа в УЗ є, Мустафін без роботи, молодий Бідон. Так шо попереду у НФ свєтлоє будущєє
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10.09.2021 06:37 Відповісти
Я думаю що дарма вони глубоко обєспокоєни відставкою талантів. У нас талантів вистачить. Он Сірожа в УЗ є, Мустафін без роботи, молодий Бідон. Так шо попереду у НФ свєтлоє будущєє з новим талантами, а у клієнтів нові ціни
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10.09.2021 06:39 Відповісти
Говноеды Мавзолейные кооператива Озеро купили себе Белорусь за 3 доллара,точно за эту же сумму в ноябре 2013 купили и Витька дважды не сидевшего в советской тюряге....,баранов и могила не вылечит.. США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 1769 .США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 4443
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10.09.2021 06:39 Відповісти
ой, опять глубоко забеспокоились
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10.09.2021 06:45 Відповісти
Быдло Путлера,вас даже могила не выличит...США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 997 США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 4167
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10.09.2021 06:50 Відповісти
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 9273все что нужно современным идиотам РАБссии США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 9400
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10.09.2021 06:55 Відповісти
... пара на стадион на Битву Быков : "Я, ваш приговор" . Хочеться посмотреть продолжение, как вы, смотрите джентельмены, ведь хуже уже не будет! Хуже только под могильной плитой.
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10.09.2021 06:56 Відповісти
Вчера бабка на базарчике каже...,синочок купи в мене кіло капусточки...,каже жіночко,серденько давайте кіла 3,а краще 4 США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 1325мораль ...?лучше я заплачу Госдепу 100 долларов чем рюсским баранам КГБшного урода 50
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10.09.2021 06:59 Відповісти
Возвращаясь к теме, почему все таланты у нас на госпредприятиях, бюджетных? Неужели коммерция таких талантов не выдерживает? Или может бояться, что, если все кинутся делать бизнес самостоятельно (таланты) можем не дай бог перегнать какую-нибудь Румынию или шота в этом роде?
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10.09.2021 08:13 Відповісти
А не хоче держдеп стурбуватись ціною газу в європі в 700 доларів. Це ж якими треба професіоналами, щоб зробити газ для х...ла з 200 до 700 доларів. І на хрен вони такі треба спеціалісти в нафтогазі, хай в себе дома краще керують, так, дивись, 1000 доларів ціна стане, і ще третій потік побудують.
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10.09.2021 08:25 Відповісти
Всё о Европе беспокоитесь так и будете жить пока не начнёте о Украине думать
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10.09.2021 12:17 Відповісти
извини не туда отправил комментарии ниже.!
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10.09.2021 12:21 Відповісти
Додам, що Україна офіційно купує газ саме в Європі, тому очевидний український інтерес в цінах на газ. А зарплати і пенсії у нас далеко не європейські.
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10.09.2021 13:21 Відповісти
Вот же! Глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины! А осуществляемым Кремлем газовым шантажом всей Европы и триумфом коррупции во вселенском масштабе не обеспокоены в США - цены на газ в Европе впервые превысили $700 за тысячу кубометров?
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10.09.2021 08:29 Відповісти
Странно. А зелебобы думали, что могут звиздеть и нарушать свои обещания сколько угодно.
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10.09.2021 08:33 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3029719167242588&id=100006136038244

"Когда в Нафтогазе БОЛЬШЕ НЕТ действующего наблюдательного совета, Ермак с Витренко начнут (уже начали) зачищать правление. Ермак сделал самый большой подарок Газпрому - Нафтогаза больше нет. В Кремле пьют шампанское. Я думаю мы все ещё даже не до конца понимаем к чему приведут сегодняшние события. Единственное что я могу вам гарантировать, что не будет ничего хорошего."

США глибоко стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України", - Держдеп - Цензор.НЕТ 9689
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10.09.2021 09:03 Відповісти
Американці, використовуючи таку систему правління компаніями -процвітають. Нафтогаз, 4-2 роки тому процвітав і кришив кацапський грязьпром.
Та коломойсько- дерьмакові (фуйлові) тролі будуть рвати дупу, щоб розповісти лохам про те, що потрібно позбутися незалежних західних спостерігачів і ЗАМІНИТИ їх на смотрящих від фуйла та бабломойського, чи віддати Нафтогаз у правління владі (дерьмаку).
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10.09.2021 10:40 Відповісти
Чхать хотело неукраинское хитрожопое кодло на Штаты, когда дело идет о гешефтах!
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10.09.2021 12:15 Відповісти
Занепокоєні? Посильте наглядову раду Хантером. В нього й досвід вже є)
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11.09.2021 00:18 Відповісти
 
 