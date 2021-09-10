США глибоко стурбовані кризою в управлінні "Нафтогазом України", - Держдеп
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Вашингтон серйозно стурбований кризою в управлінні НАК "Нафтогаз України" і закликає активізувати заходи щодо врегулювання цієї проблеми.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник держдепу США Нед Прайс.
"Ми глибоко стурбовані тривалою кризою в керівництві "Нафтогазу", зокрема відходом у відставку 8 вересня незалежних членів ради", - сказав Прайс на брифінгу в четвер.
Прайс зазначив, що Вашингтон закликає активізувати зусилля щодо вирішення питання і досягнення раціональної системи управління в "Нафтогазі".
"Ми вітаємо активну участь українського уряду в позитивному вирішенні цього питання", - додав Прайс.
Уряд України напередодні отримав заяви про відставку всіх трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія). Вони вважають, що призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою і правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан. Відставка незалежних членів наглядової ради, на їхню думку, дасть змогу прискорити вирішення цієї проблеми.
За словами Споттісвуд, після його призначення навесні майже не було нормального спілкування з наглядовою радою, документи від голови правління не надходили, на питання наглядової ради він не відповідав, а з компанії почали йти талановиті керівники.
"Ми просто не можемо бути ефективні за таких обставин, оскільки ми якісь рішення схвалюємо, а вони не виконуються", - заявила вона журналістам.
Конфлікт між незалежними членами наглядової ради та українською владою виник після відставки навесні глави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначення на його місце Вітренка. Ці кадрові зміни незалежні члени наглядової ради вважають незаконними. Однак спочатку вдалося досягти компромісу - вони погодилися продовжити роботу в наглядовій раді до проведення нового конкурсу з вибору членів наглядової ради. Весь цей час вони продовжували домагатися відставки Вітренка.
Будь ласка, зачекайте...
При спотісвудах Нафтогаз чи не вперше за весь час свого існування , почав приносити прибуток і перераховувати гроші в бюджет , замість - щорічно витягувати з нього десятки млрд дотацій ..
Тому ваша думка ,про те що Нафтогаз це лише транзит газу - хибна . ! .
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Група «Нафтогаз України» - вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.
Група здійснює безперебійний транзит газу до європейських споживачів, імпортує газ, а також займається переробкою газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу групи, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій.
Група є найбільшим платником податків в Україні. У 2018 році надходження від групи склали 137 млрд гривень податків і дивідендів, а це близько 15 % загальних доходів державного бюджету[2].
Починаючи з 2014 року державна компанія поступово із чорної діри державного бюджету перетворилась на донора держави. Ще у 2014 році з бюджету витрачено на Нафтогаз 91 млрд грн ( дотації ), а у 2016 році податки підприємств групи вже складали близько 60 млрд грн. А у 2017 році Нафтогаз сплатив до бюджету 23,2 млрд грн податків, що на 45 % більше, ніж у 2016 році. У 2018 році державний бюджет отримав від групи Нафтогаз на 137 млрд грн податків та дивідендів, а це 15 % загальних доходів державного бюджету.
В знищенні прибуткового Нафтогазу, зацікавлені беня та кацапи. І беспосередню участь в цьому знищенні прийняв ... дерьмак.
Неужели до сих пор никто не вкумекал, что Витренко прогнулся под Ермака и газпром кацапский. Уничтожить наблюдательный совет ........... В газпроме от такой новости шампанское пооткрывали.
Куди "краще, щоб вітренко-дерьмак зробив з Нафтогазу, такий собі грязьпром, як у фуйла. Пральню. Кишенькову контору, для відмивання бабла для бені, зелі, дерьмака та інших покидьків.
украинский газ у нарида. Систему менять для этого ст 142,143 конституции выполнить и жить по закону. Как то так товарищии папуасы по несчастью у которых не растет кокос.
Якщо не збираєшся нічого доводити , то не мучся тут ,, а іди краще - тяпни 150 бояри та влючи скабейчиху . .
"Когда в Нафтогазе БОЛЬШЕ НЕТ действующего наблюдательного совета, Ермак с Витренко начнут (уже начали) зачищать правление. Ермак сделал самый большой подарок Газпрому - Нафтогаза больше нет. В Кремле пьют шампанское. Я думаю мы все ещё даже не до конца понимаем к чему приведут сегодняшние события. Единственное что я могу вам гарантировать, что не будет ничего хорошего."
Та коломойсько- дерьмакові (фуйлові) тролі будуть рвати дупу, щоб розповісти лохам про те, що потрібно позбутися незалежних західних спостерігачів і ЗАМІНИТИ їх на смотрящих від фуйла та бабломойського, чи віддати Нафтогаз у правління владі (дерьмаку).