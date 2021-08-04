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Голова НАЗК Новіков закликає Кабмін розірвати контракт із керівником "Нафтогазу" Вітренком

Голова НАЗК Новіков закликає Кабмін розірвати контракт із керівником

Напередодні Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою було зупинено дію припису про скасування призначення Юрія Вітренка головою "Нафтогазу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

У приписі Кабміну відомство вимагало скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну № 370-р та вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Вітренком.

"У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню", — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК звернули увагу, що однією із підстав ініціювання справи стала начебто відсутність можливості скасування урядом пунктів 8 та 9 згаданого розпорядження.

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Саме тому Олександр Новіков направив до Кабміну лист, у якому пояснюється, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису. Для цього необхідно скликати засідання Уряду та ініціювати розгляд таких питань:

  1. скасування як незаконних пунктів 8 та 9 розпорядження Уряду № 370-р. Скасування п. 9 вказаного розпорядження вимагається виключно в частині підписання контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України", оскільки саме його укладення здійснено з порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції";
  2. припинення дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

"НАЗК готове надавати консультаційну підтримку у виконанні припису. Наш пріоритет — забезпечити дію Закону України "Про запобігання корупції". Усі органи влади, усі громадяни зацікавлені, щоби в Україні справді працював принцип верховенства права. Адже лише за цієї умови зможемо побудувати справедливе суспільство та сильну економіку", — додав Новіков.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

5 липня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію розпорядження НАЗК на адресу спостережної ради НАК "Нафтогаз України" про припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Автор: 

Кабмін (14072) Нафтогаз (4407) НАЗК (1684) Вітренко Юрій (632) Новіков Олександр (87)


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Топ коментарі
+3
Вітренко перший хто почав і продовжує судитись з кацапами і виграв вже не одну справу,тому дуже заважає *********** прихвостням.
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04.08.2021 19:35
+2
А не проще-ли Новикова выгнать?
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04.08.2021 19:33
+2
https://twitter.com/13Hellis_13

а чи всі обставини відомі?..

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1422613210000199681 22 ч

Власть продает Украину и набирает долги для того, чтобы... отдавать деньги в Россию.
Чего не сделаешь ради того, чтобы Вове не закрыли доступ в российскую шоу-индустрию.

Председатель НАПК Новиков призывает Кабмин расторгнуть контракт с руководителем "Нафтогаза" Витренко - Цензор.НЕТ 5915
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04.08.2021 19:38
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Перетягивание одеяла.
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04.08.2021 19:29 Відповісти
и кого сейчас хотят укрыть миллиардным газовым одеялом? невже кобеля опять?
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04.08.2021 19:31 Відповісти
Та кто его знает, из-под одеяла только окровавленные кости полетят.
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04.08.2021 20:35 Відповісти
А не проще-ли Новикова выгнать?
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04.08.2021 19:33 Відповісти
Я взагалі вже не можу зрозуміти хто є хто і чому так хочуть зняти Вітренка?
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04.08.2021 20:11 Відповісти
Похоже ветерок дует с запада, хотя кацапы могли и в обход ..... очевидно Витренко - не " свой человек" ....
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04.08.2021 20:24 Відповісти
чего-то Новиков так долго молчал?),,,
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04.08.2021 19:33 Відповісти
Вітренко перший хто почав і продовжує судитись з кацапами і виграв вже не одну справу,тому дуже заважає *********** прихвостням.
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04.08.2021 19:35 Відповісти
А при зельце оманском Витренко сказал- давайте покупать газ у раши, у независимых поставщиков. Он что дурак полный,в раше есть независимые поставщики????? При Порохе он держался, а при гринпоце решил покрутить свою поганку, тем более видит- что страну активно готовят к сдаче кремлю.
Они там все хорошие,слов нет, особенно когда спят зубами к стенке
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04.08.2021 19:58 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

а чи всі обставини відомі?..

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1422613210000199681 22 ч

Власть продает Украину и набирает долги для того, чтобы... отдавать деньги в Россию.
Чего не сделаешь ради того, чтобы Вове не закрыли доступ в российскую шоу-индустрию.

Председатель НАПК Новиков призывает Кабмин расторгнуть контракт с руководителем "Нафтогаза" Витренко - Цензор.НЕТ 5915
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04.08.2021 19:38 Відповісти
скіко ви там не бздіть- але чаус вас інформаційно переплюнув
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04.08.2021 19:49 Відповісти
Быстрее, быстрее, а то опять что-нибудь натворит - или Украину к зиме хорошо подготовит или у ВВП опять пару-тройку ярдов отломает
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05.08.2021 11:03 Відповісти
 
 