Голова НАЗК Новіков закликає Кабмін розірвати контракт із керівником "Нафтогазу" Вітренком

Напередодні Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою було зупинено дію припису про скасування призначення Юрія Вітренка головою "Нафтогазу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

У приписі Кабміну відомство вимагало скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну № 370-р та вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Вітренком.

"У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню", — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК звернули увагу, що однією із підстав ініціювання справи стала начебто відсутність можливості скасування урядом пунктів 8 та 9 згаданого розпорядження.

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Саме тому Олександр Новіков направив до Кабміну лист, у якому пояснюється, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису. Для цього необхідно скликати засідання Уряду та ініціювати розгляд таких питань:

скасування як незаконних пунктів 8 та 9 розпорядження Уряду № 370-р. Скасування п. 9 вказаного розпорядження вимагається виключно в частині підписання контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України", оскільки саме його укладення здійснено з порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції"; припинення дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

"НАЗК готове надавати консультаційну підтримку у виконанні припису. Наш пріоритет — забезпечити дію Закону України "Про запобігання корупції". Усі органи влади, усі громадяни зацікавлені, щоби в Україні справді працював принцип верховенства права. Адже лише за цієї умови зможемо побудувати справедливе суспільство та сильну економіку", — додав Новіков.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

5 липня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію розпорядження НАЗК на адресу спостережної ради НАК "Нафтогаз України" про припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.